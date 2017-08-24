МегаФон приглашает на праздничное открытие салона в Усинске

3 сентября в Усинске состоится праздничное открытие нового салона связи компании «МегаФон».

По этому случаю, все подключившиеся в этот день на тарифный план «Включайся. Общайся» получат ценные подарки.

Не смотря на то, что до официального открытия осталось чуть менее 2-х недель, уже сегодня посетители нового салона при покупке двух аксессуаров к смартфонам ZTE получают скидку на второй – 50%

Как и большинство розничных точек «МегаФон», новый салон находится в одном из наиболее удобных для абонентов мест в городе — торговый центр «Норд Хаус», расположенному по адресу ул. Парковая, 8 Б. Любые вопросы связанные с предоставлением услуг связи оператором «МегаФон», посетители смогут решить здесь.

Например, пополнить баланс, приобрести телефон или планшет, подобрать выгодный тариф, получить консультацию по вопросу подключения выгодных услуг для роуминга.

«В новом фирменном салоне представлен широкий модельный ряд мобильных устройств. Причем цены на них являются одними из лучших на рынке. Есть и новые акции для наших клиентов. Так, специально для школьников и их родителей мы запустили акцию «Baсk to School» со смартфоном. Отличное решение для обучения можно прибрести в наших салонах от 9990 рублей, при условии подключения на тариф «Включайся». Участвуя в акции, при покупке смартфона вы получаете планшет в подарок» - комментирует руководитель по развитию массового рынка Сыктывкарского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон» Игорь Прозоров.

Открытие нового салона «МегаФон» по традиции пройдет празднично с настоящим селфи-бумом. В честь этого события до 30 сентября МегаФон дарит 50--процентную скидку на покупку второго аксессуара при покупке смартфонов ZTE. Наличие и ассортимент товара, участвующего в акции, можно уточнить у продавцов-консультантов. «МегаФон» уже сегодня ждет вас в новом салоне по адресу: ул. Парковая,8 Б, ТЦ «Норд Хаус».