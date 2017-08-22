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22.08.2017 08:03
В Усинске должны отремонтировать три тротуара
На электронной площадке объявили аукцион по поиску подрядной организации, которая выполнит ремонт трех усинских тротуаров.
Usinsk.jpg
фото: Andrey Burtovsky

Подрядчик, который выиграет этот контракт, должен будет до конца сентября привести в надлежащий вид три городских тротуара. На эти цели местной администрацией выделено порядка 3,7 млн. рублей. Электронный аукцион по выбору подрядной организации состоится первого сентября. Гарантийный срок должен составлять 36 месяцев.

Работы направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, именно это ограничение стоит в документации об электронном аукционе. Заказчиком данных услуг выступает муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Работы должны будут выполнены на участке от магазина «Партия» до заезда во двор дома № 5 по ул. 60 лет Октября, по ул. Нефтяников в районе дома № 41 и напротив дома № 28.

В общей сложности ремонт коснется 1,4 тыс. квадратных метров пешеходных зон. Все тротуары должны быть отремонтированы с помощью асфальтобетонной смеси.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

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  • Ну не я
    22.08.2017, 8:10:16
    2
    3,7 млн? Молодцы
  • Залив
    22.08.2017, 8:42:47
    1
    А чего плитку на тротуары не кладут в Усинске? Выглядит красиво и солидно. А закатывать тротуары в асфальт прошлый век.
    • так
      22.08.2017, 10:03:00
      4
      У "Полярной звезды" плиткой выложен тротуар, а его уже так повело, что похоже ходим "по волнам", тем более выходишь их глубокой лужи на эту плитку. Такое впечатление, что наши дороги и тротуары делают не выравнивая землю, а прямо на кочки и колдобины кладут и плиты, и плитки, и асфальт. Поэтому и лужи скапливаются местами непроходимые, вода рядом с колодцами (которых мало) скапливается в самых неподходящих местах.
      Умельцы, одним словом.
      • эдак
        22.08.2017, 15:48:39
        -1
        не забывайте, Усинск стоит на болоте. Возле Полярки все было ровненько, когда выложили.
        • так
          22.08.2017, 17:39:51
          5
          эдаку
          Многие города стоят на болоте, но дороги ровные:- Москва, Питер, Берлин, Париж.... Было относительно ровненько, а уже на следующий год у перехода стал выпуклый, а сейчас волнообращный. Переход рядом тоже ровненько асфальтировали, но лужа там постоянно появляется. Правда, после последнего ремонта затапливает только на половину.
          • Лол
            22.08.2017, 18:00:30
            3
            Например северный город Когалым то же стоит на болоте при этом дороги и тротуары супер, ни чего не перекосило, выложено тротуарной плиткой. Дело видимо не в грунте а в месте от куда растут руки
        • выаы
          22.08.2017, 20:32:27
          1
          Вообще плитку тратуарную надо перекладывать, т.к. грунт гуляет, в нормальных городах раз в несколько лет обновляют, перекладывают, что бы вид у города был презентабельный, в нашем колхозе 15 лет назад положили плитку и считают она до окончания столетия должна лежать как новая, а она уже ломаная, вздыбилась, смотреть страшно
  • Северная
    22.08.2017, 9:17:55
    5
    60 лет Октября всю нужно перелелывать. А еще руки оторвать тем, кто делал эти отличнейшие пандусы по той же улице!
    • так
      22.08.2017, 10:05:38
      6
      Это точно, по 60 лет Октября идти -это пытка.
  • Советский тротуар
    22.08.2017, 10:07:09
    5
    Кто-то еще почти 4 ляма денег налогоплательщиков стырит себе в карман и заплатит 250к штрафа...

    Вор на воре вором погоняет и вор прикрывает
  • горожанка
    22.08.2017, 11:36:05
    -1
    все Вам не нравится, делают дороги и тротуары, не делают, все не так, Вам не угодишь, радуйтесь что хоть это делают, а на месте УО я бы вообще суммы не указывала
    • Трамп разваливает эРФию
      22.08.2017, 11:54:36
      1
      Расися вПерде
      http://usinsk.online/news/25268/
      http://usinsk.online/news/25140/
      http://usinsk.online/news/24642/
      http://usinsk.online/news/20104/
      http://usinsk.online/news/20055/

      Делают-делают, пилят деньги налогоплательщиков так, что трещит на весь город, и это только маленькая часть айсберга уголовных преступлений совершаемых нашими небезызвестными руководителями при полном попустительстве надзорных органов (которые прикрывают преступников из партии жуликов и воров из администрации и по сговору подставляют под уголовку по 1 должностному лицу, а сами сидят чистенькие на должностях)
      • напористым
        22.08.2017, 12:26:01
        2
        агрессорам
        Достали уже экономисты хреновы, все разговоры только на деньги переводят. Как собаки на улицах достали, так и вечно всем недовольные и агрессивные счетоводы на этом сайте.
        УО, вы не видите что здесь пишут?,к чему призывают? Вы с ними?
        • Агрессивно-напористый агрессор-напор
          22.08.2017, 13:09:54
          -2
          Защитникам партии жуликов и воров
          И к чему же тут призывают?!

          К невыполнению десятилетиями своих же обещаний партией ЕдРисня, и ссанию в уши налогоплательщикам при постоянном раздутии бюрократическо-чиновничьего аппарата
          http://web.archive.org/web/20040101155527/http://www.edinros.ru/section.html?rid=2092
          http://www.ng.ru/politics/2002-12-23/1_bear.html
          • агрессорам
            22.08.2017, 15:29:18
            1
            Глаза и уши хочется защитить от одних и тех же подсчётов и нападков. С себя начните. Почему вы считаете, что все должны думать и говорить то, что ваши уши слышать хотят. Сказали раз- вас услышал кто хочет слышать вас. Другие мнения и суждения услышать тоже хотим.
        • father
          22.08.2017, 13:21:43
          -2
          Затойчи, пиши под своим ником уже. :-)
          Если кто не в курсах, то УО для того и создан, что бы мониторить настроения плебса (простолюдинов)))
  • Mad-Shooter
    22.08.2017, 20:24:05
    0
    Только недавно уложенный асфальт возле 5-ой школы уже фрейзером сдирают.
    • Асфальт
      22.08.2017, 21:01:10
      1
      Осваивают бюджетные денюжки, а то на следующий год не получат, зимой по снегу доосваивать будут...
  • Июль
    22.08.2017, 22:06:59
    1
    Жаркий
    Ребятушки, вы уж лучше в ночябе- декабре закатайте мильоны..чтоб уж наверняка...
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