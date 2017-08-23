В родильном отделении Усинской больницы в День рождения республики на свет появились пять малышей

Руководитель администрации Станислав Хахалкин теплыми словами и приятными подарками поздравил мам малышей, появившихся на свет в главный республиканский праздник, сообщает "Комиинформ".
"С самых первых секунд рождения, имя ваших деток навсегда вписано в историю нашей славной республики, в историю их малой Родины, которая навсегда станет родным домом, где бы они ни жили и где бы ни работали. Путь жизненный путь ваших детей будет долгим и счастливым, освещен любовью семьи и отмечен большими успехами и достижениями,- пожелал он.
От имени общественной организации "Созидание" заместитель руководителя администрации Татьяна Анисимова поздравила молодых мама и вручила им подарки.
Слова поздравления в честь новорожденных прозвучали и от представителей территориального отдела ЗАГСа Усинска, которые вручили мамам первый документ их малышей — свидетельство о рождении.
Солисты народного ансамбля коми песни "Северные цветы" исполнили малышам колыбельную песню и часть обряда народа Коми обвязали каждого малыша пояском, который защитит их от невзгод.
Мамам, чьи дети появились на свет в День Республики, вручили цветы, подарки и памятные адреса.
В Усинске добрая традиция поздравлять первых новорожденных, появившихся на свет в праздничные даты, зародилась в 2004 году.
и имя ребенку я выбрала до родов еще) сейчас УЗИ дошло до того, что можно определить пол заранее, представляете, и подготовиться)))
-Это же Леонид!
А нашей дочке муж имя выбрал. Сам. Я не участвовала. Но мне понравилось