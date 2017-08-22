Поздравление Альмира Бадыкова с Днём Республики

Уважаемые усинцы! Примите искренние поздравления с 96-ой годовщиной образования Республики Коми!

Все эти годы наша республика уверенно идет по пути созидания и обновления. Значительно возрос её социально-экономический и интеллектуальный потенциал, преобразились города и села.

День Рождения Республики Коми символизирует единение, мир и согласие народов, проживающих на её территории. Республика Коми суровый, но благодатный край, и сегодня каждый её житель может по праву гордиться её неповторимой природой и богатейшей историей.

Многое ещё предстоит сделать, чтобы наш родной северный край был всесторонне развитым и процветающим, выросли уровень и качество жизни населения, были освоены новые территории. Залогом воплощения всех новых идей и замыслов, исполнения всех намеченных планов являются трудолюбие жителей республики, взаимоуважение и согласие между народами.

Сердечно поздравляю всех жителей Республики Коми с праздником! Желаю новых свершений на благо республики, здоровья, благополучия, мира и процветания каждой семье, каждому дому!

Депутат Государственного СоветаРеспублики Коми А.А. Бадыков