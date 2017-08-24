В Усинске осудили мужчину, который систематически избивал своих несовершеннолетних детей

Неработающий житель Усинска, имеющий троих малолетних детей, был осужден Усинским городским судом за то, что частенько прикладывал руки, ремень и даже тарелки к двум своим несовершеннолетним детям. Ему присудили 4 года лишения свободы. Правда условно.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый совершил причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости от него.

Обвиняемый, являясь одним из родителей несовершеннолетних детей, ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию, при этом указанное деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними.

Подсудимый в период времени с 01.02.2017 по 19.05.2017 систематически наносил малолетнему 11-летнему сыну побои и совершал иные насильственные действия, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. К примеру, в один из дней нанес несовершеннолетнему удар тарелкой по голове, также в другой период не менее шести ударов ремнем по голове и рукам. В мае этого года обвиняемый нанес малолетнему сыну удар кулаком в область носа, а также с силой надавил на грудь палкой для занятия гимнастикой. В один из дней нанес не менее пяти ударов ладонью руки по затылку. От указанный действий сын испытал физическую боль и психические страдания.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого подсудимый пояснил, что стал принимать меры физического характера к своим сыновьям из-за того, что они не слушались его и обижали свою сестру. Кроме этого, его законная супруга просила, чтобы он предпринял какие-то меры воспитательного воздействия, в связи с этим он, с указанного времени стал периодически наносить сыновьям удары ремнем, ладонью своей руки по затылку и прочее.

В свою очередь жена заявила, что физическую силу к сыновьям обвиняемый применял всегда в трезвом состоянии, находясь в состоянии опьянения, никогда их не бил.

На основании вышеизложенного, Усинский городской суд признал подсудимого виновным в причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, а также 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на осужденного в период испытательного срока обязанности: не изменять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного места жительства, не совершать административных правонарушений, в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться.

(с) Усинск.Онлайн