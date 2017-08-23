<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.08.2017 07:33
По Усинску ходил мужик в трусах и с дрыном
Что это был за перфоманс?
mirtor.jpg

Наши читатели прислали нам снимок и историю.

"Вчера в районе 18 часов по улице Нефтяников бродил мужчина - босой, в одних лишь трусах. С собой наперевес он носил какую-то двухметровую палку. Мы заметили его у перекрёстка Нефтяников и Строителей, дальше он пошел в сторону Молодёжной, по разделительной полосе, с интересном разглядывая дорожные знаки. Ну а уж куда он пошел потом - нам неведомо".

Стоит отметить, что прогуливался гражданин под проливным дождём. Дальнейшая его судьба нам не известна.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (33)

Добавить комментарий
  • к
    23.08.2017, 7:38:01
    1
    В 19 часов видели в районе очистных, шел в Парму или на дачи
  • Ол
    23.08.2017, 7:43:16
    14
    И кто видел, никто не становил его? Не спросил, может мужчине было плохо, может не в себе был? Хотя , что говорить если часами ранее гулял по дороге маленький раздетый ребенок и только один гражданин проявил сознательность, а так ведь не далеко и до беды, все мы люди или уже не все...
    • БГБ
      23.08.2017, 7:46:01
      1
      " не далеко и до беды"
      Если тормознуть такого крышелета.
      • Ол
        23.08.2017, 7:48:46
        11
        Можно было просто после фото, сэлфи и т.д. тут же набрать номер 112 и просто сообщить, что такой факт имеет место и координаты- все!
        • БГБ
          23.08.2017, 8:16:16
          -2
          " после фото, сэлфи и т.д."
          Значит фон прикольный? Но можно не успеть позвонить.
        • Brand
          23.08.2017, 13:26:39
          1
          Я так звонил в скорую, мне сказали, что я сперва должен убедиться, что не смогу помочь человеку сам, а уж потом звонить в "службу спасения".
    • Р
      23.08.2017, 7:59:33
      2
      К соделению давно уже не все.
    • Игорь
      23.08.2017, 9:01:15
      2
      Его не то, что останавливать, к нему приближаться не хочется. Дубину видишь?
      • Игорю
        23.08.2017, 9:09:38
        2
        У страха глаза велики!- Это швабра в движении, как фары у машин.
    • Гость
      23.08.2017, 10:10:46
      7
      Я очень благодарна этому мужчине за то что он не прошел мимо,я оббегала всю Парковую,но сына нигде не могла найти,даже представить не могла что он вообще уйдет без меня или мужа куда либо,до сих пор не верится что все обошлось,сын не пострадал,отделался лекцией "так делать нельзя"
  • Петрович
    23.08.2017, 7:51:21
    2
    А что говорит полиция на этот счет?
    • Автор видео
      23.08.2017, 9:09:59
      6
      Сразу же позвонили в дежурную часть по номеру 54458 - никто трубку не взял. Потому ещё раз позвонили - снова никто не взял. Больше не звонили.
      • акын
        23.08.2017, 10:44:04
        3
        А если бы это был какой-нибудь как в Сургуте?? Какие последствия были бы того, что они не взяли трубку?
        • акыну
          23.08.2017, 10:45:37
          -1
          Вот как раз об этом надо писать, а не о том, что кто-то в трусах шлялся. А то, что если бы он был агрессивен - извините, до полиции не дозвониться. Может это номер не тот?
  • ох
    23.08.2017, 8:05:14
    3
    Это всё магнитные бури и так тоже так действуют.
  • Сандра
    23.08.2017, 8:07:33
    14
    Жарко человеку стало, что пристали))) теплый дождь, парит. В трусах ведь)))
    • БГБ
      23.08.2017, 8:11:55
      -5
      +++
      У неравнодышащих свербит влезть в чужое счастье.
      • -=-=
        23.08.2017, 8:22:10
        7
        Главное, чтобы в мозгах не парило, а так- пусть гуляет и по среди дороги в 6 вечера... в трусах.
        Муж раньше пришёл с работы, в чём был, как говориться, на всяк случай швабру прихватил...
        • /\/\
          23.08.2017, 8:39:23
          2
          Думал по воде идёт ...ребенка спасать... ,как Иисус...
  • *
    23.08.2017, 8:59:48
    0
    21 августа около детской библиотеки дорогу переходил неадекватный парень босой, в рубашке, одетой на одну руку, и также с палкой. Что это?!
    • Игорь
      23.08.2017, 9:02:03
      5
      Это алкашня.
      • Игорю
        23.08.2017, 9:06:54
        9
        почему сразу алкашня? он, что шатался?
        Жил здесь один дяденька,так он зимой доже в сильные морозы ходил в одой рубахе. Тоже на него все оглядывались и терялись от догадок:- замерзшим он не выглядел, спокойно шел, неторопясь.
  • Приколитесь
    23.08.2017, 9:18:21
    10
    Ваще улёт
    Сезон грибов открыт
    • 12
      23.08.2017, 11:22:45
      1
      Ваще улет
      Пока что рано, в начале осени))))
  • Дим
    23.08.2017, 9:23:12
    5
    Скажите"Спасибо"что он ещё в трусах))
  • 888888888
    23.08.2017, 9:25:30
    2
    Это был святой! Явление Христа народу. Что у нас за народ, так никто и не понял ничего. Взять надо было его в Дом культуры и все бы спаслись. Комета ужасная летит. И все, п------ц. А так бы выжили. Где его теперь искать?
  • упс
    23.08.2017, 9:32:25
    2
    блин,ну может он лунатик
  • Может быть...
    23.08.2017, 9:41:05
    5
    Проспорил -))
  • Я
    23.08.2017, 10:16:50
    2
    Я тоже так думаю проспорил. Типа чё слабо тебе до Пармы пешком дойти в трусах и с дрыном?
    • Гроза
      23.08.2017, 11:01:30
      6
      помочь не кому
      Скорей всего,Мужчина искал офис своей упр. компании- так как во время дождя ,потекло с потолка. Так что компашки управляшки Держитесь. Летом не работали- значит мужики с дубинами вас будут посещать.
    • *
      23.08.2017, 14:27:51
      2
      он идет в сторону молодежки, скорее уже из Пармы
  • 007
    23.08.2017, 11:18:25
    7
    Последствия солнечного затмения. Реально наверное крышу снесло. Судя по комментам и отсутствию у свидетелей хоть как-то по человечески вмешаться и может там помочь надо солнечное затмение накрыло всех и надолго. похоже насовсем.
  • Вперед до коммунизма.
    23.08.2017, 17:19:04
    4
    Герой нашего дня. Столько позитивных и интересных комментариев!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 