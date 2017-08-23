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23.08.2017 12:19
В России утилизируют только 7% коммунальных отходов
По словам главы Минприроды Сергея Донского, это одна из "ключевых проблем", которую необходимо оперативно решать, сообщает ТАСС.
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Глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что только 7% твердых коммунальных отходов утилизируются в России. Об этом министр сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

- Когда мы говорим об утилизации твердых коммунальных отходов, цифра звучит 7%, - сказал он.

Донской отметил, что это "очень мало".

- На сегодняшний день мы считаем, что это одна из ключевых проблем, которую нужно решать, с этой проблемой нужно бороться, - добавил министр.

Глава Минприроды пояснил, что 7% отходов "перерабатываются, остальное как раз складируется, а где-то просто выбрасывается".

- Это как раз относится к тем самым незаконным свалкам, с которыми тоже надо бороться, - заключил он

Комментарии (3)

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  • так
    23.08.2017, 13:14:11
    2
    Долго думаете. Всю землю загадили уже, а министры только начали думать и "созревать". Как всегда:- "умная мысля приходит опосля"
    Самим не стыдно? После пинка Путин вдруг и министры зашевелились. Грош цена вам, раз тоже ждёте указаний сверху, а сами спите на рабочем месте.
    Раньше народа должен был об этом подумать.
  • 12345
    23.08.2017, 17:55:25
    0
    Да это же Валли на фото
  • ***
    23.08.2017, 18:59:15
    0
    В России свалки - это "кландайк"!Миллиарды вогнанные в землю!Взять нашу Усинскую свалку. Сколько в нее "втоптано" стекла...бумаги...металла...Б.У. радиотехники и электроники...
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