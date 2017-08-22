В Усинск приедет Владимир Кузьмин

В сентябре исполнитель даст концерт во Дворце Культуры.

23 сентября в Усинск приедет советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, Владимир Кузьмин.

Среди его лучших композиций – хорошо знакомые миллионам слушателей шлягеры «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда», «Эй, красотка», «Симона», «Когда ты меня позовешь» и многие другие.

Концерт состоится в Усинском Дворце Культуры. Билеты можно уже купить в кассе ДК.

(с) Усинск.Онлайн