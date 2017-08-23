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23.08.2017 16:31
В родильном отделении Усинской больницы в День рождения республики на свет появились пять малышей
22 августа на четыре усиночки и одного усинца стало больше, рассказали "Комиинформу" в администрации Усинска.
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Руководитель администрации Станислав Хахалкин теплыми словами и приятными подарками поздравил мам малышей, появившихся на свет в главный республиканский праздник, сообщает "Комиинформ".

"С самых первых секунд рождения, имя ваших деток навсегда вписано в историю нашей славной республики, в историю их малой Родины, которая навсегда станет родным домом, где бы они ни жили и где бы ни работали. Путь жизненный путь ваших детей будет долгим и счастливым, освещен любовью семьи и отмечен большими успехами и достижениями,- пожелал он.

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От имени общественной организации "Созидание" заместитель руководителя администрации Татьяна Анисимова поздравила молодых мама и вручила им подарки.

Слова поздравления в честь новорожденных прозвучали и от представителей территориального отдела ЗАГСа Усинска, которые вручили мамам первый документ их малышей — свидетельство о рождении.

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Солисты народного ансамбля коми песни "Северные цветы" исполнили малышам колыбельную песню и часть обряда народа Коми обвязали каждого малыша пояском, который защитит их от невзгод.

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Мамам, чьи дети появились на свет в День Республики, вручили цветы, подарки и памятные адреса.

В Усинске добрая традиция поздравлять первых новорожденных, появившихся на свет в праздничные даты, зародилась в 2004 году.

Комментарии (23)

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  • Анти...
    23.08.2017, 17:08:11
    -8
    Ну что, сетевые тролли, что вы на это скажете, а?)
    • БГБ
      23.08.2017, 20:28:20
      14
      А то скажу, что одним пиар
      а другим куча бацил.
      • Ванти
        24.08.2017, 10:51:07
        12
        И заметь те если ты из администрации то БАХИЛЫ покупать не надо, ибо грязь к обуви этих святых людей не пристает!
  • 156
    23.08.2017, 17:44:27
    8
    5+
  • Я
    23.08.2017, 18:18:53
    1
    А ЧТО ТАМ на 2 -й день после родов делает ЗАГС? Чтобы скоренько вручить свои свидетельства о рождении? А люди не успели подумать и выбрать имена малышам по-человечески. Мы тоже повелись а потом пришлось имя менять ребенку, потому что оно было дано впопыхах, чуть ли не после родов. Они же требуют сразу им имена для свидетельства.
    • Для Я
      23.08.2017, 18:28:44
      12
      Вы за 9 месяцев не смогли имя ребенку выбрать, лоханулись и кто виноват? Отказались бы, какие проблемы? А остальные мамочки благодарны: сразу выдали документ и никаких проблем.
      • Для Для Я
        24.08.2017, 10:52:46
        0
        Мой отец учил меня, что нельзя давать имена животным которых вскоре ты можешь убить! Понял меня сын номер 5?
    • Анна
      23.08.2017, 19:55:24
      4
      Вы могли бы сами после выписки поехать в загс и получить свидетельство. Мы именно так и делали с нашими детьми.
    • Амели
      23.08.2017, 22:39:06
      6
      А я получила свидетельство в роддоме и очень рада тому, что хоть куда-то не пришлось идти, а тебе это принесли)))
      и имя ребенку я выбрала до родов еще) сейчас УЗИ дошло до того, что можно определить пол заранее, представляете, и подготовиться)))
    • Северная
      23.08.2017, 22:41:45
      2
      Вы за 9 месяцев не смогли выбрать ребенку имя???
      • горожанка
        24.08.2017, 8:03:25
        1
        ну и что? я тоже не смогла выбрать ребенку имя за 9 месяцев, все разные люди, и в роддоме отказалась в попыхах придумывать имя, потом после выписки спокойно сходили в ЗАГС и получили свидетельство, людей ни кого не было, так что очень быстро все получили
      • для Северной
        24.08.2017, 9:28:15
        7
        ...
        Представьте себе не смогли! Все 9 мес. сына ждали и УЗИсты мальчишку видели, а родилась дочь! О девичьем имени даже не думали. Уже 5 лет мама самой лучшей девочки! И да, дочь около мес.была без св-ва о рождении и в мед карточку было вписано только отчество и фамилия )))
        • Мудрый Я
          24.08.2017, 10:54:30
          1
          Так если имя Женя или Саша то там и там прокатывает.. но да согласен что девчонка с именем Арслан по жизни бы росла угрюмым существом...
  • Татьяна
    23.08.2017, 18:45:52
    8
    Мамам, чьи дети появились на свет в День Республики, вручили цветы, подарки и ПАМЯТНЫЕ АДРЕСА, а это что такое????
    • *
      23.08.2017, 19:24:09
      3
      Памятный адрес — это уникальный подарок, который несет в себе самое важное — ценность прошлого, важность момента.
  • 2
    23.08.2017, 20:17:41
    6
    Мамочки только после родов, а тут вы со своими мероприятиями.
  • Катя
    23.08.2017, 21:04:32
    5
    А что такого? Роды это конечно не легко, но то что приходят поздравлять ничего криминального!
  • !!!
    23.08.2017, 22:45:12
    7
    Рада за всех: и за малышей и за мам! Растите и не болейте, счастья вам на долгие годы...
    • ///
      23.08.2017, 22:58:22
      7
      А у них результат флюшки просили предъявить? !И кстати,не все перед родами хотят узнать пол ребёнка и бывает,что УЗИ не 100%.И многие определяются с именем увидев малыша.
  • Бывает и такое.
    24.08.2017, 5:42:04
    2
    А вот мы представляете не могли с именем ещё пол года определиться после родов. Называли разными именами пока в один день одно имя на душу не легло. А они торопят с этими свидетеьльствами, у них же план, статистика и прочая фигня. А тут такое серьезное дело.
  • поздрвляем!
    24.08.2017, 8:47:30
    3
    мамочки, вам терпения, а вашим деткам здоровья!
  • В тему)))
    24.08.2017, 10:49:24
    8
    Забавный случай вспомнила)) Рожала с девочкой в одну ночь. Ходим мы с ней по палате со схватками, время к 12 ночи...пытаемся разговаривать чтобы отвлечься. Она меня спрашивает: ты имя выбрала? Отвечаю: да, давно уже. Она: а я еще нет, вот рожу, посмотрю на него (мальчика ждала) и решу. Родили мы с ней с разницей в три часа, принесли мне мою доченьку, ей сыночка. Я спрашиваю: ну что, как назовешь? Она говорит: как, как? Ты посмотри, это же вылитый Артемка!!! )))) Как она поняла что Артемки выглядят как ее новорожденный сын я не знаю, но Артемка родился замечательный! Здоровья ему и всем деткам!
  • _/
    24.08.2017, 15:16:46
    1
    Имя
    У меня тоже одна знакомая имя придумала, только когда сына увидела. Посмотрела и сказала:
    -Это же Леонид!
    А нашей дочке муж имя выбрал. Сам. Я не участвовала. Но мне понравилось
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