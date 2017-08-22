В новый учебный год за новыми знаниями

Ведущий языковой клуб Усинска приглашает жителей и гостей города пополнить свой лексикон иностранными словами.

В Усинске долгое время существует и зарекомендовал себя с наилучшей стороны языковой клуб "English.com".

"English.com" это десятки довольных студентов, изучение иностранных языков с полным погружением, запоминающиеся поездки в страны, чьи языки познают учащиеся, красочные и актуальные учебники лучших издательств мира и многое другое.

Как неоднократно уже отмечали ведущие педагоги в области иностранных языков, изучение языка немыслимо без посещения страны, для которой он является родным или одним из государственных. В этом году в рамках программы изучения английского языка ученики усинской языковой школы "English.com" посетили Бат, Бристоль, а также столицу «туманного Альбиона» Лондон.

Чтобы стать студентом языкового клуба надо всего лишь набрать номер 8-91212-42717 и записаться в группу по изучению иностранного языка.

Помимо студентов языковой клуб приглашает к сотрудничеству преподавателей иностранного языка.

(с) Усинск.Онлайн