Город практически готов к зиме

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по городскому и дорожному хозяйству Юрий Заболотный совместно с заместителем руководителя Управления ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя РК» Александром Лучшевым провел заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа по подготовке предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. завершается. Выполнение запланированных мероприятий в соответствии с утвержденным планом находилось на строгом контроле у руководства муниципалитета и республики на протяжении всех летних месяцев.
«У нас уже выполнен довольно большой объем ремонтных и подготовительных работ, хотя отопительный сезон закончился несколько позже обычных сроков, что и сдвинуло все сроки ремонтов,» — отметил Юрий Иванович.
Первыми отчитались руководители ресурсоснабжающих предприятий. У всех почти завершены ремонтные работы. Общий процент готовности оборудования и сетей практически 100%. По всем котельным работы уже завершены. Отопление планируется подключить по плану, как только среднесуточная температура будет в течение нескольких дней не больше 8 °С тепла.
Также, о готовности своих объектов к зиме рассказали представители социальной сферы: управлений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Все запланированные работы на данный момент выполняются своевременно.
Общее заключение о готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период, будет после проведения всех проверок Ростехнадзора в течение всего летнего периода и подтвердится получением паспорта готовности муниципалитета к зиме.
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Рожа — грубое название неприятного лица. Т.е. оскорбление.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова
РО́ЖА, -и, жен. Инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением кожи или слизистой оболочки.
| прил. рожистый, -ая, -ое. Рожистое воспаление.
II. РО́ЖА, -и, жен. (прост.).
1. То же, что лицо (в 1 знач.).
2. Некрасивое, безобразное лицо, а также (бран.) о человеке с таким лицом. Не лицо, а р. Ах ты, бесстыжая р.!
• Строить рожи (разг.) гримасничать.
Ни кожи ни рожи (прост. пренебр.) о худом некрасивом человеке.
| уменьш.-ласк. рожица, -ы, жен. (к 1 знач.).
И вообще,почему ,когда наша администрация даёт отчет, всегда пишут "практически, примерно, приблизительно"?!!