В Усинске будут судить работника предприятия, по чьей вине погиб человек

В Усинске завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника при производстве работ на магистральном трубопроводе.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении электрогазосварщика ООО «НТГМ», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в мае 2017 года на территории карьера в Усинском районе в ходе проведения работ по строительству магистрального трубопровода подготовленной к сварке трубой весом около тонны придавило оказавшегося рядом электрика предприятия. От сочетанной травмы тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов мужчина скончался на месте происшествия.

В нарушение требований безопасности фигурант, производивший работы по подготовке трубы к сварке, не закрепил ее на опоре и оставил в незакрепленном виде, после чего покинул место работы, оставив без должного контроля. В результате труба скатилась и придавила оказавшегося рядом с ней потерпевшего.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.