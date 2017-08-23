Усинск и Дуньин договорились о развитии торгово-экономических связей и инвестиционном сотрудничестве

Участники встречи обсудили возможные направления взаимовыгодных связей и отметили значительный потенциал сотрудничества между Усинском и городом Дуньин, в том числе в областях нефтехимии, нефтепереработки и энергетики, принимая во внимание, что оба города являются центрами нефтедобычи и нефтепереработки своих регионов.
Достигнута договоренность о разработке Соглашения о сотрудничестве по ряду направлений.
С.Ю. Хахалкин пригласил коллег из г. Дуньин посетить Усинск во время празднования дня города и одновременно дня нефтяной и газовой промышленности в сентябре 2018 года.
По итогам переговоров заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации Е.И. Васильева и Мэр правительства города Дуньин провинции Шаньдун КНР Чжао Хаочжи подписали соответствующий Протокол.
А ну ка коллега по цеху (оленеводческому) изобрази проникновенный перл. Уверен все будут рукоплескать.
По мнению злых сил, в нефтеносной реке нашей хватит сил и воли, на кострах готовить еду детям нашим коих в Колве более 30 и до праздника Дня Нефтяника, что стоит с каплей терпения нашего у кинотеатра Томлун что в переводе Молодость означает.. Скажи мне нефритовый император какого х.. нефритового стержня эти работы не выполнять согласно правил?
1. Отключение света в праздники и за сутки запрещено! 22.08 День Республики Коми! Или это была авария но ПЭС сказали в новостях что это план. Кого ты покарал и покрутил на своём эбонитовом посохе?
2. Село без газа о Император нашей подмусорной Колвинской забытой свалке относится ко 2 категории надежности! Так как подача воды к жителям осушествляется с помошью электричества. Приготовление пищи тоже. Отопление так же и тут нельзя говорить, что на дворе лето, закон Вам диктует четко - центральные системы электроснабжения при условии наличия утвержденных ГОСТом электрических приборов для обогрева жилья, приготовления пищи, а так же медицинского оборудования, необходимого по медицинским же показаниям.
А это 2 категория это 2 независимый источник. ПЭС повторимся планово отключает эл.энергию и я даже не сомневаюсь, что по закону за 10 дней уведомили, правда на доске информации вешают за сутки, да будут прокляты те шакалы что срываю преднамеренно эту информацию! Так вот о Император нет у нас второго источника энергии, еще и злой бог Хануман застлил небо солнечное дождливыми облаками... приди и порядок наведи, ибо говорят еще 2 дня ночи над нами 24 и 25 августа, а ведь зима и выборы близко.
Твой самурай Ху И Лой