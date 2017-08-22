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22.08.2017 15:36
Праздничный день в селе Колва омрачило внезапное отключение света
Жители села на большую часть праздничного дня остались без электроэнергии. Ужасен тот факт, что их об отключении не предупредили.
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Сегодня в редакцию позвонили некоторые жители села Колва и пожаловались на то, что в праздничный день они остались без света. Сегодня в 9:00 часов без предупреждения отключился свет во всем селе.

Как сообщили нашей редакции в диспетчерской Печорских электрических сетей, отключение плановое. В соответствии с регламентом были предупреждены все соответствующие службы, в том числе администрация села Колва и управление ГО и ЧС. По предварительному запросу им был согласован именно этот день с отключением с 09:00 до 15:00.

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В свою очередь мы осмотрели сегодня все доски объявлений, которые находятся на территории села. Ни на одной из них нет объявления о том, что село останется без электричества на полдня. Дозвониться в администрацию Колвы не предоставилось возможным, сегодня у бюджетников выходной.

По информации от жителя Колвы электроснабжение подали в 15:32.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • 111
    22.08.2017, 15:49:57
    -8
    классика жанра. как платят, так и работаем.
  • C праздником! (((
    22.08.2017, 15:51:17
    6
    Строителей 14/1 тоже в праздник отключили горячую воду, объявляли что с 9:00 до 13:00, вот уже почти 16:00, а её всё нет(((
    • Успэх
      22.08.2017, 16:42:24
      3
      Вах ты стукач чо ли да? Чо ты жалуюшся праздник людям портишь!
  • Петрович
    22.08.2017, 16:15:05
    5
    А сельский глава вообще не работает что ли?
  • Успэшный глав
    22.08.2017, 16:41:05
    4
    Идите в лес, сягодня выходной у главы села! А отключали планово ибо на дачах около карьера нужно было кое что поченить, да подключить уважаемых людей, а то, что дачи там не законны, так это проблемы Усинска а не нас!
  • С днем РК!
    22.08.2017, 16:47:44
    7
    96 лет назад когда основывали Республику, электричества так то не было! Мы так сказать помогли жителям села почувствовать себя в шкуре тех времен! А на 100 лет мы и воду отключим!
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