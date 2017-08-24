"Тропа здоровья" будет освещена

На любимой всеми жителями Усинска тропе здоровья появится уличное освещение.

Напомним, строительство и благоустройство рекреационной зоны «Тропа здоровья» администрация городского округа ведет в рамках соглашения совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В частности, именно благодаря нашим социальным партнерам жители и гости Усинска могут получать удовольствие от интересных, познавательных и полезных прогулок по протяженному маршруту.

На протяжении всего пешего маршрута будет выполнено освещние трассы, чтобы в темное время суток жители и гости города смогли посетить этот объект и в полной мере насладиться местными достопримечательностями. А их, поверьте, на обновленной тропе здоровья будет огромное количество. Это уже можно в полной мере оценить сейчас.

Подрядная организация выполняет монтаж столбов освещения и натягивает самонесущий изолированный провод. На столбах устанавливаются экономичные светодиодные светильники. По нашей информации, торжественное открытие намечено на первые выходные сентября.

(с) Усинск.Онлайн