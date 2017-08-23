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23.08.2017 09:42
Лучшие нефтяники Тимано-Печоры отправились на главный конкурс ЛУКОЙЛа
В Волгограде состоялось торжественное открытие IX общелукойловского конкурса профессионального мастерства среди рабочих. В соревнованиях участвуют шесть команд нефтяников ЛУКОЙЛа из разных регионов России.
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Тимано-Печору представляют 12 работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Все они стали лучшими в региональном этапе Конкурса профмастерства рабочих на звание «Лучший по профессии», который прошел в Усинске в мае этого года с участием представителей двух подразделений компании: ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети.

Нефтяники настроены по-боевому и уверены в своих силах. «Стратегия – победить!» – именно так настраивались участники и их наставники на грядущий финал, когда в аэропорту их провожали близкие, друзья, коллеги и журналисты. А накануне отъезда состоялась встреча команды северян с вице-президентом ЛУКОЙЛа, генеральным директором ЛУКОЙЛ-Коми Александром Лейфридом, который напутствовал участников и пожелал им успехов, заверив в поддержке со стороны всего коллектива.

Финалистам предстоит показать теоретические знания и выполнить привычные для них в ежедневной работе задания, однако сделать их надо будет максимально быстро и точно. Состязания пройдут в следующих номинациях: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист технологических насосов, электрогазосварщик, электромонтер. Впервые состоится конкурс мастерства спасателей – участников нештатных аварийно-спасательных формирований, которым будет необходимо продемонстрировать практические навыки установки боновых заграждений на воде, тушения открытого огня и оказания первой медицинской помощи.

Главной задачей конкурса является усиление мотивации рабочих к повышению собственного мастерства; из этого складывается рост эффективности производства на целых предприятиях. В ЛУКОЙЛ-Коми такие соревнования проводятся ежегодно. Приятным бонусом для победителей и призеров становятся единовременные премии и весомые надбавки к заработной плате в течение года. Раз в два года финалисты региональных этапов едут представлять свой регион на общелукойловский конкурс профессионального мастерства.

Комментарии (24)

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  • вопрос
    23.08.2017, 11:04:47
    4
    а рядом с Лейфридом кто? Геолог с тундры?
    • ответ
      23.08.2017, 11:40:42
      1
      Главный инженер ЛКоми, слева
    • Вопросу
      24.08.2017, 1:19:05
      1
      Это Роберт де Ниро. Не узнаешь, чоль?
  • мойша
    23.08.2017, 11:24:50
    8
    Молодцы ,и спецодежда подобрана по размеру.
    • ирина
      23.08.2017, 11:27:40
      4
      шилась по персональным меркам
  • Ириша
    23.08.2017, 11:30:38
    3
    Мне понравился второй слева,а вам?
    • БГБ
      23.08.2017, 11:38:28
      4
      Мне
      нет.
  • О-о
    23.08.2017, 11:53:48
    2
    Нет
  • Кууул
    23.08.2017, 12:12:38
    3
    Похоже, им не только галстуки, но и туфли всем одинаковые выдают
    • Гость
      23.08.2017, 15:07:58
      1
      И стоят все как на полуспущенных.
      • .
        23.08.2017, 15:16:13
        0
        Не завидуйте. Вам то не шьют на заказ
  • вау
    23.08.2017, 13:10:08
    6
    Маслова красавица, как стюардесса прям ) Удачи!
    • !!!
      23.08.2017, 22:58:27
      -1
      Не завидуйте, или завидуйте молча.
  • ***
    23.08.2017, 14:32:12
    9
    Секта " Свидетели порыва нефтепровода". А так -удачи парни!
    • .
      23.08.2017, 15:15:31
      1
      Каррамба! Усинск рулит!
  • Сорока
    23.08.2017, 15:24:15
    3
    Очень неудачное фото...
  • Дочь
    23.08.2017, 15:30:13
    5
    Одеты как стюардессы.
    • .
      23.08.2017, 16:51:22
      3
      А как должны быть одеты? В свитер и цветастые рубашки?)
  • болельщик
    23.08.2017, 21:10:13
    6
    конкурс
    В Астрахани команда ребят в конкурсе мастерства спасателей - участников нештатных аварийно- спасательных формирований в составе Валиева Айдара, Сафина Рината, Ус Александра, Филиппова Ивана, Чепоренко Павла заняла 3 место. Поздравляем! Молодцы! Вы достойно представили свой город и свой регион. Это великолепный результат!
  • Алексей
    23.08.2017, 23:49:23
    1
    я бы со всеми переспал)))
    • гость
      24.08.2017, 0:03:05
      3
      У Паши Фамилия Чопенко,будьте внимательны.А так они вообще молодцы!
  • lol
    24.08.2017, 0:39:22
    1
    инкубатор)
  • Дева
    24.08.2017, 1:18:01
    4
    Какие красавчики! Есть тут холостые?
    • Группа поддержки
      24.08.2017, 13:49:21
      3
      Второй слева)
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