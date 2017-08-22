Изменение в движении пассажирских поездов Усинск-Сыктывкар

У поездов, курсирующих между Сыктывкаром и Усинском, 27 и 28 августа частично изменится расписание.

В связи с ремонтными работами у поезда № 306 Сыктывкар – Усинск, отправлением из Сыктывкара 27 августа, изменится расписание на участке от Сосногорска до станции Сыня.

У поезда № 303 Усинск – Сыктывкар, отправлением из Усинска 28 августа, расписание изменится от Печоры до Зеленоборска.

Северная железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием поездов перед приобретением проездных билетов.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).