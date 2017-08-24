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24.08.2017 10:23
Кировчанин в Усинске устроил подпольное казино
Прокурор Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Кирова.
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Он обвиняется в совершении незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в конце октября 2016 года обвиняемый вместе со своим дядей убедили знакомую из Кирово-Чепецка зарегистрировать на себя ООО «Хобия». В ноябре – начале декабря 2016 года они открыли игорный клуб в Усинске по ул. Парковой, д. 9, собственником которого стало ООО «Хобия». Используя игровое оборудование, а именно 7 компьютеров и сеть «Интернет», мужчины осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр. Посетители клуба через администратора вносили денежные средства для осуществления игры. В случае выигрыша администратор выдавал им вознаграждение.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми.

Дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство. Последний скрылся от уголовного преследования и объявлен в розыск.

Комментарии (10)

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  • Алла
    24.08.2017, 12:23:05
    6
    У нас в городе еще есть похожие заведения по ул. Строителей около молочной кухни, за 3 школой в магазине с сауной, по ул. Нефтяников над магазином косметики. Может в качестве санкций по таким делам помещения обращать в государственную собственность? Независимо от того игорный клуб хозяин или нет, ведь собственники помещений знают для каких целей его сдают, значит пособники! Сколько эти заведения денег из людей вытащили...
    • 777
      24.08.2017, 22:17:15
      0
      НАсколько законо открывать игровые клубы около школы?
  • !
    24.08.2017, 12:31:50
    2
    Так разве администрация или депутаты не в состоянии пригласить собственников помещений на беседу? И выразить таким собственникам, что они и их арендаторы зарабатывают на горе людей. Неужели нельзя провести агитационную работу с народом, что вот эти горе предприниматели занимаются таким не хорошим делом с указанием ФИО? Существуют же разные движения типа стоп хам и наша молодёжь наверное тоже могла проявить креативность и выйти к этим клубам с плакатами или устроить другую акцию, наверняка это оценили бы и горожане и правильно пропиарить на всю республику, что есть в Усинске неравнодушные люди!
    • БГБ
      24.08.2017, 12:41:23
      0
      " Существуют же разные движения"
      Особо приятны возвратно-поступательные (туда-сюда). Какие беседы и горе? Добровольно туда идут.
    • Маленькое захолустье
      24.08.2017, 12:46:44
      9
      Не с плакатиками выходить нужно, а громить подобные заведения, митингами ничего не изменить, пока закрывают глаза соответствующие органы, как будто никто не в курсе что у нас в городе есть бордели, наркопритоны, игровухи, нелегальная продажа алкоголя, нелегальные таксисты, причем абсолютно всем гражданам известно где наркоточки на которые жалуются соседи, но жалобы остаются без внимания, что нелегальные восточные таксеры заполонили город, ведь все прекрасно знают где они стоят, что берут наличку чистоганом и не выдают ни чеков, ни билетов, ничего, открыто писали, про то, что некоторые магазины после 22.00 "барыжат алкашкой" и им абсолютно плевать на мизерные штрафы...
      • БГБ
        24.08.2017, 12:49:46
        -1
        Когда выйдешь на погром?
  • Местный.
    24.08.2017, 16:59:44
    2
    Кировчанин на вахту приехал-уехал а денюшка капает....что в этом плохого??? Эт наши лохи бабки туда несут а не он забирает!!! Итог....посадять.
  • Бобулех
    24.08.2017, 21:27:08
    3
    Сидящие за жилезной дверью дома!
    Вы чего блин,дальше своей двери ничего не знаете?В нашем городе эти заведения,давно держут бывшие и нынешние работници полиции,те кто играл или знает того кто играет, прекрасно это знают!Тут появился какой то Кировский крендель и его сразу прикрыли!Живу тут уже 20 лет и всегда так было и некогда не прикроют,только вывески меняються!и иногда места!
    • Бобулех
      24.08.2017, 21:29:42
      0
      !
      Этол соизмеримо,что тут у гаишников золотая жила,на них на всех работает техника у некоторых базы свои есть и всем это известно(кроме домашних,кто нос из за двери не высовывает)
  • гость
    28.08.2017, 18:08:02
    -1
    лохи наши не играйте
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