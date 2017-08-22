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22.08.2017 07:01
На полигон Усинска вывезено около 1,5 тысяч кубометров мусора
В минувшую пятницу был дан старт завершающему этапу экологической акции «Речная лента-2017».
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фото: Александр Кавиев

Участников мероприятия приветствовала заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальным вопросам Татьяна Анисимова. Она отметила, что с каждым годом количество предприятий и учреждений, равно как и количество участников растет. Также она сказала, что в Год экологии особенно важно объединить усилия и улучшить экологическую обстановку в Усинском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Следует отметить, что в этом году в Усинске прошло несколько экологических акций республиканского масштаба: «Речная лента-2017», «Марш Парков», «Живи, лес» и Всероссийский субботник «Зеленая Россия».

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«Экологический десант» состоял из работников более чем 40 предприятий и учреждений города, сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования «Усинск», а также подростков из «Отряда мэра». За каждой группой волонтеров была закреплена своя зона ответственности.

В экологических акциях приняли участия и жители сельских населенных пунктов, они занимались уборкой на своих территориях.

Более 600 участников и 28 единиц техники расчищали берега ручья Болбанъель и реки Черная и Уса, «Тропу здоровья», лесной массив в районе городской лыжной трассы, район старой автодороги «Колва – Головные сооружения», причалы р. Уса, озеро (карьер) Команюр, район ж/д моста, а также 5 и 7 км дороги «Нулевой — Водозабор». В результате экологических акций было очищено более 28 га земли, вывезено около 1, 5 тысяч кубов мусора.

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Администрация МО ГО «Усинск» благодарит всех, кто принимал участие в подготовке и проведении экологических акций 2017 года: ООО «РН – Северная нефть», УФ ООО «РН–Сервис», ООО «Дорожник», «Усинское УТТ», «Усинский коммунальный сервис», УФ ООО «РН–Бурение», «Снабсервис», ЧОП «РН–Охрана–Усинск», «РН – Ремонт НПО», ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ — Энергосети», ООО «УТТУ», ООО «Технотранс», ООО «СП-Строй», ООО «Енисей», ООО «Водоканал-Сервис», ООО «ТНГ Коми ГИС», АО ТЛК «Пижма», ОАО «Усинскгеонефть», ООО «БК ЕВРАЗИЯ», АО «Транснефть-Север», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ПО «ПЭС», ООО «Северный альянс», ООО ПК «Борец», ООО «Авторемсервис», ООО «Усинская ТК», ООО «Печора- нефть», ИП Апанович В.Г., ИП Гаспарян Ш. С., Отряд «Мэра», Администрация пгт. Парма, Администрация с. Колва, Администрация МО ГО «Усинск», Управление культуры и национальной политики, Управление образования, Управление физической культуры и спорта, Усинский комитет по ООС Минприроды РК.

Комментарии (10)

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  • Северный
    22.08.2017, 7:44:32
    3
    1.5 тысячи кубов? Вы представляете визуально это сколько, в сравнении от 1.5 или 15 кубов. Трежде чем писать статью, вы сперва подумайте над текстом, над реальными объемами в цыфрах. Заниматься приписками, конечно можно, но не перед Усинскими жителями.
    • Южная
      22.08.2017, 8:24:43
      2
      Вы меня опередели. Точно такой же вопрос возник. Визуально этот объем они себе представляют????
      • извиняюсь
        22.08.2017, 8:31:52
        -1
        опередили
    • 8надцать
      22.08.2017, 8:35:36
      1
      1500 кубических метров = 150 самосвалов
      кто-то, кому-то талоны на вывоз мусора продал, под такое событие
  • Ягель
    22.08.2017, 8:26:46
    2
    ООО "Печора-нефть" - вы серьезно?)
    • ирина
      22.08.2017, 8:45:35
      -1
      это куб с ребром приблизительно 11,5м, много что ли? разделите на кол-во организаций. Математики,блин.
  • Эюя
    22.08.2017, 8:54:56
    0
    Где это так нагадили?
    1500 м3 / 28 га = 53,5 м3 мусора на 1 га!
    Камаз 6520 вмещает в кузов 12 м3, получается всего вывезли 125 самосвалов.
    • так
      22.08.2017, 10:23:13
      1
      Ну, это всё медведи намусорили, люди-то разумные существа- понимают, что на земле живут, её беречь надо и ухаживать за ней лучше чем за квартирой своей..
  • ***
    22.08.2017, 17:20:42
    2
    У нас в Усинске так...без дела "десант" сидеть не будет! Десант убирает ...а ЖКХ гадят!!! Именно гадят! По дороге на свалку едет "зилок",сборщик мусора,из кузова летят бумажки...пакеты...Но ведь есть тэн,накрой и довезешь спокойно мусор...На берегу "посидели.отдохнули"...ушли оставив бутылки пластиковые...пакеты...В лесу устроили пикник...уходят и оставляют кучу мусора.Господа! Вы когда научитесь себя уважать?
    • 13
      22.08.2017, 21:28:09
      1
      А на месторождениях ещё больше похоронили в тундре.
      .
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