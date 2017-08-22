22.08.2017 09:05
Водитель в Усинске спас мальчика от стаи собак
Водитель автомобиля отпугнул сигналом стаю собак и забрал испуганного мальчика к себе в машину.
В социальной сети "Вконтакте" в паблике "Жесть Коми" появилась видеозапись, на которой видно как местный житель спасает мальчика от стаи собак, напавшей на него по улице Комсомольская.
Четыре собаки, гулявшие во дворе дома №19 по улице Комсомольская, напали на мальчика. По счастливой случайности водитель автомобиля проезжал мимо и предпринял все действия, чтобы обезопасить мальчика от собак.
Ну и как вариант - одеть собачьей мамке кастрюлю с её же помоями на голову .
Ну так вот, стая из этих шести людоедов вполне могли разорвать мальчика . Или загнать под машину . Надеюсь отец у мальчика есть . И он не терпила ? Потому что мальчику по этой улице ещё ходить . А собаки, стараниями зоозащитничков, от туда никуда не денутся .
у нас во дворе тоже стайка живет - год пишу ... хрен кто шевельнулся ...
У КОГО ВРЕМЯ ЕСТЬ - ОРГАНИЗУЙТЕ МИТИНГ ...
запишем - потом отправим по телеканалам ....
достали - сил нет ....
Хахалкин Ю.С., Такаев Н.З. - комментарии Ваши ....
ПУБЛИЧНЫЕ - с мероприятиями .... КОНКРЕТНЫМИ - а не конкурсными ....
Такаев же отписывается иногда - ждемс ............
Я думаю, что проблема с собаками, к сожалению, решится только после того как они кого-нибудь загрызут . . .
1. Шани лучше людей.
2. Шаня никогда не укусит, а если и укусит, то только плохого человека.
3. Если шаня загрызла ребенка, значит, так ему и надо было. Повзрослев, он мог стать убийцей. Его бабушка была догхантером - это прилетел кармический бумеранг.
4. Мы должны стать веганами, а мясо отдать шаням.
5. Мы не в праве решать, кому жить, а кому нет. Этим правом обладают лишь шани.
6. Отстрел и отлов ничего не решают. Стерилизованные шани безопасны для людей и кошек, а те, кто в этом сомневался, были загрызены
7. Во всем виноваты люди, а любая шаня - священна и неприкосновенна.
8. Мы делаем добро, помогая шаням. Горите в аду те, кто не понимает этого.
9. Не предлагайте нам забрать шань домой, они - неотъемлемый элемент городской фауны. Если вы не разделяете нашу любовь к священным шаням, сдохните в муках, проклятья вам и всем вашим детям.
10. Истина передается нам с укусами. Быть съеденным заживо стаей - высшая благодать
Поначалу 300шизиков мы не брали во внимание, ведь что с них брать то? Ну, есть себе как слегка помешанные, так и совсем больные на голову зоофилы, но законопослушных граждан, добропорядочных камрадов, почтенных сударей и просто благородных донов это как бы мало касалось вроде бы..... Всётаки камрады на людей не охотятся, прикармливающим кастрюлям помои на голову не выливают, имущество их не портят. Здравомыслящим людям, коих, надеюсь, большинство горожан, незачем творить беззаконие (в отличие от зоошизы).
Поэтому, это только щелкопёры из желтушных СМИ, писаки с форумов да заурядные т.н. блоггеры строчат вымышленную клевету про то как - "ДХ объявили войну", "ДХ активизировались", "устроили бойню", "орудуют", "бесчинствуют", "свирепствуют", "распоясались" и т.д...
Нагнетание лжи, создание зловещего образа врага народа, подрывателя государства, маньяка, отброса общества - идёт умышленное очернение потерявших терпение людей, которые вынуждены обезопасить себя и близких, тоесть то, что обязаны делать чиновники, депутаты, коммунальные службы. И одновременно с этим идёт инфопропаганда - обеливание абсолютно любого шавла, мол, они нивчёмневиноватые, выброшенные, неагрессивные, невиновные, незаразные, воспитанные, бесплодны, просто ангелы посланные с небес! Также пытаются героизировать всех сотоварок псиноспасательниц, осветлить их блеклые харизмы.
Появилась тенденция затравливать любого несогласного, выразившего в Интернете, СМИ, в разговорах сомнение в пользе и наличии опасного шавла на улицах города. Всё происходит по известным животным канонам, т.к. псинобесы легко перенимают инстинкты и поведение собак, собачьих стай. В одиночку адепт псинобесия практически никто и силу обретает только в составе стаи себе подобных, где появляется смелость, уверенность и агрессия к чужим.
Псинобесы объединяются в группы по своему основному интересу --- сакральное обожание шавла, главным и основным побочным эффектом которого является - ненависть к людям. Этих (самых обычных людей) людей зоошизоиды ненавидят за равнодушие к сакральности исповедуемой ими веры.За то что те просто живут себе в домах, за то что любят людей, едят мясо, строят города для людей, любят детей и своих домашних питомцев...
Со своими врагами псинобесы не церемонятся, устраивают различные козни и вредительства, порой, искренне радуясь совершённым злодеяниям (о чём часто делятся с сотоварками):
- Своих оппонентов обвешивают ярлыками, которые должны клеймить его
как самого последнего негодяя - живодёр, маньяк, садист, фашист, гицель,
сволочь и т.д.
- Насылают проклятия, керамические бумеранги, чёрную магию и осквернение могил.
- Cочиняют, изготавливают и распространяют листовки клеветнического характера по округе.
- Сочиняют небылицы и рассказывают об этом в СМИ.
- Арендуют бигборды. Создают фейковые страницы вк.
- Используя служебное положение, незаконно добывают персональные данные и передают их злоумышленникам.
- В составе группы лиц договариваются о фальсификации показаний ("на глазах у детей", "беременные...")
- Осуществляют кражи домашних животных (с незаконным проникновением в жильё), называя это "изъятие".
- Проводят ДДоС атаки по предварительному сговору в составе группы лиц.
- Публично подстрекают на преступления - джихат , убийства, побои, повреждение и порча имущества, .
- То же самое осуществляют анонимно, либо с помощью нанятых бандитов.
Когда что-то произойдёт нехорошее на районе (нападение и укус шавла, ДТП из-за выбежавшей бродячей шани на дорогу, вспышка заразных болячек, несносный громкий вой и лай по ночам под окнами , собачьи свадьбы во дворах на глазах у детей, кучи дерьма на газонах, вываленные помои под домом), то пострадавшие от этого люди пытаются найти вопрос, почему это произошло. Да, в том что винят власть есть своя доля правды, но власть попустительствует злодеяниям. Поэтому, люди должны знать правду, из-за кого они страдают, кто способствует созданию и сохранению неблагоприятной обстановки в родном городе, улице, квартале.
Понаблюдаем ?
http://pg11.ru/news/55553