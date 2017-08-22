22.08.2017 16:17
В Усинск приедет Владимир Кузьмин
В сентябре исполнитель даст концерт во Дворце Культуры.
23 сентября в Усинск приедет советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, Владимир Кузьмин.
Среди его лучших композиций – хорошо знакомые миллионам слушателей шлягеры «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда», «Эй, красотка», «Симона», «Когда ты меня позовешь» и многие другие.
Концерт состоится в Усинском Дворце Культуры. Билеты можно уже купить в кассе ДК.
(с) Усинск.Онлайн
Разницу должны компенсировать
На пике его карьеры разве что до Сыкта бы доехал, и то ради интереса.
Город настолько привлекателен для деятелей искусства. :-)
Расположен удобно. Половину гонорара придется отдать за транспортные услуги... "Поддержка" от заинтересованных организаций...
Я вот в Сыктывкаре был, так там на каждой афише - БНК, написано. Не знаю, что это значит, :-)
Может быть, всего лишь, информационная поддержка. :-)
В общем. Дорого. Для этой "звёзды". 300 р - красная цена.
Надо быть идиотом, что бы пригласить к нам спившегося музыканта.
Просматривайте передачу "Соль", по РЕН-тв, и делайте выводы. То есть выбирайте. :-)
В аннотации к заслугам, переврали название песни. :-)
В общем, Кузмин, был популярен, когда играл в группе "Динамик", а потом его пользовалась Пугачева. )))
"Дорожную" ему, от группы "Ленинград" - "Ехай на***"!
"На вкус,на цвет товарищей нет" -каждому своё. Вот по очереди всяконьких и приглашают, чтобы всем постепенно угодить.
Наивные люди. Где его раскопали? В угоду определенной части населения нашего города?:-)
Давайте по вашему списку:
"Приличные мужички" (Хор Турецкого) - вообще-то это элитные исполнители (сколько надо было им заплатить, что бы они согласились на площади мошку кормить?))) (Не мое дело - эквайринг, что дают)
"разбитной лесоповал" - ну это каким надо быть, что бы для городской публики, заказать быдло-исполнителей? За кого же вы держите народ, в нашем городе!?
"одаренный Леонтьев" - он вообще не к нам приезжал (такая прям "звезда", что я готов отдать за концерт месячную плату за услуги ЖКХ.))) Он перед смертью, решил посетить родные места. Попутно и заработал...
А Кузмина приглашать - моветон, ваще. Больше же не кого...
Кончился артист в России.
Это называется "духовной бедностью". Бездуховность. Полная.
Откройте уже глаза. :-)
Мое мнение.
Вот вам архивное сообщения из прошлого.
Обратите внимание на название площади. :-)
http://komi.in/archive/2008/09/08/027868.html
Просто нормальных артистов приглашайте. А не вторые-пятые составы не знамо кого.
И не алкашей, падающих со сцены.
Я не говорю, что надо Оzzi пригласить (он уже стар, супер-стар))). Но и не надо сюда всякую около-уголовную лирику переть. Да, я о "Лесопавале". У кого ума хватило вообще!?
Ребята. Вот покажите, кто у нас культурой заведует?
Кроме презрения, никаких к ним чувств. :-)
Под настроение и музыку выбирают:- сегодня рок,а завтра русскую народную...
Согласитесь, Новиков был круче, всякого "лесоповала".
И попсятину качественную приглашали...
Потому что у человека был вкус (не знаю, кто этим, там занимался)
Сейчас, чисто "отбивают бабло".