Банки обяжут раскрывать платежи за коммуналку

Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

Проект поправок в закон "О ГИС ЖКХ", который сделает эту процедуру обязательной для кредитных организаций, уже подготовили в минкомсвязи, подтвердили "РГ" в ведомстве.

Получается, что практически все банки и другие организации, которые принимают плату за квартиру, должны в обязательном порядке подключиться к ГИС ЖКХ.

Сейчас, по данным ведомства, с этой системой связано 639 организаций. То есть большинство банков. На сегодня они разместили на ресурсе информацию о более 718 миллионах фактов оплат за ЖКУ.

Но кроме банков информацию должны передавать коммунальщики о тарифах, данные расчетов по платежкам за ЖКУ. И в федеральном законе уже есть норма, которая является инструментом экономической мотивации размещения - предусмотрено право потребителей не платить за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена информация о выписанной им платежке.

Даже предусматривается фиксация в ГИС ЖКХ факта неразмещения платежных документов и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это должно быть весомым основанием для владельца квартиры в суде, если на него управляющая компания подаст в суд за неуплату коммуналки.

Неразмещение платежки в ГИС ЖКХ - весомый аргумент для жильцов в суде

Но надо учесть, что как только на ГИС ЖКХ появится корректная платежка, то ее нужно будет оплатить. И если там будет расчет за полгода, то всю эту сумму надо будет перевести. То есть вечных законных неплательщиков быть не может, ранее уточняли в ведомстве. Но пока право не платить еще не вступило в силу.

С данным требованием все ясно, но вот наказания за то или иное невыполнение закона "О ГИС ЖКХ" по другим пунктам решили детализировать в минкомсвязи. Речь идет об уточнении Кодекса об административных правонарушениях в части дифференциации административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, установлении ответственности оператора системы за некорректную работу системы, а также совершенствовании инструмента экономической мотивации размещения информации в ГИС ЖКХ.

Например, управляющей компании может быть выписан штраф в размере пятисот рублей за каждое жилое и (или) нежилое помещение, информацию о котором она не разместила в ГИС ЖКХ. Но сумма за эту провинность не может превышать более двух миллионов рублей за один месяц. За некорректную информацию тоже придется платить штраф в таком же размере.

Размещать данные придется не только о самих квартирах и домах, но и дворах. В ГИС ЖКХ создадут первый в России электронный реестр всех дворовых и общественных территорий страны. За основу реестра возьмут данные об инвентаризации дворов, которую регионам рекомендовано провести до 1 ноября 2017 года.

На портале каждый россиянин сможет проверить, насколько корректно отражена информация о его дворе на карте, которую выложат в разделе "Формирование комфортной городской среды". Этот проект связан с программой благоустройства в регионах на 2018-2022 годы.