"Тропа здоровья" будет освещена

Напомним, строительство и благоустройство рекреационной зоны «Тропа здоровья» администрация городского округа ведет в рамках соглашения совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В частности, именно благодаря нашим социальным партнерам жители и гости Усинска могут получать удовольствие от интересных, познавательных и полезных прогулок по протяженному маршруту.
На протяжении всего пешего маршрута будет выполнено освещние трассы, чтобы в темное время суток жители и гости города смогли посетить этот объект и в полной мере насладиться местными достопримечательностями. А их, поверьте, на обновленной тропе здоровья будет огромное количество. Это уже можно в полной мере оценить сейчас.
Подрядная организация выполняет монтаж столбов освещения и натягивает самонесущий изолированный провод. На столбах устанавливаются экономичные светодиодные светильники. По нашей информации, торжественное открытие намечено на первые выходные сентября.
(с) Усинск.Онлайн
Как, в твоём воспалённой сознании, сошлись во едино чувства верующих и здоровье нации? А?)))
Пусть все благородные и неблагородные будут счастливы.
От всей души я посылаю это пожелание перед собой, потом направо, потом снова перед собой,
затем налево и, наконец, выше и ниже всем существам Вселенной. :-)
Только то, за что уплачено, то и подсвечивается. )))
Я пенсионер.)))
Во первых, многие, это делают не правильно.
Я ходил этой весной, вычищали кормушки от раскисшего хлеба и ещё не пойми какого гoвнa...
Люди ошибочно думают, что зверьё подьест все, что они не доели... В итоге, вся тропа загажены помойскими голубями...
Дикого зверя, подкармливают. А не кормят. Не жареным, не варёным, не просроченным. Без мучных жуков и плесени.
(На заметку "любителям")
Че кто то еще догадывается просрочкой диких зверушек кормиь????
Вот блин, народу точно надо перестать смотреть телик, больше читать литературы познавательной, и выкинуть нафик свои инстаграммы и прочую лабудень...
Надеюсь, подводка кабелем? Под землёй? Или "абы как"?)))
Вы где учились, юрист?