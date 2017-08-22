В Усинске должны отремонтировать три тротуара

На электронной площадке объявили аукцион по поиску подрядной организации, которая выполнит ремонт трех усинских тротуаров.

фото: Andrey Burtovsky

Подрядчик, который выиграет этот контракт, должен будет до конца сентября привести в надлежащий вид три городских тротуара. На эти цели местной администрацией выделено порядка 3,7 млн. рублей. Электронный аукцион по выбору подрядной организации состоится первого сентября. Гарантийный срок должен составлять 36 месяцев.

Работы направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, именно это ограничение стоит в документации об электронном аукционе. Заказчиком данных услуг выступает муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Работы должны будут выполнены на участке от магазина «Партия» до заезда во двор дома № 5 по ул. 60 лет Октября, по ул. Нефтяников в районе дома № 41 и напротив дома № 28.

В общей сложности ремонт коснется 1,4 тыс. квадратных метров пешеходных зон. Все тротуары должны быть отремонтированы с помощью асфальтобетонной смеси.

(с) Усинск.Онлайн