Лучшие нефтяники Тимано-Печоры отправились на главный конкурс ЛУКОЙЛа

В Волгограде состоялось торжественное открытие IX общелукойловского конкурса профессионального мастерства среди рабочих. В соревнованиях участвуют шесть команд нефтяников ЛУКОЙЛа из разных регионов России.

Тимано-Печору представляют 12 работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Все они стали лучшими в региональном этапе Конкурса профмастерства рабочих на звание «Лучший по профессии», который прошел в Усинске в мае этого года с участием представителей двух подразделений компании: ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети.

Нефтяники настроены по-боевому и уверены в своих силах. «Стратегия – победить!» – именно так настраивались участники и их наставники на грядущий финал, когда в аэропорту их провожали близкие, друзья, коллеги и журналисты. А накануне отъезда состоялась встреча команды северян с вице-президентом ЛУКОЙЛа, генеральным директором ЛУКОЙЛ-Коми Александром Лейфридом, который напутствовал участников и пожелал им успехов, заверив в поддержке со стороны всего коллектива.

Финалистам предстоит показать теоретические знания и выполнить привычные для них в ежедневной работе задания, однако сделать их надо будет максимально быстро и точно. Состязания пройдут в следующих номинациях: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист технологических насосов, электрогазосварщик, электромонтер. Впервые состоится конкурс мастерства спасателей – участников нештатных аварийно-спасательных формирований, которым будет необходимо продемонстрировать практические навыки установки боновых заграждений на воде, тушения открытого огня и оказания первой медицинской помощи.

Главной задачей конкурса является усиление мотивации рабочих к повышению собственного мастерства; из этого складывается рост эффективности производства на целых предприятиях. В ЛУКОЙЛ-Коми такие соревнования проводятся ежегодно. Приятным бонусом для победителей и призеров становятся единовременные премии и весомые надбавки к заработной плате в течение года. Раз в два года финалисты региональных этапов едут представлять свой регион на общелукойловский конкурс профессионального мастерства.