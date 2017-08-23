День здоровья с «Энергией молодости»

Поддержка массового спорта, популяризация здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой не только сотрудников предприятия, но их семьи входит в число приоритетных задач социальной политики «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть». С этой целью коллективом предприятия проводится комплекс различных мероприятий.

В минувшие выходные в Усинске на арене городского стадиона имени Ю. А. Спиридонова состоялось спортивное мероприятие «Энергия молодости», организованное Советом молодых специалистов «РН – Северная нефть.

Участие в «Энергии молодости» - сдаче норм ГТО и товарищеском матче по футболу - приняли сотрудники «РН – Северная нефть», РПУ в г. Усинск ООО ИК «СИБИНТЕК» и их семьи, а также учащиеся и выпускники усинской третьей школы, политехнического техникума и филиала УГТУ - учебных заведений, участвующих в реализации корпоративной системы многоуровневого образования «школа – вуз – предприятие».

На открытии праздника спорта генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга пожелал всем, кто решил проверить свои силы и выносливость, успеха в сдаче норм ГТО, а футболистам – хорошей игры и победы.

Несмотря на статус товарищеской, встреча по футболу между командой молодых специалистов «РН – Северная нефть» и сборной ФК «Чкалов» проходила очень напряжённо.

- Игра получилась захватывающей, - поделился впечатлениями молодой специалист, оператор технологических установок ЦППН-2 «РН – Северная нефть» Игорь Черников, - нам удалось открыть счёт, правда, соперник оказался крепким орешком и быстро восстановил равновесие. Но в итоге мы всё равно выиграли и получили переходящий кубок чемпионов. Энергия молодости взяла верх над опытом! То, что у нас на предприятии поддерживается спорт, очень правильно – это путь к здоровью, выносливости, бодрости и тем качествам, которыми должен обладать нефтяник!

Желающих проверить свои силы оказалось немало, были среди них не только взрослые, но и дети.

В зависимости от пола, возраста и, конечно, достоинства значка, на который претендует участник, им необходимо было пробежать стометровку и отжаться от пола. Как можно ниже наклониться вперёд, стоя на гимнастической скамье. Прыгнуть в длину с места, поднять туловище из положения лёжа, сцепив руки за головой.

Кто-то сумел справиться с задачей блестяще, другие увидели, что явно переоценили свои возможности, а значит - есть над чем работать.

- Результатом довольна, - поделилась после выполнения упражнений ведущий инженер сектора организации проектных и изыскательских работ отдела перспективного развития ООО «РН – Северная нефть» Екатерина Бажанова. - Я со спортом дружу с детства, что, конечно, помогло и сегодня справиться с заданиями на «отлично». Надеюсь, следующие этапы сдачи комплекса ГТО пройду не хуже и получу золотой значок. Спасибо молодым специалистам предприятия за этот праздник – подобные мероприятия, безусловно, необходимы, они сплачивают, дарят заряд пложительных эмоций и бодрости!

(с) Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»