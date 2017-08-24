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24.08.2017 09:01
Готовимся к школьному сезону с швейной фабрикой Биарма
25 и 26 августа в школе №5 по адресу: ул. Возейская 9А состоится продажа школьной формы а также одежды из флиса от Сыктывкарской швейной фабрики "Биарма".
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Уже не первый год фабрика "Биарма" приезжает в далекий город Усинск для того чтобы одеть школьников к новому учебному сезону.

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В этом году "Биарма" предлагает ученикам: жилеты, сарафаны, блузки, рубашки, брюки, юбки для девочек и мальчиков. А также одежду из теплого и мягкого флиса: пальто, куртки, ветровки, жакеты, жилеты и брюки. Вся продукция, реализуемая фабрикой производится в г. Сыктывкаре вот уже 16 лет! Она отличается высоким качеством, разнообразием моделей и низкой ценой.

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Все изделия шьются на современном автоматизированном оборудовании, что гарантирует высокое качество продукции.

Ждем вас по адресу: ул. Возейская 9А 25 и 26 августа с 9.00 до 18.00.

Наши контакты:

Тел.: +7 (8212) 24-05-15
Эл. почта:
Сайт: www.biarma.ru

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Комментарии (20)

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  • взрослый
    24.08.2017, 9:35:53
    2
    я не пойду, я в школу не хожу))
    • Взрослому
      24.08.2017, 9:46:27
      3
      Тогда жилетку купи тепленькую))))флисовую.
      • взрослый взрослому)
        24.08.2017, 10:35:22
        1
        нам на работе выдают жилетки теплые)))
        • Петрович с лесоповала
          24.08.2017, 10:46:40
          1
          А нам фуфайки ватные выдают, бесплатно, но когда я откинусь то сам куплю!
          • Петрович
            24.08.2017, 11:32:39
            -1
            Э, ты завязывай
            • Петрович с лесоповала
              24.08.2017, 11:39:41
              -2
              Петрович ты это я в прошлом, сейчас идет 2029 год, поверь друг если ты не завяжешь с алкоголем то все будет как я говорю. В 2028 я в интернете запостил картинку с президентом Российской Федерации Шайгу на фоне наших анклавов в Мексике и Японии с надписью вернем то что забрали к 2031 и получил 96 лет колонии подселении в джунглях амазонки, где и валю в фуфайке лес (
  • Она
    24.08.2017, 10:53:03
    1
    На сайте я не нашла разнообразие моделей. Одна юбка, 1 жилетка... Шикарный ассортимент
    • Билли
      24.08.2017, 10:58:46
      1
      Я тоже негодую! посмотрел на сайте провианта там вообще этих моделей нет!!!
    • кто врет..
      24.08.2017, 11:02:10
      0
      http://www.biarma.ru/catalog/shkolnaya-forma/
  • Алик
    24.08.2017, 11:28:07
    2
    1. Это официальное представительсво фабрики? Местные торгаши перекупщики торгую одеждой с наценкой? Если это местные барыги то мы туда не ногой.
    2. Что то поздно фабрика начала готовиться к школьному сезону, за 6 дней до начала учебного года. Кто хотел прибарахлится уже все что надо купили в отпуске вицивилизованных городах России.
  • Имя
    24.08.2017, 11:46:06
    -1
    А чего это у нас в школах тряпьём барыжат? Школа это разве тряпичная барахолка или торговый центр? Очумели что ли, в цитадели знаний тряпьём торговать? Помещение торгашам в аренду сдали? Кто арендную плату получает? Бюджет города или "тётя Люба". Или на халяву договорились? Короче, узнаю недоразвитый Усинск...
    • Староста 9Б
      24.08.2017, 11:59:32
      3
      Слушай в 90х в спортзалах были платные секции, в подвалах мебелью торговали, выборы тоже чет всегда в школах проводят, чет не кто не ругался на недоразвитость. А сейчас то глядика чей то делается то! Школьную форму изверги привезли!
      • Азимут
        24.08.2017, 12:07:53
        -1
        Кого волнует что там было в 90-х? Волнует то, что сейчас и что будет в будущем. В том то и дело, что это было в 90-х, а сейчас 2000-ые, 21 век, о чем ни будь говорит? С 90-х в Усинске ни чего не меняется, по этому и недоразвитый. Так то школы что бы в них учиться, а для того что бы всякая торгашная шелупонь своим тряпьём торговала.
        • Староста 9Б
          24.08.2017, 12:10:07
          1
          Так учится то с 1 СЕНТЯБРЯ!
          • Вплдз
            24.08.2017, 12:15:04
            0
            П****, и что?! Школа только с 1 сентября по 31 мая? В остальное время это барахолка? Вот сразу видно что ты из 9-го Б )
  • *
    24.08.2017, 14:15:14
    3
    ...юбки для девочек и мальчиков. Странные мальчики...
    • Современные
      24.08.2017, 15:26:35
      3
      Мальчики
      Типа кончиты
  • 123
    24.08.2017, 14:30:29
    1
    Раньше Белорусские ярмарки постоянно в школах торговали. И нормально было.
    • Олд скулл
      24.08.2017, 15:28:21
      -1
      Мало ли что было раньше. Зачем вы живёте прошлым?
  • Ирэн
    24.08.2017, 14:32:04
    1
    Шотландские мальчики наверно учатся в Усинске, для них специально юбки сшили.
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