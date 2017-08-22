Водитель в Усинске спас мальчика от стаи собак

Водитель автомобиля отпугнул сигналом стаю собак и забрал испуганного мальчика к себе в машину.

В социальной сети "Вконтакте" в паблике "Жесть Коми" появилась видеозапись, на которой видно как местный житель спасает мальчика от стаи собак, напавшей на него по улице Комсомольская.

Четыре собаки, гулявшие во дворе дома №19 по улице Комсомольская, напали на мальчика. По счастливой случайности водитель автомобиля проезжал мимо и предпринял все действия, чтобы обезопасить мальчика от собак.