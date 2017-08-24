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24.08.2017 11:20
"Тропа здоровья" будет освещена
На любимой всеми жителями Усинска тропе здоровья появится уличное освещение.
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Напомним, строительство и благоустройство рекреационной зоны «Тропа здоровья» администрация городского округа ведет в рамках соглашения совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В частности, именно благодаря нашим социальным партнерам жители и гости Усинска могут получать удовольствие от интересных, познавательных и полезных прогулок по протяженному маршруту.

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На протяжении всего пешего маршрута будет выполнено освещние трассы, чтобы в темное время суток жители и гости города смогли посетить этот объект и в полной мере насладиться местными достопримечательностями. А их, поверьте, на обновленной тропе здоровья будет огромное количество. Это уже можно в полной мере оценить сейчас.

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Подрядная организация выполняет монтаж столбов освещения и натягивает самонесущий изолированный провод. На столбах устанавливаются экономичные светодиодные светильники. По нашей информации, торжественное открытие намечено на первые выходные сентября.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (32)

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  • Василий блаженный
    24.08.2017, 11:49:19
    -10
    у вас ошибочка в тексте не осветить а освЯтить нужно тропу здоровья! И вместо столбов, поставить поклонные столбы! Исправьте пожалуйста а то нарушаете чувства верующих!
    • father
      24.08.2017, 14:01:45
      7
      Не юродствуй. :-)
      Как, в твоём воспалённой сознании, сошлись во едино чувства верующих и здоровье нации? А?)))
      • Кришна
        25.08.2017, 11:21:21
        1
        Юродствовать - это нечто иное
        • father
          25.08.2017, 14:25:02
          2
          пусть все живые существа будут счастливы.
          Поясни, как ты это понимаешь?:-)

          Пусть все благородные и неблагородные будут счастливы.
          От всей души я посылаю это пожелание перед собой, потом направо, потом снова перед собой,

          затем налево и, наконец, выше и ниже всем существам Вселенной. :-)
    • Село
      24.08.2017, 18:23:50
      6
      Изыди сатана! Боишься сгореть на Тропе около храма, вот и бесишься.
    • 1
      24.08.2017, 18:30:04
      1
      Да нет это в голове у вас ошибочка, речь совершенно о разных вещах
  • яяя
    24.08.2017, 11:55:21
    11
    У нас тут темень во всём городе вечером. Во дворах только освещение. По строителям вообще выколи глаз. А они на тропе собрались освещать.
    • 11
      24.08.2017, 12:06:58
      5
      Ну хуже не станет же от этого..., че ныть то?,
    • father
      24.08.2017, 14:04:08
      1
      Если кто не заметил, то не подсвечиваются и здание Администрации, ни церковь, ни улицы. )))
      Только то, за что уплачено, то и подсвечивается. )))
  • БГБ
    24.08.2017, 12:07:47
    0
    "любимой всеми жителями Усинска тропе здоровья"
    Я житель. Ненавижу её.
    • father
      24.08.2017, 14:09:36
      8
      От чего же? Задумка неплохая, для пенсионеров, самое то. )))
      Я пенсионер.)))
      • БГБ
        24.08.2017, 17:50:51
        2
        Я белочек еще не кормлю.
        • father
          25.08.2017, 9:33:35
          4
          Так и не надо. :-)
          Во первых, многие, это делают не правильно.
          Я ходил этой весной, вычищали кормушки от раскисшего хлеба и ещё не пойми какого гoвнa...
          Люди ошибочно думают, что зверьё подьест все, что они не доели... В итоге, вся тропа загажены помойскими голубями...
          Дикого зверя, подкармливают. А не кормят. Не жареным, не варёным, не просроченным. Без мучных жуков и плесени.
          (На заметку "любителям")
          • 111
            25.08.2017, 12:23:28
            0
            О_о вот это дааа...
            Че кто то еще догадывается просрочкой диких зверушек кормиь????

            Вот блин, народу точно надо перестать смотреть телик, больше читать литературы познавательной, и выкинуть нафик свои инстаграммы и прочую лабудень...
            • father
              25.08.2017, 14:28:57
              4
              Я даже банановую кожуру видел на кормушке. )))
  • Ё
    24.08.2017, 12:13:00
    2
    Спасибо!
    Теперь будут пить пиво при свете!
    • father
      24.08.2017, 14:11:38
      7
      Главное, что бы убирали за собой. :-)
  • Местный
    24.08.2017, 12:57:59
    10
    Не плохо было бы еще видеонаблюдение зделать, что бы ловить и наказывать тех кто там уже ломать начил, и с ногами на лавочки залазит!
  • Петр
    24.08.2017, 14:00:35
    9
    Отличная новость! Большое спасибо всем, кто это организовал и воплотил.
  • Немец
    24.08.2017, 14:50:19
    1
    А можно узнать кто подрядчик?
    • Француз
      24.08.2017, 15:45:04
      1
      Судя по второму фото - циркачи какие-то
      • father
        25.08.2017, 9:37:06
        2
        Светильники на солнечных батареях, или теперь провода фотографировать?:-)
        Надеюсь, подводка кабелем? Под землёй? Или "абы как"?)))
        • Greff
          25.08.2017, 11:24:50
          4
          Видно же, что СИП между опор натягивают. Спасибо, что хоть опоры не бетонные как на лыжной трассе
          • father
            25.08.2017, 14:30:05
            1
            Сейчас дешевле и проще опоры из алюминия.:-)
  • Местный.
    24.08.2017, 16:56:20
    0
    Эт чтоб мишки не заплутали??? Круто лес ночью освещать!!!
    • Местному
      24.08.2017, 18:43:00
      5
      Зимой в 2 часа дня уже темно.
  • Юрист
    24.08.2017, 18:21:00
    0
    Когда уже сделают инет по паспортам, чтоб тупых троллей, которые фигню пишут и при этом не называют свое настоящее имя стыдно было свой бред размещать. Только и знают что ныть и гнать. Шиза, одним словом.
    • Юристу
      24.08.2017, 18:45:03
      3
      Представьтесь, пожалуйста!
      Вы где учились, юрист?
      • БГБ
        24.08.2017, 19:04:24
        3
        Ему стыдно
        за свой бред. Редкое для юриста качество.
  • гость
    24.08.2017, 21:09:05
    -3
    Деньги выброшенные на ветер. Как и на лыжной трассе. Больше половина фонарей уже не горят и никто их не обслуживает. Оно нафик не кому не нужно.
    • БГБ
      24.08.2017, 21:30:20
      3
      Оно нужно на стадии строительства.
      Чтоб часть бабок поставить на карман. Дальше найти кому подарить. (Фонтан).
      • ++++
        25.08.2017, 20:22:29
        1
        Если человек заблудиться, то в ночи легче будет выбраться на горящие лампочки..
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