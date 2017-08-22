На полигон Усинска вывезено около 1,5 тысяч кубометров мусора

В минувшую пятницу был дан старт завершающему этапу экологической акции «Речная лента-2017».

фото: Александр Кавиев

Участников мероприятия приветствовала заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальным вопросам Татьяна Анисимова. Она отметила, что с каждым годом количество предприятий и учреждений, равно как и количество участников растет. Также она сказала, что в Год экологии особенно важно объединить усилия и улучшить экологическую обстановку в Усинском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Следует отметить, что в этом году в Усинске прошло несколько экологических акций республиканского масштаба: «Речная лента-2017», «Марш Парков», «Живи, лес» и Всероссийский субботник «Зеленая Россия».

«Экологический десант» состоял из работников более чем 40 предприятий и учреждений города, сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования «Усинск», а также подростков из «Отряда мэра». За каждой группой волонтеров была закреплена своя зона ответственности.

В экологических акциях приняли участия и жители сельских населенных пунктов, они занимались уборкой на своих территориях.

Более 600 участников и 28 единиц техники расчищали берега ручья Болбанъель и реки Черная и Уса, «Тропу здоровья», лесной массив в районе городской лыжной трассы, район старой автодороги «Колва – Головные сооружения», причалы р. Уса, озеро (карьер) Команюр, район ж/д моста, а также 5 и 7 км дороги «Нулевой — Водозабор». В результате экологических акций было очищено более 28 га земли, вывезено около 1, 5 тысяч кубов мусора.

Администрация МО ГО «Усинск» благодарит всех, кто принимал участие в подготовке и проведении экологических акций 2017 года: ООО «РН – Северная нефть», УФ ООО «РН–Сервис», ООО «Дорожник», «Усинское УТТ», «Усинский коммунальный сервис», УФ ООО «РН–Бурение», «Снабсервис», ЧОП «РН–Охрана–Усинск», «РН – Ремонт НПО», ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ — Энергосети», ООО «УТТУ», ООО «Технотранс», ООО «СП-Строй», ООО «Енисей», ООО «Водоканал-Сервис», ООО «ТНГ Коми ГИС», АО ТЛК «Пижма», ОАО «Усинскгеонефть», ООО «БК ЕВРАЗИЯ», АО «Транснефть-Север», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ПО «ПЭС», ООО «Северный альянс», ООО ПК «Борец», ООО «Авторемсервис», ООО «Усинская ТК», ООО «Печора- нефть», ИП Апанович В.Г., ИП Гаспарян Ш. С., Отряд «Мэра», Администрация пгт. Парма, Администрация с. Колва, Администрация МО ГО «Усинск», Управление культуры и национальной политики, Управление образования, Управление физической культуры и спорта, Усинский комитет по ООС Минприроды РК.