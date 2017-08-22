Праздничный день в селе Колва омрачило внезапное отключение света

Жители села на большую часть праздничного дня остались без электроэнергии. Ужасен тот факт, что их об отключении не предупредили.

Сегодня в редакцию позвонили некоторые жители села Колва и пожаловались на то, что в праздничный день они остались без света. Сегодня в 9:00 часов без предупреждения отключился свет во всем селе.

Как сообщили нашей редакции в диспетчерской Печорских электрических сетей, отключение плановое. В соответствии с регламентом были предупреждены все соответствующие службы, в том числе администрация села Колва и управление ГО и ЧС. По предварительному запросу им был согласован именно этот день с отключением с 09:00 до 15:00.

В свою очередь мы осмотрели сегодня все доски объявлений, которые находятся на территории села. Ни на одной из них нет объявления о том, что село останется без электричества на полдня. Дозвониться в администрацию Колвы не предоставилось возможным, сегодня у бюджетников выходной.

По информации от жителя Колвы электроснабжение подали в 15:32.

(с) Усинск.Онлайн