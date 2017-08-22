Город практически готов к зиме

Отопление планируется подключить по плану, как только среднесуточная температура будет в течение нескольких дней не больше 8 °С тепла.

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по городскому и дорожному хозяйству Юрий Заболотный совместно с заместителем руководителя Управления ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя РК» Александром Лучшевым провел заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа по подготовке предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. завершается. Выполнение запланированных мероприятий в соответствии с утвержденным планом находилось на строгом контроле у руководства муниципалитета и республики на протяжении всех летних месяцев.

«У нас уже выполнен довольно большой объем ремонтных и подготовительных работ, хотя отопительный сезон закончился несколько позже обычных сроков, что и сдвинуло все сроки ремонтов,» — отметил Юрий Иванович.

Первыми отчитались руководители ресурсоснабжающих предприятий. У всех почти завершены ремонтные работы. Общий процент готовности оборудования и сетей практически 100%. По всем котельным работы уже завершены. Отопление планируется подключить по плану, как только среднесуточная температура будет в течение нескольких дней не больше 8 °С тепла.

Также, о готовности своих объектов к зиме рассказали представители социальной сферы: управлений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Все запланированные работы на данный момент выполняются своевременно.

Общее заключение о готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период, будет после проведения всех проверок Ростехнадзора в течение всего летнего периода и подтвердится получением паспорта готовности муниципалитета к зиме.