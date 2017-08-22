В отношении капитана теплохода «Лидия» возбуждено уголовное дело

Капитан теплохода подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении капитана-механика буксирного теплохода «Лидия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как следует из материалов уголовного дела, капитан-механик буксирного теплохода «Лидия», осуществляя буксировку несамоходного водного судна – баржи-площадки, на борту которой находилось 7 пассажиров и 3 автомобиля, отправился с 789 километра реки Печоры около с. Усть-Лыжа Усинского района Республики Коми, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, не обеспечив пассажиров спасательными жилетами, не проведя вводный и первичный противопожарные инструктажи, достоверно зная, что баржа-площадка не предназначена для перевозки пассажиров, тем самым, создавая реальную угрозу жизни и здоровью потребителей

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.