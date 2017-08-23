В России утилизируют только 7% коммунальных отходов

По словам главы Минприроды Сергея Донского, это одна из "ключевых проблем", которую необходимо оперативно решать, сообщает ТАСС.

Глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что только 7% твердых коммунальных отходов утилизируются в России. Об этом министр сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

- Когда мы говорим об утилизации твердых коммунальных отходов, цифра звучит 7%, - сказал он.

Донской отметил, что это "очень мало".

- На сегодняшний день мы считаем, что это одна из ключевых проблем, которую нужно решать, с этой проблемой нужно бороться, - добавил министр.

Глава Минприроды пояснил, что 7% отходов "перерабатываются, остальное как раз складируется, а где-то просто выбрасывается".

- Это как раз относится к тем самым незаконным свалкам, с которыми тоже надо бороться, - заключил он