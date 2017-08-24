Готовимся к школьному сезону с швейной фабрикой Биарма

25 и 26 августа в школе №5 по адресу: ул. Возейская 9А состоится продажа школьной формы а также одежды из флиса от Сыктывкарской швейной фабрики "Биарма".

Уже не первый год фабрика "Биарма" приезжает в далекий город Усинск для того чтобы одеть школьников к новому учебному сезону.

В этом году "Биарма" предлагает ученикам: жилеты, сарафаны, блузки, рубашки, брюки, юбки для девочек и мальчиков. А также одежду из теплого и мягкого флиса: пальто, куртки, ветровки, жакеты, жилеты и брюки. Вся продукция, реализуемая фабрикой производится в г. Сыктывкаре вот уже 16 лет! Она отличается высоким качеством, разнообразием моделей и низкой ценой.

Все изделия шьются на современном автоматизированном оборудовании, что гарантирует высокое качество продукции.

Ждем вас по адресу: ул. Возейская 9А 25 и 26 августа с 9.00 до 18.00.

Наши контакты:

Тел.: +7 (8212) 24-05-15

Эл. почта:

Сайт: www.biarma.ru