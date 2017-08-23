Нефтяники Тимано-Печоры успешно выступают на лукойловском конкурсе профмастерства

В Волгограде завершилась теоретическая часть IX конкурса профессионального мастерства среди рабочих предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Как уже сообщалось, Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию представляют на соревнованиях 12 работников предприятий ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В соревнованиях принимают участие шесть команд из разных регионов деятельности ЛУКОЙЛа в России.

На теоретическом этапе участники, в зависимости от номинации, ответили на устные вопросы или прошли тестирование. Согласно положению о конкурсе, промежуточные итоги не разглашаются. Но по предварительным результатам теоретической части можно говорить, что команда ЛУКОЙЛ-Коми уверенно входит в тройку лидеров. Отлично проявили себя единственная представительница прекрасного пола в команде Наталия Маслова (номинация «Оператор товарный»), а также Константин Арсланов («Машинист технологических насосов»), Дмитрий Ожгибесов («Электрогазосварщик»), Владислав Казаков («Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»), Денис Ануфриев («Оператор по добыче нефти и газа»).

Сегодня конкурсанты показывают свое мастерство на практике, выполняя привычные по ежедневной работе технологические операции. Жюри оценивает не только точность и скорость выполнения задания, но и соблюдение при этом правил техники безопасности, действующих стандартов.