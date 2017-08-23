По Усинску ходил мужик в трусах и с дрыном

Что это был за перфоманс?

Наши читатели прислали нам снимок и историю.

"Вчера в районе 18 часов по улице Нефтяников бродил мужчина - босой, в одних лишь трусах. С собой наперевес он носил какую-то двухметровую палку. Мы заметили его у перекрёстка Нефтяников и Строителей, дальше он пошел в сторону Молодёжной, по разделительной полосе, с интересном разглядывая дорожные знаки. Ну а уж куда он пошел потом - нам неведомо".

Стоит отметить, что прогуливался гражданин под проливным дождём. Дальнейшая его судьба нам не известна.

(с) Усинск.Онлайн