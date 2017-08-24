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24.08.2017 14:05
В Усинске будут судить работника предприятия, по чьей вине погиб человек
В Усинске завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника при производстве работ на магистральном трубопроводе.
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Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении электрогазосварщика ООО «НТГМ», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в мае 2017 года на территории карьера в Усинском районе в ходе проведения работ по строительству магистрального трубопровода подготовленной к сварке трубой весом около тонны придавило оказавшегося рядом электрика предприятия. От сочетанной травмы тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов мужчина скончался на месте происшествия.

В нарушение требований безопасности фигурант, производивший работы по подготовке трубы к сварке, не закрепил ее на опоре и оставил в незакрепленном виде, после чего покинул место работы, оставив без должного контроля. В результате труба скатилась и придавила оказавшегося рядом с ней потерпевшего.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (15)

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  • подождите
    24.08.2017, 14:32:13
    11
    а там прораб или мастер, контролирующие работу подчинённого, разве отсутствовали?
    • -=-=
      24.08.2017, 18:38:59
      3
      Если отсутствовали, то вдвойне виноваты.
  • father
    24.08.2017, 14:34:13
    17
    Без наряда-допуска, что ли производились работы?
    Нашли кого крайним сделать! Главный инженер пусть отвечает, за неправильную организацию и подготовку работ!
    • Brand
      24.08.2017, 23:08:35
      5
      Путин пускай отвечает тогда уже. :)
      Главный инженер не выписывает наряд-допуски. Правильно пишут, что прораб должен был следить за работами.
      • father
        25.08.2017, 9:15:32
        2
        Brend
        А прораба кто даёт задание?
        Главный инженер, для каких таких привилегий, просиживает своё кресло?
        Это же зам по техническому ОБЕСПЕЧЕНИЮ, - не обеспечил, безопасные работы.Где техника? Которая должна была подстраховывать производимые работы?
        Сунут инвертор, а маска и электроды - свои. Неплохо устроились. Надо ещё проверить ту трубу, что с нарушениями сваривалась.
  • Кук
    24.08.2017, 20:16:12
    2
    а где наряд - допуск? а где ответственное лицо за подготовку места? а что там делал сам электрик?
  • Кук
    24.08.2017, 20:16:59
    1
    Сварной нанимай адвоката
  • ФИО, кто это
    24.08.2017, 20:27:43
    0
    трубой придавил и смотался?
    Якобы Трубы толкателя там не было, в рабочие время прогуливал где-то)))
  • гость
    24.08.2017, 20:44:30
    4
    где был тех надзор? Когда ненадо их по 3 человека над душой стоят.
  • Туту
    25.08.2017, 5:21:10
    2
    Как обычно работяга виноват
  • lol
    25.08.2017, 8:48:37
    4
    сварщик должен варить, все подготовительные работы производят доп.персонал (слесаря) под руководством мастера.
    • lol
      25.08.2017, 8:48:58
      2
      или нет?
      • father
        25.08.2017, 9:20:30
        2
        Сейчас так поставлено, что начальник даёт работу (даже есть вероятность, что и заплатит обещанную сумму)))
        А работяга должен прибыть со своим инструментом (техникой). И быстро и качественно... абы как, исполнить заказ.
  • Владимир
    25.08.2017, 13:19:31
    4
    Труба.
    Я просто хренею над умными следаками. -Вы хоть знаете, что сварщик кроме маски и держака с электродами ничего держать в руках не должен, а обеспечить безопасность проводимых работ ему обязаны . Возьмите наряд допуск и там должно прописано кто отвечает за подготовительные работы. - Пусть сварной подаёт на пересуд, а не отвечает за всякую хрень(простите за выражение).
  • человек
    25.08.2017, 16:46:19
    3
    господа, господа, вы о чём? это же вам не СССР. это в 83 году за пару трупов (в общем то идиотов) ответственно сажали ответственного главного инженера и ответственного прораба. за что нынешних наказывать? они ребята не грамотные, всяких там ваших "нарядов" не ведают, потому за что же убогих обижать?
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