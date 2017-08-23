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23.08.2017 09:32
Усинцы делятся фотографиями радуги и тропического ливня
Некоторым даже удалось запечатлеть молнии - довольно редкое для нашего региона явление.
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Фото Виктории Колесниковой

Внезапный ливень с грозой, молниями и последующей двойной радугой дал повод усинцам запечатлеть эту красоту в фотографии.

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Фото Альберта Абдеева

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Фото Евгения Волдаева

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Фото Олеси Марковой

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Фото Анны Яниной

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Фото Анны Яниной

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Фото Анны Яниной

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • ох
    23.08.2017, 10:00:55
    9
    Красиво! Молодцы, у вас получилось запечатлеть момент!
    Ночью были такие яркие вспышки по всему небу-жуть красивая!
  • ))
    23.08.2017, 11:12:58
    6
    Ночью дрыгался и погас офис северной нефти. Было впечатление такое, что это здание призрак и мигает то появляясь то исчезая
  • Лена
    23.08.2017, 19:42:28
    1
    Да прям уж редкое явление, каждый год гроза бывает. Не так часто, конечно, как на юге, но уж и не так, чтобы редким явлением считать
    • Лене
      23.08.2017, 19:46:29
      3
      Вы просто не видели как это было!
  • 789
    23.08.2017, 20:24:13
    2
    Сегодня ночью было нечто! В усинске такого не припомню.
  • kритик
    23.08.2017, 22:11:08
    -3
    Ничего особенного..
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