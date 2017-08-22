В Усинске должны отремонтировать три тротуара

Подрядчик, который выиграет этот контракт, должен будет до конца сентября привести в надлежащий вид три городских тротуара. На эти цели местной администрацией выделено порядка 3,7 млн. рублей. Электронный аукцион по выбору подрядной организации состоится первого сентября. Гарантийный срок должен составлять 36 месяцев.
Работы направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, именно это ограничение стоит в документации об электронном аукционе. Заказчиком данных услуг выступает муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск».
Работы должны будут выполнены на участке от магазина «Партия» до заезда во двор дома № 5 по ул. 60 лет Октября, по ул. Нефтяников в районе дома № 41 и напротив дома № 28.
В общей сложности ремонт коснется 1,4 тыс. квадратных метров пешеходных зон. Все тротуары должны быть отремонтированы с помощью асфальтобетонной смеси.
(с) Усинск.Онлайн
Умельцы, одним словом.
Вор на воре вором погоняет и вор прикрывает
http://usinsk.online/news/25140/
http://usinsk.online/news/24642/
http://usinsk.online/news/20104/
http://usinsk.online/news/20055/
Делают-делают, пилят деньги налогоплательщиков так, что трещит на весь город, и это только маленькая часть айсберга уголовных преступлений совершаемых нашими небезызвестными руководителями при полном попустительстве надзорных органов (которые прикрывают преступников из партии жуликов и воров из администрации и по сговору подставляют под уголовку по 1 должностному лицу, а сами сидят чистенькие на должностях)
УО, вы не видите что здесь пишут?,к чему призывают? Вы с ними?
К невыполнению десятилетиями своих же обещаний партией ЕдРисня, и ссанию в уши налогоплательщикам при постоянном раздутии бюрократическо-чиновничьего аппарата
http://web.archive.org/web/20040101155527/http://www.edinros.ru/section.html?rid=2092
http://www.ng.ru/politics/2002-12-23/1_bear.html
Если кто не в курсах, то УО для того и создан, что бы мониторить настроения плебса (простолюдинов)))