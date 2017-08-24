Комментарии (2)

Усинск получит 7 млн. на улучшение материально-технической базы школ

Увеличена сумма средств, которые республика выделяет в 2017 году муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования.

Опубликовано соответствующее постановление правительства, пишет Комиинформ.

Согласно документу, сумма субсидий районам и городам увеличивается со 155 миллионов 149 тысяч рублей до 156 миллионов 749 тысяч рублей. Такой рост произошел за счет увеличения дотаций Удорскому району с 1 миллиона 466 тысяч до 3 миллионов 66 тысяч рублей.

Таким образом, города и районы получат на эти цели: