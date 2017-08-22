<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

22.08.2017 09:05
Водитель в Усинске спас мальчика от стаи собак
Водитель автомобиля отпугнул сигналом стаю собак и забрал испуганного мальчика к себе в машину.
sobaki.jpg

В социальной сети "Вконтакте" в паблике "Жесть Коми" появилась видеозапись, на которой видно как местный житель спасает мальчика от стаи собак, напавшей на него по улице Комсомольская.

Четыре собаки, гулявшие во дворе дома №19 по улице Комсомольская, напали на мальчика. По счастливой случайности водитель автомобиля проезжал мимо и предпринял все действия, чтобы обезопасить мальчика от собак.

Комментарии (43)

Добавить комментарий
  • 1122587
    22.08.2017, 9:17:05
    52
    Для нашей администрации похоже страх перед зоофилом Богатыревым важнее жизни и здоровья наших детей. Гапликов это видео видел? он же Хахалкину обещал кое чего если он не решит вопрос с собаками, или такой же пустозвон, ляпнул в телевизор, звездочку в рейтинг получил и на том закончили?
    • я
      22.08.2017, 10:12:36
      23
      че гапнику верить? у нас в стране с федеральных сми можно десятилетиями обещать народу благодать! А потом по тихому разворовывать все и с тебя за это никто не спросит. Мне просто жалко тех людей, которые верят в эту лапшу от наших чинушей, которая льется из региональных и федеральных тв. В этой стране каждый сам за себя.
    • Ирина
      22.08.2017, 13:04:21
      -17
      При чем тут власти региональные и муниципалтные? У нас есть федеральный закон, который запрещает отстрел собак, а вместо этого предлагает чипироватт и регулировпть численность путем стерилизации. Или я не права?
      • Шарика на мыло
        22.08.2017, 13:22:18
        18
        Бешеных тоже чипировать?! и от стерилизации что-то как то эффекта нет, псиное стадо голов все больше и больше, значит что закон не работает, горожане под угрозой быть искусанными, зараженными бешенством, и только власть молчит и бездействует в очередной раз...
    • аркаша
      23.08.2017, 9:24:33
      1
      Богатырев уже написал по данному факту (умышленный наезд на собак, которых невоспитанный мальчик спровоцировал на нападение) заявление в МВД, СКР, ФСБ, Прокуратуру, администрацию президента. Попутно заявил о коррупции во всех госорганах и ЕР, призвал к вегетарианству, попросил денег на собачий приют и провел митинг по защите животных от произвола чиновников.
  • оленевод Бельдыев
    22.08.2017, 9:54:20
    25
    гапликов вошел в ТОП-20 губернаторов статья от 16.08.2017 года
    они друг друга стоят. За нашего 25 млн из бюджета долой... а сколько утекло Народных денег ради ненужного населению пиара на главу??? Вот бы эти деньги по назначению осваивать.
  • Причём здесь Богатырёв?
    22.08.2017, 10:05:23
    -15
    Завистники?
    Собак разводят на Промзонах сторожи и во всех дачах подкармливают, оставляют свои отходы собакам, либо специально привозят! А у моста "Водозабор"около 100 голов вместе с щенятами развели дачники.
    • так
      22.08.2017, 10:14:32
      22
      Не исправить положение догадками, кто и как, и где их разводят и по какой причине. Важно, чтобы они не бегали по улицам города, тем более стаями. Даже в лесу учитывают численность зверей:- много слишком- отстрел разрешают, мало- в красную книгу заносят. А у нас в городе без всякого учёта многочисленными стаями стаями носятся.
  • девушка
    22.08.2017, 10:10:11
    11
    Уважаемые усинцы, вы сами порождаете это зло! подкармливаете собак. зачем?! чтобы они жили и не тужили? я ни собак, ни голубей не подкармливаю! надоели что собаки, что голуби!
    • упс
      22.08.2017, 14:08:12
      -9
      желаю тебе в следующей жизни быть голубем
      • father
        22.08.2017, 14:38:41
        10
        Желания идиотов не исполняются.
  • выход ОДИН
    22.08.2017, 10:27:14
    20
    Как делают сейчас все в Республике, потому что нет надежды на власть!
    Видеобращение к ВВ Путину. Перечислить все обещание и статистику укусов. Нежелание решать вопрос со стороны местных властей. Кстати Хахалкин в Сыктывкаре день флага до сих пор празднует? И тогда будет толк, будет реакция.
  • Затойчи
    22.08.2017, 10:27:15
    -4
    Бродячих собак как и крыс нужно истреб***ь . Если в городе нет служб по истреблению паразитов - это могут сделать сами жители . Куда проще - дал приманку блоховозу и забыл . И другие собаки не придут . Неоткуда им придти . А придут (стараниями зоозащитничков) - их тоже можно выпилить .
  • Затойчи
    22.08.2017, 10:32:57
    -9
    По поводу прикормщиц - тоже есть способ борьбы с нечистью . Во первых они все известны :-) . С адресами, явками и паролями . Достаточно снять процес кормления ими собак на телефон и отнести видео в полицию . Мусорить в городе пока что нельзя . Попутно закинуть фото собачьей кормилицы в зоогруппу . С приписочкой - травит собак . Пусть рвут болезную .
    Ну и как вариант - одеть собачьей мамке кастрюлю с её же помоями на голову .
  • Затойчи
    22.08.2017, 10:44:05
    18
    Вы видели этих псов на видео ? Размером с овчарку . Возле первого дома вообще что-то алабаеподобное сидело . И в дали людоед немаленький бежал .
    Ну так вот, стая из этих шести людоедов вполне могли разорвать мальчика . Или загнать под машину . Надеюсь отец у мальчика есть . И он не терпила ? Потому что мальчику по этой улице ещё ходить . А собаки, стараниями зоозащитничков, от туда никуда не денутся .
  • Rio
    22.08.2017, 11:01:27
    13
    Беда с этими блоховозами. Совсем оборзели из-за безнаказанности.
  • ???
    22.08.2017, 11:01:55
    7
    Этого ещё мало? Нужно чтобы как в Сургуте сожрали детей(http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn122.html)?
  • ***
    22.08.2017, 11:11:38
    5
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • Затойчи
      22.08.2017, 11:16:07
      -7
      Хочешь что-бы я рассказал как правильно приготовить приманку для собачки из сухого средства для помывки труб "Крот" на основе каустической соды ? А, мезенцева ?
      • для затойчихи из администрации
        22.08.2017, 11:31:02
        7
        как ты появляешься сразу сыром и коньяком прёт. Иди от сюда
        • Затойчи
          22.08.2017, 11:49:17
          -5
          Комментарий удален. Нарушение правил сайта
        • тому,
          22.08.2017, 15:18:11
          1
          кого так мнение Затойчи и не только его раздражает
          Что за манера- гнать кого-то отсюда? От тебя ненавистью прёт за версту. Может, сам испаришься?
    • 1
      22.08.2017, 11:48:46
      7
      Причем здесь посещаемость? Правда написана
  • местный
    22.08.2017, 11:21:27
    18
    Просто некому заняться серьезно! Для собаки жить на улице - это и есть жестокое обращение! Надо избавить ее от этих мучений гуманным способом - усыпить и захоронить.
  • Не я тут
    22.08.2017, 11:44:31
    9
    Богатырёв,тебе. Если хоть одна собачька гавкнет на моих детей,не обижайся. Я разговаривать и отмазки не буду принимать. Сам нарвался. Счить это угрозоф не надо,так как это личное
  • Александр
    22.08.2017, 12:42:55
    3
    Да пошёл ты......
  • Затойчи
    22.08.2017, 12:46:14
    -2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • для затойчи массажистки
      22.08.2017, 12:53:32
      1
      Вот и вскрылась истинная причина наезда на Богатырёва со стороны этой одинокой женщины: неведомо где лежащие яйца Александра, которые не дают покоя и сна. И правду говорят , неудовлетворённая женщина очень непредсказуема! Санёк будь начеку!
  • Опять
    22.08.2017, 13:10:27
    4
    На Комсомольской 19 кстати на детскую площадку регулярно кто то скидывает горами хлеб и каши..
    • Затойчи
      22.08.2017, 14:47:31
      -5
      Полей "Белизной" все эти каши . Махом собак отвадишь .
  • Иванов
    22.08.2017, 13:10:55
    12
    слов нет - одни эмоции ...

    у нас во дворе тоже стайка живет - год пишу ... хрен кто шевельнулся ...

    У КОГО ВРЕМЯ ЕСТЬ - ОРГАНИЗУЙТЕ МИТИНГ ...

    запишем - потом отправим по телеканалам ....

    достали - сил нет ....

    Хахалкин Ю.С., Такаев Н.З. - комментарии Ваши ....

    ПУБЛИЧНЫЕ - с мероприятиями .... КОНКРЕТНЫМИ - а не конкурсными ....

    Такаев же отписывается иногда - ждемс ............
  • Затоячи
    22.08.2017, 14:55:19
    2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • с
    22.08.2017, 15:38:23
    7
    Эта стая там не торчит постоянно периодически тоько появляется, рыжая тварь там самая агрессивная на меня тоже кидалась не было под рукой ничего подходящего чтобы башку ей пробить к сожалению
  • Обыватель
    22.08.2017, 16:08:02
    -3
    Сейчас ,по моему.люди опаснее собак. Вот взрослый мужчина с черной собакой овчаркой "притравливает" свою собаку кидаться на дворовых собак...рядом детская площадка.играют дети...собаки разлеглись рядом...Что будет если собака наконец то освоит приказ своего хозяина и будет кидаться рвать собак на глазах у детей?-Это нормально? По человечески?Вот другой пример.Высокий полноватый мужчина .лет 35 обучает своего сына -лет десяти,как стать настоящим "мужиком"? По его мнению очень просто,взял рогатку и "пали"по собакам...попал в лобовое стекло машины? Хозяин не видел? Спрячь рогатку...скажи "не знаю .не видел" ...Ушел?..Давай дальше! Бери камень и "пуляй!!!" Попал девочке в ногу?-Отвернись! Отойди!!! не видел...не знаю!!!Подъехал мужчина .остановился и задал вопрос "учителю"-"Ты чему скотина пацана учишь?"На что "тот" тут оторопел.и промямлил "сына учу мужиком быть"...На замечание :"ты бы,идет,лучше его в спортивную секцию отдал...а то придурок учишь с рогатки "пулять" куда ни попадя....И"тот" снова издал"зато он собак не будет бояться...будет знать что с ними делать...мужиком станет.Стоя на детской площадке с внуком,слушая этот диалог невольно возникло уважение к мужчине не посчитавшим за труд сделать замечание "урюку".. .Одновременно презрение к другому...еще минуту он себя чувствовал героем в глазах собственного сына.Парнишка "гоголем" носился по площадке с рогаткой и палил по чем попало...нагло отнекиваясь...А здесь оба пошли со двора как "обос..нные"...Читая комментарии "затойчи" навело на мысль, а ведь ты тоже такое же д*****.Подстрекаешь из-за угла...такой же стрелок из рогатки.Собаки у нас во дворе мирно сосуществуют со всеми жильцами...Но удивительно,при виде только одного этого пацана ощетиниваются ...Почему? Потому что в его лице они чувствуют зверя.мальчик -зло.
    • с
      22.08.2017, 17:40:05
      11
      Я вам ещё раз повторяю эти собаки на видео кидались не только на этого мальчика. Причем не просто лаяли а именно старались укусить. Вы много пафосно написали половину придумав. Но мне жаль что тогда нечем было эту псину успокоить и дети подвергаются опасности
  • вопрос хахалкину
    22.08.2017, 17:49:33
    16
    Если вы товарищ мэр ни один вопрос решить не может, если для вас непозорно прятаться в больнице от депутатов и не беспокоясь о людях, которые попали в наводнеии, если жизнь и здоровье Усиннцев для вас ничего не значат ЗАЧЕМ ВЫ БРАЛИСЬ ЗА ЭТУ РАБОТУ? Неужели только для того чтобы набить свой карман? А дальше что? Перед собой и семёей своей НЕ СТЫДНО?
  • рафиль
    22.08.2017, 17:58:38
    8
    собаки
    сколько можно терпет от этих собак за детей страшно
  • Олег
    22.08.2017, 18:02:43
    12
    Всем желающим записать обращение Путину и Гапликову предлагаю в субботу в 12 часов во дворе этого дома встретиться и сделать запись. И собачек поснимаем заодно!
  • Хозяйка собаки
    23.08.2017, 2:16:31
    -1
    Дети дразнят собак
    Часто бывает,что сами дети дразнят собак. Я живу в пгт Парма у меня живёт цепной пёс. Живет он на улице на частной территории. Каждый день возле него бегают "милые" детишки и дразнят его. Страха у них нет,им объясняй-не объясняй-не,что если собака сорвется,она покусает. Вместо того,чтоб отстать от пса,они еще больше начинают его дразнить. Вот такие вот детишки в наше то время.
  • 1
    23.08.2017, 8:48:12
    3
    Жаль что у нас в России все начинают что-то делать только после того как гром грянет . . .
    Я думаю, что проблема с собаками, к сожалению, решится только после того как они кого-нибудь загрызут . . .
  • Затойчи
    23.08.2017, 10:01:23
    4
    Держи в обе передние руки, обыватель :
    10 ЗАПОВЕДЕЙ ШАНИИЗМА (религия псинобесов)
    1. Шани лучше людей.
    2. Шаня никогда не укусит, а если и укусит, то только плохого человека.
    3. Если шаня загрызла ребенка, значит, так ему и надо было. Повзрослев, он мог стать убийцей. Его бабушка была догхантером - это прилетел кармический бумеранг.
    4. Мы должны стать веганами, а мясо отдать шаням.
    5. Мы не в праве решать, кому жить, а кому нет. Этим правом обладают лишь шани.
    6. Отстрел и отлов ничего не решают. Стерилизованные шани безопасны для людей и кошек, а те, кто в этом сомневался, были загрызены
    7. Во всем виноваты люди, а любая шаня - священна и неприкосновенна.
    8. Мы делаем добро, помогая шаням. Горите в аду те, кто не понимает этого.
    9. Не предлагайте нам забрать шань домой, они - неотъемлемый элемент городской фауны. Если вы не разделяете нашу любовь к священным шаням, сдохните в муках, проклятья вам и всем вашим детям.
    10. Истина передается нам с укусами. Быть съеденным заживо стаей - высшая благодать
    Поначалу 300шизиков мы не брали во внимание, ведь что с них брать то? Ну, есть себе как слегка помешанные, так и совсем больные на голову зоофилы, но законопослушных граждан, добропорядочных камрадов, почтенных сударей и просто благородных донов это как бы мало касалось вроде бы..... Всётаки камрады на людей не охотятся, прикармливающим кастрюлям помои на голову не выливают, имущество их не портят. Здравомыслящим людям, коих, надеюсь, большинство горожан, незачем творить беззаконие (в отличие от зоошизы).

    Поэтому, это только щелкопёры из желтушных СМИ, писаки с форумов да заурядные т.н. блоггеры строчат вымышленную клевету про то как - "ДХ объявили войну", "ДХ активизировались", "устроили бойню", "орудуют", "бесчинствуют", "свирепствуют", "распоясались" и т.д...



    Нагнетание лжи, создание зловещего образа врага народа, подрывателя государства, маньяка, отброса общества - идёт умышленное очернение потерявших терпение людей, которые вынуждены обезопасить себя и близких, тоесть то, что обязаны делать чиновники, депутаты, коммунальные службы. И одновременно с этим идёт инфопропаганда - обеливание абсолютно любого шавла, мол, они нивчёмневиноватые, выброшенные, неагрессивные, невиновные, незаразные, воспитанные, бесплодны, просто ангелы посланные с небес! Также пытаются героизировать всех сотоварок псиноспасательниц, осветлить их блеклые харизмы.

    Появилась тенденция затравливать любого несогласного, выразившего в Интернете, СМИ, в разговорах сомнение в пользе и наличии опасного шавла на улицах города. Всё происходит по известным животным канонам, т.к. псинобесы легко перенимают инстинкты и поведение собак, собачьих стай. В одиночку адепт псинобесия практически никто и силу обретает только в составе стаи себе подобных, где появляется смелость, уверенность и агрессия к чужим.

    Псинобесы объединяются в группы по своему основному интересу --- сакральное обожание шавла, главным и основным побочным эффектом которого является - ненависть к людям. Этих (самых обычных людей) людей зоошизоиды ненавидят за равнодушие к сакральности исповедуемой ими веры.За то что те просто живут себе в домах, за то что любят людей, едят мясо, строят города для людей, любят детей и своих домашних питомцев...

    Со своими врагами псинобесы не церемонятся, устраивают различные козни и вредительства, порой, искренне радуясь совершённым злодеяниям (о чём часто делятся с сотоварками):
    - Своих оппонентов обвешивают ярлыками, которые должны клеймить его
    как самого последнего негодяя - живодёр, маньяк, садист, фашист, гицель,
    сволочь и т.д.

    - Насылают проклятия, керамические бумеранги, чёрную магию и осквернение могил.

    - Cочиняют, изготавливают и распространяют листовки клеветнического характера по округе.

    - Сочиняют небылицы и рассказывают об этом в СМИ.

    - Арендуют бигборды. Создают фейковые страницы вк.

    - Используя служебное положение, незаконно добывают персональные данные и передают их злоумышленникам.

    - В составе группы лиц договариваются о фальсификации показаний ("на глазах у детей", "беременные...")

    - Осуществляют кражи домашних животных (с незаконным проникновением в жильё), называя это "изъятие".

    - Проводят ДДоС атаки по предварительному сговору в составе группы лиц.

    - Публично подстрекают на преступления - джихат , убийства, побои, повреждение и порча имущества, .

    - То же самое осуществляют анонимно, либо с помощью нанятых бандитов.
    Когда что-то произойдёт нехорошее на районе (нападение и укус шавла, ДТП из-за выбежавшей бродячей шани на дорогу, вспышка заразных болячек, несносный громкий вой и лай по ночам под окнами , собачьи свадьбы во дворах на глазах у детей, кучи дерьма на газонах, вываленные помои под домом), то пострадавшие от этого люди пытаются найти вопрос, почему это произошло. Да, в том что винят власть есть своя доля правды, но власть попустительствует злодеяниям. Поэтому, люди должны знать правду, из-за кого они страдают, кто способствует созданию и сохранению неблагоприятной обстановки в родном городе, улице, квартале.
    • БГБ
      23.08.2017, 10:50:33
      3
      +++
      Они у руля.
  • Затойчи
    23.08.2017, 16:29:38
    2
    В Сыктывкаре в прогороде статью про усинских собак напечатали . Битва с зоофилами там в полном разгаре .
    Понаблюдаем ?
    http://pg11.ru/news/55553
Последние комментарии
Последние объявления
   
 