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23.08.2017 10:40
Все экстренные службы не успели спасти усинца
На минувшей неделе на пульт "скорой помощи" поступило заявление от жителя города. Он жаловался на сильную боль в груди.
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Приехавшие на место медики обнаружили входную дверь закрытой. Для того, чтобы её взломать пришлось вызвать полицию и "спасателей".

Общими усилиями дверь удалось вскрыть. В квартире был обнаружен труп мужчины: спасти больного не удалось.

Признаков насильственной смерти не установлено. Умер он, по предварительным данным, от сердечного приступа.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (36)

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  • кон
    23.08.2017, 10:49:16
    11
    Печально
    А вообще за всю историю существования в Усинске хоть кого нибудь успевали спасти? От приступа инфаркта? Или спаслись только те кто сам приехал в больничку.
    • Критик
      23.08.2017, 10:53:53
      2
      А хотели?
      Ну медики к нам едут ,впрочем как и Все - бабосы набить, че писать глупости? Никто никого не спасет,просто деньги получают...
    • БГБ
      23.08.2017, 11:01:17
      3
      Инфаркт не бывает на пустом месте.
      Не бережёт себя народ. Не реагирует на звоночки. Ну и люди смертны, к счастью.
    • Усинец
      23.08.2017, 12:33:36
      -6
      Печальному Кон(дому)
      Даже за всю историю существования Усинской ЦРБ не удалось спасти ни одно резинотехническое изделие. Обращайтесь в шиномонтаж.
    • Р
      23.08.2017, 15:17:36
      0
      Тоже сразу такой вопрос промелькнул.
  • 111
    23.08.2017, 11:06:06
    7
    Сам виноват. Вызвал скорую, надо было и дверь сразу приоткрыть. А то сколько времени было потрачено на взлом.
    • Вызвать
      23.08.2017, 22:40:16
      0
      Успел
      А открыть- не успел...
  • Соболезнования
    23.08.2017, 11:21:18
    34
    Одиночество - ужасно, берегите себя и своих близких!
    • father
      23.08.2017, 13:12:01
      1
      Нам не сообщили ни о примерном возрасте, ни о чем...
  • Dvv
    23.08.2017, 11:45:03
    3
    Одна женщина лежала в коме вот уже несколько месяцев. И как–то раз сиделки купали ее. Одна из них мыла женщине её интимные места и вдруг заметила, что на мониторе было слабое улучшение показателей. Она снова притронулась к интимным местам женщины и снова на экране произошло некоторое оживление.
    Тогда она вызвала мужа этой женщины и сказала: «Возможно, это звучит странно, но мне кажется, немного орального секса могло бы вывести вашу жену из комы». Муж реагировал очень скептически, но ему пообещали закрыть его шторами для пущей интимности. Наконец он согласился и пошел в комнату к жене.
    Через несколько минут мониторы погасли, ни пульса, ни биения сердца. Сиделки сбежались в палату и стали выяснять, что случилось.
    Муж ответил: «Я не уверен, мне кажется, она подавилась»
    • БГБ
      23.08.2017, 12:00:20
      1
      Круто!
      Но видимо удалят.
      • father
        23.08.2017, 12:36:01
        9
        Просто, чуть-чуть не к месту...
    • Dvv
      23.08.2017, 12:26:53
      9
      Ты д****?
    • нисколько
      23.08.2017, 12:30:19
      8
      не смешно!
  • мотя
    23.08.2017, 12:32:35
    1
    памагите
  • Интрига
    23.08.2017, 12:43:40
    -6
    Доблестная наша скорая помощь пока поднимет свои толстые .... можно самим доехать до приемного покоя!!!
    • так
      23.08.2017, 13:02:19
      6
      Мне лично повезло:- два раза в моей жизни приходилось вызывать скорую и оба раза приехали очень быстро, и оба раза оказали нормальную помощь, и очень внимательны были, хорошие советы дали, что 12 лет назад, что прошлой зимой.
      • father
        23.08.2017, 13:16:38
        5
        И мне помогали. Два раза. :-)
        А так бы уже помер, пару лет назад. :-)
  • 123
    23.08.2017, 13:05:54
    5
    Dvv
    Тьфу на тебя, поганец!! Прочитав твою простыню весь аппетит испортился!
  • Ужас
    23.08.2017, 13:18:14
    16
    Какой там спасти,диагноз поставить не умеют.В Сыктывкаре или других городах напрочь не подтверждают усинских диагнозов,а просиш направление в республиканскую больницу не допросишся.И в городе четыре медучрежления,хотя доктора одни ите же бездари.
    • father
      23.08.2017, 16:26:06
      3
      Ну вообще-то можно и самим сгонять куда либо. ОМС, для всех одинаковый. А у некоторых и страховка предприятия есть.
      Вам отпуска дают для того, что бы вы отдохнули и подлечились. :-)
      Кто ещё не понял - Социализм закончился. Теперь каждый сам за себя. )))
      Я вот в начале лета в Нижнем был, не стал заморачиваться со страховками. Было у меня три тысячи. Сам прошел рекомендованные диагностики (все не так плохо, как казалось врачу на комиссии))). И без палева. )))
      То, что в Усинске не редко ставят ошибочный диагноз... Ну так это не всегда связано с профессионализмом. Иногда они перестраховываются (лишь бы не залечили))). И по любому, при страшных диагнозах, перепроверка у независимых экспертов не помешает. Здоровье, дороже денег. :-)
      Если кто не знает ещё. :-)
      И слушайте свой организм. Мне вот запрещено было посещать парную... А когда диагноз не подтвердился, так я и спрашивать никого не стал. Просто в парную стал ходить. И стал чувствовать себя намного лучше.
      • спортсмен
        23.08.2017, 19:32:27
        0
        Фазер Тибе сколько лет ? так беспокоишься о здоровье , что даже не парился лишбы пронесло с болячкой
        • father
          25.08.2017, 9:46:50
          0
          Береги здоровье с молоду...)))
          Это я тебе как эксперт по литрболу говорю.)))
          Сейчас, я и не пью, и не курю... Пережил многих своих товарищей (как это не печально))),
          Иногда, оглядываясь назад, такая тоска... Умные, перспективные... Но вот чувства самосохранения нет. У меня, оно вероятно, гипер, но это уже другая история. Не люблю смотреть на умирающих... Иногда, даже не могу.
  • Наталья
    23.08.2017, 15:47:58
    8
    Скорая в Усинске
    Несколько раз вызывала скорую себе и своим домашним. Молодцы! Приезжают быстро и оказывают помощь очень хорошо и профессионально.
    • сосед
      23.08.2017, 16:49:26
      3
      скорая
      Уверяю вас, нормально они помогают! мне не раз и не два приходилось обращаться... помогают, хотя, вот например Свете я бы дал хороший подзатыльник, за грубый тон, но это мелочи, так то они молодцы! Без них тут в разы больше народу кончилось бы, из-за отсутствия помощи!
  • скорая через сколько часов приполз?
    23.08.2017, 16:31:44
    -2
    Затем у двери колупались?
    Через сколько часов 02 вызывают и приезжают? Конкретно узнайте и напишите пожалуйста! Сделаем заключение, что стоит ли обращаться к скорой в таком случае?
    • сомневающемуся.
      23.08.2017, 16:55:51
      1
      Пока до дери доползешь, они уже приедут...
      Можешь не обращаться к скорой, потом полиция с дворником найдут где-нить...
  • тебе Dvv !!! Ты случайно не д****?
    23.08.2017, 16:37:00
    -1
    С...БОЛЬНОЙ?
    или ...?
  • евтгнгг
    23.08.2017, 18:19:50
    5
    народ вы с ума сошли я сам эту дверь ставил её вскрывать только бензорезом а ковырять монтажкой толку мало да и парню плохо стало скорую вызвал а до двери дойти не смог
    ЧАЙКИ ОФИСНЫЕ
    • father
      23.08.2017, 19:18:47
      -1
      Значит ты знаешь примерно возраст и вероятную причину смерти?
      Например, когда умер мой друг. Я сразу знал, что водочка помогла, на тот свет отправиться. Сам он не собирался помирать. :-(
      • евтгнгг
        23.08.2017, 22:22:49
        0
        Мозг включи человек рассказал чья квартира я там менял вскрытую дверь
        • father
          24.08.2017, 14:17:19
          -1
          Не нервничай.
          Человек рассказал ТЕБЕ.
          Нам он ничего о возрасте умершего не сообщал.
  • Катя
    23.08.2017, 21:14:56
    -2
    И нам всегда помогала, пока в прошлом году с явным ротавирусом мне не сказали вы перекормили ребёнка, через 20 минут снова вызвала, они мне тоже самое сказали, только я настояла на госпитализации
  • Андрей
    23.08.2017, 21:35:41
    1
    Как то прихватило сердце по серьезному. Позвонил в скорую открытую дверь оставил . А они мне сказали машин нет приходите сами...
    • father
      24.08.2017, 14:19:48
      1
      Они у тебя выпытали, что и как болит. И пришли к выводу, что ты симулируешь.
      Итог: Сам ты не пошел, да жив до сих пор...
      • father
        25.08.2017, 10:06:18
        0
        Могу дополнить:
        У меня часто болело сердце. Я и в санаторий ездил. :-)
        Как уже здесь отмечалось, диагнозы в Усинске ставить не умеют и не хотят учиться...
        В какой-то момент, я уже понимал, что разваливаюсь окончательно. У меня в пояснице произошло смещение... Приезжий с Украины мануальщик, сказал, что может убрать боль, а для выправления, ему нужны фото в профиль и анфас... Наши рентгенологическое, сфоткали меня в профиль... Сказали, что этого достаточно и все у меня нормально... Мануальщику я это фото не стал показывать. А весной, поехал в Краснусольск (Башкирия). В Стерлитамаке сделали МРТ - смещение позвонков в нижнем отделе (его бы было видно на фото анфас))).
        Выправлял на подводной вытяжке + лечебная гимнастика...
        Зачем я это все рассказал?
        Сердце больше не болит. :-)
        Правда с памятью, чуток хуже. Я не запоминаю имён... )))
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