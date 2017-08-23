23.08.2017 09:32
Усинцы делятся фотографиями радуги и тропического ливня
Некоторым даже удалось запечатлеть молнии - довольно редкое для нашего региона явление.
Фото Виктории Колесниковой
Внезапный ливень с грозой, молниями и последующей двойной радугой дал повод усинцам запечатлеть эту красоту в фотографии.
Фото Альберта Абдеева
Фото Евгения Волдаева
Фото Олеси Марковой
Фото Анны Яниной
Фото Анны Яниной
Фото Анны Яниной
(с) Усинск.Онлайн
Ночью были такие яркие вспышки по всему небу-жуть красивая!