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22.08.2017 14:34
В отношении капитана теплохода «Лидия» возбуждено уголовное дело
Капитан теплохода подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении капитана-механика буксирного теплохода «Лидия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как следует из материалов уголовного дела, капитан-механик буксирного теплохода «Лидия», осуществляя буксировку несамоходного водного судна – баржи-площадки, на борту которой находилось 7 пассажиров и 3 автомобиля, отправился с 789 километра реки Печоры около с. Усть-Лыжа Усинского района Республики Коми, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, не обеспечив пассажиров спасательными жилетами, не проведя вводный и первичный противопожарные инструктажи, достоверно зная, что баржа-площадка не предназначена для перевозки пассажиров, тем самым, создавая реальную угрозу жизни и здоровью потребителей

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии (17)

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  • Ус
    22.08.2017, 15:25:29
    26
    Конкуренты сдали. Вообще хоть кому либо спасжилеты давали при перевозке на барже? а на пассажирских?
  • Ё
    22.08.2017, 15:28:07
    13
    Почему же сразу конкуренты сдали?
    Может просто не занёс что полагается кому полагается.
  • Dvv
    22.08.2017, 15:30:14
    9
    Залез на чужую территорию.
  • Русское радио
    22.08.2017, 15:44:47
    21
    Так то все что плавает и перевозит машины и людей в окресностях Усинска это плавучий металлолом, срок службы этих корыт истек еще в прошлом веке. Ни кто не закупает новое, ни чего не модернизируется, как плавали в прошлом веке на ржавом металлоломе так до сих пор и плавают, о безопасности и о комфорте ни кто не думает, главное бабки урвать и на все остальное плевать. Странно что приняли одного речного рвача, а у других все в порядке? Сомневаюсь очень сильно в этом. Надзорные органы на публику показали что типа работают, показали что они есть.
    • Йц
      22.08.2017, 17:18:56
      8
      Подтверждено, местный речной транспорт это скотовоз, хотя скот и то в более цивильных условиях перевозят в нормальных регионах. Вагоны из Усинска скотовозы, баржы то же, дикий край.
      • Йцу
        22.08.2017, 19:21:40
        -2
        В зеркало посмотрись чертило
        • Олежек
          22.08.2017, 21:05:16
          6
          Тебя то чего пропоносило? Человек Йц правду написал
  • 111
    22.08.2017, 15:51:25
    0
    Согласен с предыдущими комментариями.
    Даже добавить нечего.
  • Алексей
    22.08.2017, 17:18:48
    8
    Условия перевозки практически у всех одинаковые,если на фоне этого случая начнут шерстить всех,каким образом тогда вернуться с большой земли из отпуска на автомобиле,где дорога?
    • кцу
      22.08.2017, 17:21:45
      -6
      Ж/Д
      • 23.08.2017, 5:34:49
        4
        А чего авиа не предложешь? Разница в цене не существенная. )))
  • Тролль
    23.08.2017, 7:50:47
    4
    Постройте дорогу и не надо будет на баржах передвигаться. Нашли б** преступника.
  • Усиней
    23.08.2017, 12:38:26
    4
    Полюбасу заказ
  • 111
    23.08.2017, 15:32:13
    1
    Раз техосмотр прошел, значит все нормально. Это конкуренты 100%
  • fff
    23.08.2017, 16:04:29
    1
    Недавно был свидетелем как водитель уговаривал капитана не выгонять пассажира его авто, чего только не обещал, и что выходить на палубу не будут и т.д. Так что не надо капитана винить сами подставляем их под статью. А потом еще здесь пальцы гнем.
  • Сергей
    23.08.2017, 16:14:44
    3
    Согласно закона лицензия нужна только для пассажирских и перевозящих опасные грузы судов. Поэтому данное дело шито белыми нитками. Если хозяин теплохода умный он напишет заявление в прокуратуру. Пассажирским судном считается судно перевозящая 12 и более человек, а здесь всего 7 ну и команда максимум 4. Так что их дела не пляшут Скорее всего проверяющие вымогали взятку ,а им не дали.
    • 111
      23.08.2017, 16:17:02
      0
      Закон он и в Африке закон
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