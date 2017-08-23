Усинск и Дуньин договорились о развитии торгово-экономических связей и инвестиционном сотрудничестве

Руководитель администрации МО ГО «Усинск» С.Ю. Хахалкин принял участие в переговорах делегации Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации с делегацией из Дуньин провинции Шаньдун Китайской Народной Республики, которые состоялись 23 августа 2017г. на территории Постпредства в г. Москве.

Участники встречи обсудили возможные направления взаимовыгодных связей и отметили значительный потенциал сотрудничества между Усинском и городом Дуньин, в том числе в областях нефтехимии, нефтепереработки и энергетики, принимая во внимание, что оба города являются центрами нефтедобычи и нефтепереработки своих регионов.

Достигнута договоренность о разработке Соглашения о сотрудничестве по ряду направлений.

С.Ю. Хахалкин пригласил коллег из г. Дуньин посетить Усинск во время празднования дня города и одновременно дня нефтяной и газовой промышленности в сентябре 2018 года.

По итогам переговоров заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации Е.И. Васильева и Мэр правительства города Дуньин провинции Шаньдун КНР Чжао Хаочжи подписали соответствующий Протокол.