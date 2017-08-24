Кировчанин в Усинске устроил подпольное казино

Прокурор Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Кирова.

Он обвиняется в совершении незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в конце октября 2016 года обвиняемый вместе со своим дядей убедили знакомую из Кирово-Чепецка зарегистрировать на себя ООО «Хобия». В ноябре – начале декабря 2016 года они открыли игорный клуб в Усинске по ул. Парковой, д. 9, собственником которого стало ООО «Хобия». Используя игровое оборудование, а именно 7 компьютеров и сеть «Интернет», мужчины осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр. Посетители клуба через администратора вносили денежные средства для осуществления игры. В случае выигрыша администратор выдавал им вознаграждение.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми.

Дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство. Последний скрылся от уголовного преследования и объявлен в розыск.