Усинцы по-прежнему отдают деньги мошенникам

При этом количество преступлений, совершенных через социальные сети, не уменьшается.

За сутки в дежурные части территориальных подразделений МВД по Коми обратились трое жителей региона с заявлениями о хищении денежных средств на общую сумму свыше 36 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. Потерпевшие лишились своих сбережений, откликнувшись на просьбы о займе денег, поступивших от друзей и близких в социальной сети «ВКонтакте».

Наибольший ущерб от действий аферистов причинен жителю Сыктывкара. Как рассказал мужчина полицейским, ему поступило сообщение от знакомого. В ходе общения друг попросил одолжить ему 20 тысяч рублей. Не раздумывая, сыктывкарец выполнил просьбу приятеля, перечислив деньги на указанный номер банковской карты.

Позднее выяснилось, что аккаунт знакомого взломали злоумышленники.

По факту мошенничества сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Под предлогами займа денежных средств интернет-аферисты завладели сбережениями жителей Сосногорского района и Усинска. В первом случае злоумышленники действовали от имени сестры потерпевшего, во втором – племянницы, странички которых в соцсети «ВКонтакте» взломали, завладев более 11 000 и 5000 рублями соответственно.

По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

МВД по Коми призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. С особой осторожностью нужно относиться к сообщениям от неизвестных «друзей» в соцсетях «Одноклассники» или «Вконтакте», тем более если они содержат просьбу отправить смс, одолжить денег или поделиться номером мобильного телефона общего знакомого.

Не стоит передавать абонентские номера мобильных телефонов, коды и данные банковских карточек незнакомцам. Проверяйте сомнительные телефонные звонки, перезванивайте родственникам и ни в коем случае не отдавайте свои деньги незнакомым людям!