В Усинске будут судить работника предприятия, по чьей вине погиб человек

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении электрогазосварщика ООО «НТГМ», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, в мае 2017 года на территории карьера в Усинском районе в ходе проведения работ по строительству магистрального трубопровода подготовленной к сварке трубой весом около тонны придавило оказавшегося рядом электрика предприятия. От сочетанной травмы тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов мужчина скончался на месте происшествия.
В нарушение требований безопасности фигурант, производивший работы по подготовке трубы к сварке, не закрепил ее на опоре и оставил в незакрепленном виде, после чего покинул место работы, оставив без должного контроля. В результате труба скатилась и придавила оказавшегося рядом с ней потерпевшего.
В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Нашли кого крайним сделать! Главный инженер пусть отвечает, за неправильную организацию и подготовку работ!
Главный инженер не выписывает наряд-допуски. Правильно пишут, что прораб должен был следить за работами.
Главный инженер, для каких таких привилегий, просиживает своё кресло?
Это же зам по техническому ОБЕСПЕЧЕНИЮ, - не обеспечил, безопасные работы.Где техника? Которая должна была подстраховывать производимые работы?
Сунут инвертор, а маска и электроды - свои. Неплохо устроились. Надо ещё проверить ту трубу, что с нарушениями сваривалась.
А работяга должен прибыть со своим инструментом (техникой). И быстро и качественно... абы как, исполнить заказ.