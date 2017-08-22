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22.08.2017 11:52
Город практически готов к зиме
Отопление планируется подключить по плану, как только среднесуточная температура будет в течение нескольких дней не больше 8 °С тепла.
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Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по городскому и дорожному хозяйству Юрий Заболотный совместно с заместителем руководителя Управления ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя РК» Александром Лучшевым провел заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа по подготовке предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. завершается. Выполнение запланированных мероприятий в соответствии с утвержденным планом находилось на строгом контроле у руководства муниципалитета и республики на протяжении всех летних месяцев.

«У нас уже выполнен довольно большой объем ремонтных и подготовительных работ, хотя отопительный сезон закончился несколько позже обычных сроков, что и сдвинуло все сроки ремонтов,» — отметил Юрий Иванович.

Первыми отчитались руководители ресурсоснабжающих предприятий. У всех почти завершены ремонтные работы. Общий процент готовности оборудования и сетей практически 100%. По всем котельным работы уже завершены. Отопление планируется подключить по плану, как только среднесуточная температура будет в течение нескольких дней не больше 8 °С тепла.

Также, о готовности своих объектов к зиме рассказали представители социальной сферы: управлений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Все запланированные работы на данный момент выполняются своевременно.

Общее заключение о готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период, будет после проведения всех проверок Ростехнадзора в течение всего летнего периода и подтвердится получением паспорта готовности муниципалитета к зиме.

Комментарии (16)

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  • Аноним
    22.08.2017, 12:07:57
    8
    А пока врубайте обогреватели и платите за электроэнергию, мало ведь за отопление ежемесячно платить...
  • пионЭр
    22.08.2017, 12:12:06
    13
    Всегда готов! Только на практике фигня какая то получается. Вот если бы Заболтный отвечал личным окладом и должностью за прохождение ОЗП-тогда было бы честно!
  • Холеная свиная голова
    22.08.2017, 12:12:41
    4
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • Холеная свиная ляжка
      22.08.2017, 12:48:29
      3
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
      _______________
      Рожа — грубое название неприятного лица. Т.е. оскорбление.
      • Опухший свиной хвост
        22.08.2017, 13:17:32
        11
        Про прокуратуру высказываться запрещено штоль у нас, а как же свобода слова, мнений и свобода его выражения, цензуированный сайт однако, либо про власть хорошо, либо никак...давай-давай мы построим коммунизЬм, только рот всем недовольным закроем

        Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова

        РО́ЖА, -и, жен. Инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением кожи или слизистой оболочки.
        | прил. рожистый, -ая, -ое. Рожистое воспаление.
        II. РО́ЖА, -и, жен. (прост.).
        1. То же, что лицо (в 1 знач.).
        2. Некрасивое, безобразное лицо, а также (бран.) о человеке с таким лицом. Не лицо, а р. Ах ты, бесстыжая р.!
        • Строить рожи (разг.) гримасничать.
        Ни кожи ни рожи (прост. пренебр.) о худом некрасивом человеке.
        | уменьш.-ласк. рожица, -ы, жен. (к 1 знач.).
  • Вауууу!!!!
    22.08.2017, 12:39:04
    11
    Предлагаю читателям сохранить ссылку на эту статью. Думаю и до нового года не доживем, как придётся вспомнить о ней!
    • ох
      22.08.2017, 12:45:07
      6
      ещё+ 20, замерзли уже?
  • так и будет
    22.08.2017, 12:48:47
    7
    боец ляжет с каким нибудь герпесом на период всей зимы. А Юра будет расхлёбывать и делать страшное лицо.
  • Колва для Хохалкина.
    22.08.2017, 13:16:24
    7
    Вопрос почему в праздник мы без света? Почему Комарь не вешает объявления? Почему на выходных мы остаемся то без воды, то без света, может лучше мы останемся без главы села? Давайте отключим в выходные дома в Усинске?
  • рр
    22.08.2017, 15:06:21
    7
    Читайте внимательно: Практически готов..
    И вообще,почему ,когда наша администрация даёт отчет, всегда пишут "практически, примерно, приблизительно"?!!
  • рр
    22.08.2017, 15:10:08
    2
    Общий процент готовности оборудования готов ПРАКТИЧЕСКИ на 100%, ????
  • Маня
    22.08.2017, 16:07:04
    7
    Практически это почти. Т.е. ещё чуть-чуть и тогда всё точно будет готово.
  • А что традиционного фото не будет?
    22.08.2017, 20:40:56
    8
    Испуганные глаза Богачева где? Обычно налево смотрит...
    • 13
      22.08.2017, 21:22:31
      4
      Богачев за границей отдыхает, с семьёй
      .
  • Дед Мороз
    22.08.2017, 23:00:59
    6
    Поживем увидим выродки бездарные
    • Ваня
      30.08.2017, 22:58:53
      0
      для деда Мороза
      Дедушка Мороз - ты злой и обзываешься!
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