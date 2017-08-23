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23.08.2017 15:50
Нефтяники Тимано-Печоры успешно выступают на лукойловском конкурсе профмастерства
В Волгограде завершилась теоретическая часть IX конкурса профессионального мастерства среди рабочих предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
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Как уже сообщалось, Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию представляют на соревнованиях 12 работников предприятий ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В соревнованиях принимают участие шесть команд из разных регионов деятельности ЛУКОЙЛа в России.

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На теоретическом этапе участники, в зависимости от номинации, ответили на устные вопросы или прошли тестирование. Согласно положению о конкурсе, промежуточные итоги не разглашаются. Но по предварительным результатам теоретической части можно говорить, что команда ЛУКОЙЛ-Коми уверенно входит в тройку лидеров. Отлично проявили себя единственная представительница прекрасного пола в команде Наталия Маслова (номинация «Оператор товарный»), а также Константин Арсланов («Машинист технологических насосов»), Дмитрий Ожгибесов («Электрогазосварщик»), Владислав Казаков («Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»), Денис Ануфриев («Оператор по добыче нефти и газа»).

Сегодня конкурсанты показывают свое мастерство на практике, выполняя привычные по ежедневной работе технологические операции. Жюри оценивает не только точность и скорость выполнения задания, но и соблюдение при этом правил техники безопасности, действующих стандартов.

Комментарии (4)

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  • Наташа
    23.08.2017, 17:04:57
    6
    Молодцы! Усинск, вперед!
  • Дон
    23.08.2017, 23:16:59
    1
    Болеем за вас!
  • Сэр
    24.08.2017, 0:43:33
    -2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • !
    24.08.2017, 21:38:43
    -1
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    Лукойл,пытаеться компенсировать свои экологические катастрофы,вот такими делами.Засрали всю природу с***,озёра нефти ,на скважинах розлив,для ремонта нету запчастей,разливы все в колву утекают,поставили нефте улавливатели самодельные котоорые не помогают,уже купаться нельзя рыбы нету!А они мальков выпускают в то время когда их щука сожрет и другие рыбы,просто идиотизм!В начале 2000х был огромный разлив,который Американцы со спутника сфоткали.Привет грин-Пису!
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