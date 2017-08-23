23.08.2017 10:40
Все экстренные службы не успели спасти усинца
На минувшей неделе на пульт "скорой помощи" поступило заявление от жителя города. Он жаловался на сильную боль в груди.
Приехавшие на место медики обнаружили входную дверь закрытой. Для того, чтобы её взломать пришлось вызвать полицию и "спасателей".
Общими усилиями дверь удалось вскрыть. В квартире был обнаружен труп мужчины: спасти больного не удалось.
Признаков насильственной смерти не установлено. Умер он, по предварительным данным, от сердечного приступа.
(с) Усинск.Онлайн
Тогда она вызвала мужа этой женщины и сказала: «Возможно, это звучит странно, но мне кажется, немного орального секса могло бы вывести вашу жену из комы». Муж реагировал очень скептически, но ему пообещали закрыть его шторами для пущей интимности. Наконец он согласился и пошел в комнату к жене.
Через несколько минут мониторы погасли, ни пульса, ни биения сердца. Сиделки сбежались в палату и стали выяснять, что случилось.
Муж ответил: «Я не уверен, мне кажется, она подавилась»
А так бы уже помер, пару лет назад. :-)
Тьфу на тебя, поганец!! Прочитав твою простыню весь аппетит испортился!
Вам отпуска дают для того, что бы вы отдохнули и подлечились. :-)
Кто ещё не понял - Социализм закончился. Теперь каждый сам за себя. )))
Я вот в начале лета в Нижнем был, не стал заморачиваться со страховками. Было у меня три тысячи. Сам прошел рекомендованные диагностики (все не так плохо, как казалось врачу на комиссии))). И без палева. )))
То, что в Усинске не редко ставят ошибочный диагноз... Ну так это не всегда связано с профессионализмом. Иногда они перестраховываются (лишь бы не залечили))). И по любому, при страшных диагнозах, перепроверка у независимых экспертов не помешает. Здоровье, дороже денег. :-)
Если кто не знает ещё. :-)
И слушайте свой организм. Мне вот запрещено было посещать парную... А когда диагноз не подтвердился, так я и спрашивать никого не стал. Просто в парную стал ходить. И стал чувствовать себя намного лучше.
Это я тебе как эксперт по литрболу говорю.)))
Сейчас, я и не пью, и не курю... Пережил многих своих товарищей (как это не печально))),
Иногда, оглядываясь назад, такая тоска... Умные, перспективные... Но вот чувства самосохранения нет. У меня, оно вероятно, гипер, но это уже другая история. Не люблю смотреть на умирающих... Иногда, даже не могу.
Можешь не обращаться к скорой, потом полиция с дворником найдут где-нить...
ЧАЙКИ ОФИСНЫЕ
Например, когда умер мой друг. Я сразу знал, что водочка помогла, на тот свет отправиться. Сам он не собирался помирать. :-(
Человек рассказал ТЕБЕ.
Нам он ничего о возрасте умершего не сообщал.
Итог: Сам ты не пошел, да жив до сих пор...
У меня часто болело сердце. Я и в санаторий ездил. :-)
Как уже здесь отмечалось, диагнозы в Усинске ставить не умеют и не хотят учиться...
В какой-то момент, я уже понимал, что разваливаюсь окончательно. У меня в пояснице произошло смещение... Приезжий с Украины мануальщик, сказал, что может убрать боль, а для выправления, ему нужны фото в профиль и анфас... Наши рентгенологическое, сфоткали меня в профиль... Сказали, что этого достаточно и все у меня нормально... Мануальщику я это фото не стал показывать. А весной, поехал в Краснусольск (Башкирия). В Стерлитамаке сделали МРТ - смещение позвонков в нижнем отделе (его бы было видно на фото анфас))).
Выправлял на подводной вытяжке + лечебная гимнастика...
Зачем я это все рассказал?
Сердце больше не болит. :-)
Правда с памятью, чуток хуже. Я не запоминаю имён... )))