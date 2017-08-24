В Усинске осудили мужчину, который систематически избивал своих несовершеннолетних детей

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый совершил причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости от него.
Обвиняемый, являясь одним из родителей несовершеннолетних детей, ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию, при этом указанное деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними.
Подсудимый в период времени с 01.02.2017 по 19.05.2017 систематически наносил малолетнему 11-летнему сыну побои и совершал иные насильственные действия, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. К примеру, в один из дней нанес несовершеннолетнему удар тарелкой по голове, также в другой период не менее шести ударов ремнем по голове и рукам. В мае этого года обвиняемый нанес малолетнему сыну удар кулаком в область носа, а также с силой надавил на грудь палкой для занятия гимнастикой. В один из дней нанес не менее пяти ударов ладонью руки по затылку. От указанный действий сын испытал физическую боль и психические страдания.
Будучи допрошенным в качестве подозреваемого подсудимый пояснил, что стал принимать меры физического характера к своим сыновьям из-за того, что они не слушались его и обижали свою сестру. Кроме этого, его законная супруга просила, чтобы он предпринял какие-то меры воспитательного воздействия, в связи с этим он, с указанного времени стал периодически наносить сыновьям удары ремнем, ладонью своей руки по затылку и прочее.
В свою очередь жена заявила, что физическую силу к сыновьям обвиняемый применял всегда в трезвом состоянии, находясь в состоянии опьянения, никогда их не бил.
На основании вышеизложенного, Усинский городской суд признал подсудимого виновным в причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, а также 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на осужденного в период испытательного срока обязанности: не изменять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного места жительства, не совершать административных правонарушений, в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться.
(с) Усинск.Онлайн
Коэффициент убийств в Финляндии 2,2, это третий результат в Евросоюзе после Эстонии и Люксембурга. В Европе самая безопасная страна Исландия с коэффициентом 0,3 и Норвегия с коэффициентом 0,6. В США 4,8 и в России 10,2.
И что это за "хороший" отец, если не может найти общий язык с 11 летним сыном, а все воспитание его сводиться к побоям и шлепкам?? Из-за таких родителей дети чувствуют себя нелюбимыми,ущербными, от того и протест.
ЛЮБИТЬ надо деток своих, хорошие родители если и наказывают, то дети знают за что их в угол поставили и за что подзатыльник получили. По обижается и поймет, что он не прав был.
А если взрослый мужик тарелки бьёт о голову не сформировавшегося ребенка- это не отец.
Ребенка можно наказывать когда он ещё"поперек лавки" лежит, или когда уже все понимает, то есть вполне так почти взросленкого. Между тем и этим возрастом-только разговаривать, объяснять...
А если родители могут только тарелки о голову бить и знать, где у ребенка нос, чтобы его разбить, то извините- этого родителя как раз и надо воспитывать, используя ремень.