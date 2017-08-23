Все экстренные службы не успели спасти усинца

На минувшей неделе на пульт "скорой помощи" поступило заявление от жителя города. Он жаловался на сильную боль в груди.

Приехавшие на место медики обнаружили входную дверь закрытой. Для того, чтобы её взломать пришлось вызвать полицию и "спасателей".

Общими усилиями дверь удалось вскрыть. В квартире был обнаружен труп мужчины: спасти больного не удалось.

Признаков насильственной смерти не установлено. Умер он, по предварительным данным, от сердечного приступа.

(с) Усинск.Онлайн