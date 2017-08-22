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22.08.2017 16:17
В Усинск приедет Владимир Кузьмин
В сентябре исполнитель даст концерт во Дворце Культуры.
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23 сентября в Усинск приедет советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, Владимир Кузьмин.

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Среди его лучших композиций – хорошо знакомые миллионам слушателей шлягеры «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда», «Эй, красотка», «Симона», «Когда ты меня позовешь» и многие другие.

Концерт состоится в Усинском Дворце Культуры. Билеты можно уже купить в кассе ДК.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (31)

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  • Ангел
    22.08.2017, 16:47:58
    7
    Если не отменят концерт, пойду обязательно!
    • Демон
      22.08.2017, 16:49:28
      -3
      Если не отменят концерт, пойду обязательно в ШешБеш!
  • Хах
    22.08.2017, 16:50:21
    -1
    И свалится пьяный со сцены. Он всегда так делает)))
  • Ваха
    22.08.2017, 16:54:10
    1
    Парма она придет?
  • Оо
    22.08.2017, 17:23:39
    -1
    Что так дорого-то в Усинске? LP в Питере от 2000-4500 билеты 21 июня были в Ледовом... SCORPIONS 3 ноября 2000-9000, STING 1 октября 3000-6500...
    • Усинсец
      23.08.2017, 9:31:39
      3
      количество посадочных мест в Ледовом, и в Усинске, составь пропорцию!
      • father
        23.08.2017, 17:28:04
        1
        У нас тоже есть "ледовый".
        Разницу должны компенсировать
        • RU
          23.08.2017, 19:12:46
          2
          .... инициатор и начинает компенсировать
  • Ё
    22.08.2017, 17:29:25
    -6
    Видать тяжко у него с деньгами
    Раз Кузьмин едет в Усинск.
    На пике его карьеры разве что до Сыкта бы доехал, и то ради интереса.
  • Иванов
    22.08.2017, 18:56:50
    -6
    его уже нигде не принимают - вот в Усинск и едит ...........
  • Семен
    22.08.2017, 20:00:31
    -6
    Кто это?
  • ИннаЯ
    22.08.2017, 21:23:03
    5
    Блин.. Я думала на день города
  • Местный
    22.08.2017, 22:03:09
    13
    Наш Усинский народ не понять . Не едут - плохо ,едут - тоже плохо .
    • father
      23.08.2017, 8:34:19
      -3
      А что непонятного?
      Город настолько привлекателен для деятелей искусства. :-)
      Расположен удобно. Половину гонорара придется отдать за транспортные услуги... "Поддержка" от заинтересованных организаций...
      Я вот в Сыктывкаре был, так там на каждой афише - БНК, написано. Не знаю, что это значит, :-)
      Может быть, всего лишь, информационная поддержка. :-)
      В общем. Дорого. Для этой "звёзды". 300 р - красная цена.
  • Пугачева
    22.08.2017, 22:57:20
    -2
    Да пошёл он нахер никому не нужный конченный дед
    • ъ
      22.08.2017, 23:10:19
      6
      Сам-то нужен кому -нибудь,"Пугачёва"?
      • father
        23.08.2017, 8:20:26
        -3
        Галкин, с ней живёт. Нужен значит... :-)
        Надо быть идиотом, что бы пригласить к нам спившегося музыканта.
        Просматривайте передачу "Соль", по РЕН-тв, и делайте выводы. То есть выбирайте. :-)
        В аннотации к заслугам, переврали название песни. :-)
        В общем, Кузмин, был популярен, когда играл в группе "Динамик", а потом его пользовалась Пугачева. )))
        "Дорожную" ему, от группы "Ленинград" - "Ехай на***"!
        • так
          23.08.2017, 8:32:38
          7
          На вас не угодишь. Приличные мужички из хора-плохо, разбитной лесоповал-плохо, одарённый Леонтьев-плохо, пропитый бывший кем-то когда-то любимый Кузьмин -снова "не тот Федот".
          "На вкус,на цвет товарищей нет" -каждому своё. Вот по очереди всяконьких и приглашают, чтобы всем постепенно угодить.
          • father
            23.08.2017, 8:53:45
            -1
            Никто, никому, не собирается угаждать.)))
            Наивные люди. Где его раскопали? В угоду определенной части населения нашего города?:-)
            Давайте по вашему списку:
            "Приличные мужички" (Хор Турецкого) - вообще-то это элитные исполнители (сколько надо было им заплатить, что бы они согласились на площади мошку кормить?))) (Не мое дело - эквайринг, что дают)
            "разбитной лесоповал" - ну это каким надо быть, что бы для городской публики, заказать быдло-исполнителей? За кого же вы держите народ, в нашем городе!?
            "одаренный Леонтьев" - он вообще не к нам приезжал (такая прям "звезда", что я готов отдать за концерт месячную плату за услуги ЖКХ.))) Он перед смертью, решил посетить родные места. Попутно и заработал...
            А Кузмина приглашать - моветон, ваще. Больше же не кого...
            Кончился артист в России.
            Это называется "духовной бедностью". Бездуховность. Полная.
            Откройте уже глаза. :-)
            Мое мнение.
            • fatxeru
              23.08.2017, 9:15:54
              4
              По - вашему вкусу, скажите честно и конкретно:- кто из артистов достоин нашего города и наших жителей своим присутствием на день города?
              • ...
                23.08.2017, 12:41:34
                2
                Когда Савичева приезжала было 95% довольных, хотя вроде девушка и не так уж и популярна.
                • father
                  23.08.2017, 18:46:22
                  0
                  И "Пикник", хорошо отыграл. Когда-то, и Би-2...
                  Вот вам архивное сообщения из прошлого.
                  Обратите внимание на название площади. :-)
                  http://komi.in/archive/2008/09/08/027868.html
                  Просто нормальных артистов приглашайте. А не вторые-пятые составы не знамо кого.
                  И не алкашей, падающих со сцены.
                  Я не говорю, что надо Оzzi пригласить (он уже стар, супер-стар))). Но и не надо сюда всякую около-уголовную лирику переть. Да, я о "Лесопавале". У кого ума хватило вообще!?
                  Ребята. Вот покажите, кто у нас культурой заведует?
                  Кроме презрения, никаких к ним чувств. :-)
              • Гость
                23.08.2017, 15:01:17
                1
                Скорпионс, Аэросмит, ДДТ,Чайф, Виктор Третьяков ну и еще найдутся...
                • ну уж.
                  23.08.2017, 17:57:49
                  1
                  Вот этот "гром" точно на любителя.
  • 007
    23.08.2017, 11:10:40
    2
    Ну, ведь из современных типа исполнитерелей реально не кого приглашать. Бездуховность не то слово. А старичком молодеж не знает. А старшее поколение на этих придурков с голыми ж***ми исплюется. Вот и приезжает хоть кто-то, кто соглашается ехать. Или ходим толпой смотреть как танцуют дети в театральных кружках. Или как на сцене награждают три часа кого-то под танцы тех же детей из танцевальных кружков. Все. Альтернативы никакой
    • Затойчи
      23.08.2017, 21:11:16
      1
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Она
    23.08.2017, 11:20:48
    4
    О чем спор? Он же не на площади выступать будет, хотите идите, хотите нет. Не фанатка всех вышеперечисленных артистов, но на сходила на Леонтьева и была приятно удивлена. Даже у Лесоповала есть хорошие песни, так что не нравится - не смотрите))) ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.
    • для Она
      23.08.2017, 12:35:57
      3
      Не спор, просто достали вечно всем и вся недовольные.
      Под настроение и музыку выбирают:- сегодня рок,а завтра русскую народную...
  • Ух
    23.08.2017, 19:54:44
    1
    Да, концерт группы Пикник в 2008 году мне очень запомнился. зажгли тогда нормально))
    • father
      25.08.2017, 10:16:24
      2
      Когда работал Томлун. Его хозяин, часто организовывал приезды различных музыкантов.
      Согласитесь, Новиков был круче, всякого "лесоповала".
      И попсятину качественную приглашали...
      Потому что у человека был вкус (не знаю, кто этим, там занимался)
      Сейчас, чисто "отбивают бабло".
      • шансонье Армен
        25.08.2017, 10:25:01
        1
        когда откроют хостел для вахтовиков в старой поликлинике и томлун заработает и будет там люляченая и шаурмичная и звезды приезжать будут и черные глаза станет любимым хитом.
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