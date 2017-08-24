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24.08.2017 08:02
Сабир Шахруев привез в Усинск очередную победу
В Кировском дворце единоборств прошла матчевая встреча между боксерами из Республики Коми и хозяевами ринга.
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фото: Егор Елагин

Как рассказал тренер Егор Елагин, в матчевой встрече со спортсменами Кирова участвовали десять боксеров Республики Коми. Победу в своих встречах одержали ухтинцы Владислав Семяшкин, Александр Макаревич, Любомир Высочанский и Сабир Шахруев из Усинска. Кириллу Третьякову из Сосногорска была присуждена ничья.

«Матч проходил при полных трибунах. Посмотреть боксерские поединки пришли около 1000 человек. Поэтому атмосфера соревнований была отличная. Отмечу Александра Макаревича и Сабира Шахруева. Они провели очень яркие бои», - поделился Егор Елагин.

Мероприятие проходило при поддерже губернатора Кировской области и собрало более 1000 зрителей. Почетным гостем матча был Олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Комментарии (6)

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  • Снька
    24.08.2017, 8:32:26
    -1
    Красава Шархуев, показал вятичам где раки зимуют!!!
  • Шамиль
    24.08.2017, 9:34:47
    -9
    Сабир брат красавчик 05RUS сила
    !!!
    • Ваха Аль Багдади
      24.08.2017, 10:48:16
      -1
      ЭЭЭ уважаэмый 11RUS сила, 05RUS это ловкость и находчэвость да!
  • я сам прихожу
    24.08.2017, 11:01:24
    3
    Владислав,Александр,Любомир и только в Усинске Сабир))
    • так
      24.08.2017, 12:24:03
      2
      Ну так спасибо, что хоть Сабир за Усинск борется (Мои ему поздравления!), а "Вани и Петями" в компьютере в"красноречии" тренируются....
    • Ус
      24.08.2017, 21:13:19
      -1
      "!
      АХахха в точку)
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