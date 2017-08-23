<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.08.2017 14:44
Усинск и Дуньин договорились о развитии торгово-экономических связей и инвестиционном сотрудничестве
Руководитель администрации МО ГО «Усинск» С.Ю. Хахалкин принял участие в переговорах делегации Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации с делегацией из Дуньин провинции Шаньдун Китайской Народной Республики, которые состоялись 23 августа 2017г. на территории Постпредства в г. Москве.
1.jpg

Участники встречи обсудили возможные направления взаимовыгодных связей и отметили значительный потенциал сотрудничества между Усинском и городом Дуньин, в том числе в областях нефтехимии, нефтепереработки и энергетики, принимая во внимание, что оба города являются центрами нефтедобычи и нефтепереработки своих регионов.

2.jpg

Достигнута договоренность о разработке Соглашения о сотрудничестве по ряду направлений.

С.Ю. Хахалкин пригласил коллег из г. Дуньин посетить Усинск во время празднования дня города и одновременно дня нефтяной и газовой промышленности в сентябре 2018 года.

3.jpg

По итогам переговоров заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации Е.И. Васильева и Мэр правительства города Дуньин провинции Шаньдун КНР Чжао Хаочжи подписали соответствующий Протокол.

Комментарии (26)

Добавить комментарий
  • Пастух
    23.08.2017, 14:56:20
    13
    Очень инфомативно: Достигнута договоренность о разработке Соглашения о сотрудничестве по ряду направлений.

    А ну ка коллега по цеху (оленеводческому) изобрази проникновенный перл. Уверен все будут рукоплескать.
  • Альфред
    23.08.2017, 15:10:33
    15
    Хахалкин уже сам больше на китайца похож нежеле его настоящий китайский друг.
  • Гость
    23.08.2017, 15:12:16
    13
    А что об этом думают нефтяники?
  • Олег
    23.08.2017, 15:19:12
    19
    Вы бы товарищ мэр в своём огороде порядок навели бы! Какая нефтехимия, какая переработка? Вы не вкурсе? что Енисей стоит завод-банкротится. И вообще как вы можете рассуждать на темы в которых мягко сказать не особо шарите. Почему нет представителей нефтяных компаний. Или вас другой интерес в представительстве в Москве постоянно "манит" ... аАа ?
  • Злюка
    23.08.2017, 15:23:15
    9
    Выражение лица у нашего главы администрации такое, будто с ним китаец без переводчика общался.
  • Шрайбигус
    23.08.2017, 15:25:25
    14
    На последней фотке медведи ржут, видимо Хахалкин национальный китайский анекдот рассказал
  • Гость
    23.08.2017, 16:09:52
    14
    Вот только китайцев и не хватает в городе Усинске.......................
  • 666
    23.08.2017, 16:11:22
    15
    Сэм Брук - наш китайский друг. Вот В Усинске только китайцев и не хватало. В городе дороги в порядок приведите. Скоро выборы. Даешь главу Сун Хун Чана!! Председателя совета города -Вынь-Сун -Хина! Первый зам главы - С*** Хама!
  • 666
    23.08.2017, 16:11:23
    5
    Сэм Брук - наш китайский друг. Вот В Усинске только китайцев и не хватало. В городе дороги в порядок приведите. Скоро выборы. Даешь главу Сун Хун Чана!! Председателя совета города -Вынь-Сун -Хина! Первый зам главы - С*** Хама!
  • Тролль
    23.08.2017, 16:31:55
    12
    Дали бы китайцам дороги строить. Ездили бы в отпуск с Усинска на машинах без всяких паромов.
  • Сигунд
    23.08.2017, 16:50:23
    14
    Да, Славик, в Китае давно бы уже научили правильно работать с государственными деньгами. Там в твой забор тебя бы и завернули.
  • Спою
    23.08.2017, 17:00:29
    10
    Полюбила хунвейбина и повесила портрет, просыпаюсь рано утром - бин висит, а х---я нет!
    • ой
      23.08.2017, 17:03:30
      3
      Лучше не пой.
  • Ой.
    23.08.2017, 17:15:37
    6
    У Хахалкина лицо - масло масляное. Хотя бы не растаял!
  • гость
    23.08.2017, 17:20:53
    3
    Вчера со мной летел в Москву..
    • гостю
      23.08.2017, 20:35:31
      4
      Больше не берегите его с собой, пусть здесь трудится.
  • ватсон
    23.08.2017, 18:06:01
    6
    С Китайцами понятно ,у них деятельность градоначальника оценивается по уровню развития бизнеса, А наши то каким образом к чему то относятся , наши реально возле нефти и возле бизнеса.
  • ***
    23.08.2017, 18:09:50
    6
    Уже в 2010 году ВВП округа Дуньина равнялся 235,994 млрд. юаней - это 2,12 триллиона рублей по сегодняшнему курсу. Население 1,8 млн человек. Вопрос нафиг мы им вс ...лись? Денег то город не увидит. Пусть в Москве бурят, на Арбате. Нам местного ...на хватает!
  • БГБ
    23.08.2017, 18:49:25
    8
    Шо, опять йодовый завод?
    Все, что нужно нам из этого славного города - прокурор, судья и палач на строящийся эшафот. В остальном сами с усами.
  • Гость
    23.08.2017, 19:25:04
    7
    Все катается на бюджетные деньги, когда уже работать начнет. По городу страшно ходить, собак больше чем людей.
  • зося
    23.08.2017, 21:15:58
    3
    китайцы всех собак сьедят.
    • Затойчи
      23.08.2017, 21:58:04
      -1
      Зося, не пали контору раньше времени !
  • Юлия
    23.08.2017, 21:26:01
    5
    Нефтепереработке? Енисейский завод китайцам отдают чтоль?
  • Потомок Лю Ци Дзина
    23.08.2017, 23:57:27
    15
    Добрый госпадин Хохалкинсян, знаешь ли ты, что в провинции Колва, злой демон Пэссссс отключает энергию с утра в 9.00 когда еще лотос не распустился и до 15.00 когда нефритовый стержень уже упал?
    По мнению злых сил, в нефтеносной реке нашей хватит сил и воли, на кострах готовить еду детям нашим коих в Колве более 30 и до праздника Дня Нефтяника, что стоит с каплей терпения нашего у кинотеатра Томлун что в переводе Молодость означает.. Скажи мне нефритовый император какого х.. нефритового стержня эти работы не выполнять согласно правил?
    1. Отключение света в праздники и за сутки запрещено! 22.08 День Республики Коми! Или это была авария но ПЭС сказали в новостях что это план. Кого ты покарал и покрутил на своём эбонитовом посохе?
    2. Село без газа о Император нашей подмусорной Колвинской забытой свалке относится ко 2 категории надежности! Так как подача воды к жителям осушествляется с помошью электричества. Приготовление пищи тоже. Отопление так же и тут нельзя говорить, что на дворе лето, закон Вам диктует четко - центральные системы электроснабжения при условии наличия утвержденных ГОСТом электрических приборов для обогрева жилья, приготовления пищи, а так же медицинского оборудования, необходимого по медицинским же показаниям.
    А это 2 категория это 2 независимый источник. ПЭС повторимся планово отключает эл.энергию и я даже не сомневаюсь, что по закону за 10 дней уведомили, правда на доске информации вешают за сутки, да будут прокляты те шакалы что срываю преднамеренно эту информацию! Так вот о Император нет у нас второго источника энергии, еще и злой бог Хануман застлил небо солнечное дождливыми облаками... приди и порядок наведи, ибо говорят еще 2 дня ночи над нами 24 и 25 августа, а ведь зима и выборы близко.
    Твой самурай Ху И Лой
  • 007
    24.08.2017, 11:05:09
    6
    Китайцы хороши когда расстреливают коррупционеров. Только вот в плане придите к нам на землю коми русскую, боязно. Они угробили полностью всю свою экосистему, наш черед теперича. С Ху Яли . Ха Ха смешной, когда играет в руководителя. Ху и Яли то наверное и не догадываются что о нем город думает который он типа возглавляет вместе с Ко Та.
    • Ли Си Цин
      24.08.2017, 11:10:51
      -2
      Китайцы в первую очередь хороши, когда пахают с утра до вечера а не по интернетам сидят...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 