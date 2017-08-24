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24.08.2017 10:01
В Усинске осудили мужчину, который систематически избивал своих несовершеннолетних детей
Неработающий житель Усинска, имеющий троих малолетних детей, был осужден Усинским городским судом за то, что частенько прикладывал руки, ремень и даже тарелки к двум своим несовершеннолетним детям. Ему присудили 4 года лишения свободы. Правда условно.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый совершил причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости от него.

Обвиняемый, являясь одним из родителей несовершеннолетних детей, ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию, при этом указанное деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними.

Подсудимый в период времени с 01.02.2017 по 19.05.2017 систематически наносил малолетнему 11-летнему сыну побои и совершал иные насильственные действия, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. К примеру, в один из дней нанес несовершеннолетнему удар тарелкой по голове, также в другой период не менее шести ударов ремнем по голове и рукам. В мае этого года обвиняемый нанес малолетнему сыну удар кулаком в область носа, а также с силой надавил на грудь палкой для занятия гимнастикой. В один из дней нанес не менее пяти ударов ладонью руки по затылку. От указанный действий сын испытал физическую боль и психические страдания.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого подсудимый пояснил, что стал принимать меры физического характера к своим сыновьям из-за того, что они не слушались его и обижали свою сестру. Кроме этого, его законная супруга просила, чтобы он предпринял какие-то меры воспитательного воздействия, в связи с этим он, с указанного времени стал периодически наносить сыновьям удары ремнем, ладонью своей руки по затылку и прочее.

В свою очередь жена заявила, что физическую силу к сыновьям обвиняемый применял всегда в трезвом состоянии, находясь в состоянии опьянения, никогда их не бил.

На основании вышеизложенного, Усинский городской суд признал подсудимого виновным в причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, а также 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на осужденного в период испытательного срока обязанности: не изменять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного места жительства, не совершать административных правонарушений, в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (26)

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  • Петрович
    24.08.2017, 10:10:43
    2
    И это не единичные случаи, такие семьи сплошь и рядом.
    • ВАТ?
      24.08.2017, 10:45:44
      4
      Семьи периодически ежедневно избивающие детей сплошь и рядом? Не ладонью по попе за плохое поведение и шкодство а просто за тем что жена сказала иди разберись с ребенком? Чет среди моих знакомых такого треша нет...
    • мойша
      24.08.2017, 10:46:40
      6
      Он теперь их пальцем не тронет ,но вырастут из них конченные ублюдки. Примеров уже много по городу
      • Ммм
        24.08.2017, 10:48:47
        7
        А тарелкой бить нормальные вырастут?
        • Габриель Гарсия Эльдосанчесс
          24.08.2017, 10:49:45
          4
          ну из Мойши же выросло...
        • *
          24.08.2017, 14:04:04
          -1
          Тарелкой - это уже слишком...
  • Иии
    24.08.2017, 10:50:15
    7
    1
    Какой ужас. Это садист настоящий. Тарелкой по голове. Я могла своего сына отшлепать но муж нисмел даже пальцем тронуть. Задушила бы такого изверга мужа собственными руками. Я думаю никакой срок а темболее условный его не исправит.
    • БГБ
      24.08.2017, 12:47:11
      2
      " Тарелкой по голове"
      Да он их к службе в десанте готовил. Патриот.
  • Гость
    24.08.2017, 10:58:24
    3
    Если дети не управляемые, это единственный действенный метод. Мне вот интересно кто сдал мужика, не дети же.
    • ВАТАФ...?
      24.08.2017, 11:00:23
      5
      Кулаком в нос, неуправляемому ребенку?
    • Мда
      24.08.2017, 11:02:26
      1
      Да это гониво! в Финляндии вообще запрещено детей бить и вырастают нормальные у них в стране не преступности и частота везде вообщем здоровое общество!
      • Фарадей
        24.08.2017, 11:09:07
        1
        Я стесняюсь спросить а Частота чего в Финляндии?

        Коэффициент убийств в Финляндии 2,2, это третий результат в Евросоюзе после Эстонии и Люксембурга. В Европе самая безопасная страна Исландия с коэффициентом 0,3 и Норвегия с коэффициентом 0,6. В США 4,8 и в России 10,2.
        • Мда
          24.08.2017, 13:29:28
          1
          2.2 и 10.2 почти рядом!
      • Тебе
        24.08.2017, 12:37:53
        0
        Езжай в Финляндию,и там кричи о незя
        • Мда
          24.08.2017, 13:28:28
          4
          Зачем ехать в России тоже можно без насилия детей воспитывать .
  • Не осуждаю
    24.08.2017, 11:39:45
    -1
    Пусть сидит,но и сын должен ответитт,почему ему дали в нос? Полюбому заработал,и грубил отцу, он же заяву написал чтоб избавиться
    • Ое
      24.08.2017, 13:30:49
      5
      Кто пусть сидит? Не кого не посадили.
  • рр
    24.08.2017, 12:28:12
    14
    Нас в детстве только мать порола,и то,было за что, а отца только взгляда одного хватало.
  • Ааа!
    24.08.2017, 13:35:36
    4
    Вот это предатели повырастали. Мало их драли и пороли, малолетки. Сдали отца! Ну жизнь их научит. Кто родителей не почитает с детства, тому в жизни счастья уже не будет. Сколько раз я могла сдать своих родаков, меня пороли до 20 лет, пока мозги на место не встали. Однако даже мысли у меня не возникало вывалить всё наружу.
    • так
      24.08.2017, 15:50:34
      7
      А кто вам сказал, что его дети "сдали"???
      И что это за "хороший" отец, если не может найти общий язык с 11 летним сыном, а все воспитание его сводиться к побоям и шлепкам?? Из-за таких родителей дети чувствуют себя нелюбимыми,ущербными, от того и протест.
      ЛЮБИТЬ надо деток своих, хорошие родители если и наказывают, то дети знают за что их в угол поставили и за что подзатыльник получили. По обижается и поймет, что он не прав был.
      А если взрослый мужик тарелки бьёт о голову не сформировавшегося ребенка- это не отец.
  • усинка
    24.08.2017, 18:49:12
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • мамашы
    24.08.2017, 20:37:06
    1
    на улице грудников кидают в коляску.
    За замечание, тебя посылают. Что мол её ребёнок, что хочет, то и делает...
  • Фарадею
    24.08.2017, 22:24:44
    -4
    Осталось россиянам только "брать пример" из норвежцев, Швейцарии.да и из США...НО ВСЕ ЖЕ ОСОБЕННО ИЗ СКАНДИНАВСКИХ стран...Россия от них отстала... скандинавцы "впереди" или"спереди",не знаю как правильней.Малограмотная.Те передовые.Не буду говорить об однополых браках...(хотя интересно,кто кого и куда...или по очереди...)В этом россияне отстали...В постели спят со взрослыми родителями... инцест.. .зоокафе...А РОССИЯНЕ ДЕТЕЙ БЬЮТ РЕМНЕМ!!!когда все "передовое" европейское сообщество своих детей не бьют .а давно трахают...Я лично считаю,иногда ребенку "получить ремня" можно...даже нужно.Ребенка с маленьких лет необходимо приучать к наказанию... Заработал - получил.Это не значит что нужно "забивать"...Но по мере необходимости .ремешком можно отшлепать.А бить рукой нельзя! Можно нанести увечье.
  • 123
    25.08.2017, 5:32:04
    -1
    Ты больная совсем на голову? Такую чушь написала))
    • так
      25.08.2017, 8:49:32
      1
      Вот то, что рукой бить нельзя -это точно. Ну, а ремень порой достаточно показать разбаловшемуся ребёнку, чтобы он думать начал.
      Ребенка можно наказывать когда он ещё"поперек лавки" лежит, или когда уже все понимает, то есть вполне так почти взросленкого. Между тем и этим возрастом-только разговаривать, объяснять...
      А если родители могут только тарелки о голову бить и знать, где у ребенка нос, чтобы его разбить, то извините- этого родителя как раз и надо воспитывать, используя ремень.
  • маша,
    28.08.2017, 22:28:06
    -1
    есть такие придурки мало ему 4 года,
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