22.08.2017 18:33
Изменение в движении пассажирских поездов Усинск-Сыктывкар
У поездов, курсирующих между Сыктывкаром и Усинском, 27 и 28 августа частично изменится расписание.
В связи с ремонтными работами у поезда № 306 Сыктывкар – Усинск, отправлением из Сыктывкара 27 августа, изменится расписание на участке от Сосногорска до станции Сыня.
У поезда № 303 Усинск – Сыктывкар, отправлением из Усинска 28 августа, расписание изменится от Печоры до Зеленоборска.
Северная железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием поездов перед приобретением проездных билетов.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).
деревья красят,землю не рекультивируют.
хотели сорвать конференцию КСП, но слава богу только укрепили и привлеклив наши ряды истинных экологов.Спасибо за такую помощь!
да карандашиков и кубиковм экологически безопасных на выставку мало привезли. подарочки только и кидаете, даже детям.
привезли раздатку детям, детям и отдайте, а то противно было на вашихпредставителей смотрет- как они шустро сувенирку по своим карманам распихивали.Раздайте своим спецам, пусть порадуются!НАЖРУТЬСЯ ДО ОТРВШКИ, А ПОТОМ ВЫСТАВЛЯЙТЕ ЗА СВОЙ ПРИЛАВОК!
Позорище устроили вечером у выставочного стенда!все мало?нажраться не можете?!
автобусами для детейпытаетесь откупиться от разливов?а что тогда детей Праскани не вывезли на море?5 путевок детям пожалели?распиханное по сумкам вашимичотрудникпми как раз бы на путевки хватило!
опят главный коми Лук-врун будет говорить, что лучшее детям лукойл отдает?
лучге отдайте им главное - право на чистый воздух!!
з.ы. Дама в бордовом, на следущую выставку с мешкок картофельный возьми- больше халявы влезет!
когда же вы все нажретесь и оставите что-то людям