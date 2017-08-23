Усинцы делятся фотографиями радуги и тропического ливня

Некоторым даже удалось запечатлеть молнии - довольно редкое для нашего региона явление.

Фото Виктории Колесниковой

Внезапный ливень с грозой, молниями и последующей двойной радугой дал повод усинцам запечатлеть эту красоту в фотографии.

Фото Альберта Абдеева

Фото Евгения Волдаева

Фото Олеси Марковой

Фото Анны Яниной

Фото Анны Яниной

Фото Анны Яниной

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