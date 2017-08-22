Поздравление Александра Лейфрида с Днём Республики

Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем образования Республики Коми!

Наш регион славится своей уникальной природой, запасами полезных ископаемых, а главное – своими замечательными людьми, которые сообща работают на развитие республики и всей страны. Здесь из поколения в поколение передаются богатые культурные традиции и обычаи, уважение к созидательному труду, взаимопомощь и гостеприимство.

Сегодня благодаря совместной работе руководства республики, предприятий и общественности регион преображается. Приятно осознавать, что к этому причастен и коллектив нефтяников ЛУКОЙЛа, который поддерживает развитие социальной сферы городов, сел и деревень.

Пусть и в дальнейшем объединяющая нас любовь к северной земле и плодотворная совместная работа на ее благо способствуют укреплению позиций региона по всем направлениям. Пусть каждый из нас своими добрыми делами продолжает вносить вклад в общее дело!

В этот праздничный день желаю вам новых успехов и достижений, энергии и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!

А. В. ЛЕЙФРИД,Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,депутат Государственного Совета Республики Коми