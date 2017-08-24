<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

24.08.2017 12:06
Усинск получит 7 млн. на улучшение материально-технической базы школ
Увеличена сумма средств, которые республика выделяет в 2017 году муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования.
usinsk.jpg

Опубликовано соответствующее постановление правительства, пишет Комиинформ.

Согласно документу, сумма субсидий районам и городам увеличивается со 155 миллионов 149 тысяч рублей до 156 миллионов 749 тысяч рублей. Такой рост произошел за счет увеличения дотаций Удорскому району с 1 миллиона 466 тысяч до 3 миллионов 66 тысяч рублей.

Таким образом, города и районы получат на эти цели:

  • Сыктывкар – 46 миллиона 563 тысячи рублей;
  • Воркута – 9 миллионов 38 тысяч рублей;
  • Усинск – 7 миллионов 371 тысяч рублей;
  • Вуктыл – 6 миллионов 107 тысяч рублей;
  • Инта – 254 тысячи рублей;
  • Ухта – 2 миллиона 357 тысяч рублей;
  • Ижемский район – 3 миллиона 940 тысяч рублей;
  • Княжпогостский район – 233,9 тысячи рублей;
  • Койгородский район – 890,1 тысячи рублей;
  • Корткеросский район – 3 миллиона 610,3 рублей;
  • Печорский район – 477,8 тысячи рублей;
  • Прилузский район – 3 миллиона 996,7 тысячи рублей;
  • Сосногорский район – 219,1 тысячи рублей;
  • Сыктывдинский район – 46 миллионов 353,9 тысячи рублей;
  • Сысольский район – 2 миллиона 397,6 тысячи рублей;
  • Троицко-Печорский район – 406,4 тысячи рублей;
  • Удорский район – 3 миллиона 66 тысяч рублей;
  • Усть-Вымский район – 11 миллиона 661,4 тысячи рублей;
  • Усть-Куломский район – 4 миллиона 814,4 тысячи рублей;
  • Усть-Цилемский район – 2 миллиона 989,8 тысячи рублей.

Комментарии (2)

Добавить комментарий
  • гость
    28.08.2017, 14:37:34
    0
    опять все в карман сложат, а с родителей деньги трясти будут с начала учебного года
  • гость
    30.08.2017, 22:54:33
    0
    А эти деньги на туалетную бумагу, питьевую воду,салфетки, тряпки для доски и т.д. тоже предназначаются?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 