<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

24.08.2017 17:01
Пострадавшим от весеннего паводка выделено порядка 2 млн. рублей
2 040 000 рублей направлено в адрес пострадавших от паводков весной текущего года в усинском районе, сообщает администрация города.
Kolva-reka.jpg

По состоянию на 24 августа 2017 года средства, выделенные из резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО ГО «Усинск» для оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи пострадавшим гражданам в период паводка 2017 года, выплачены в полном объеме по территориальным органам: с. Колва, с. Усть-Уса, с. Щельябож (д. Праскан, д. Захарвань,), с. Мутный Материк, д. Васькино, д. Денисовка. Размер выплат составил:

Единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на каждого члена семьи — это 134 человека, всего в сумме 1 340 000 рублей.

Финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, в размере по 50 000 рублей на семью — это 14 семей, что составляет в сумме 700 000 рублей.

Комментарии (7)

Добавить комментарий
  • ₩₩₩
    24.08.2017, 19:42:48
    1
    В 14 семьях 134 человека?
  • Усинец
    24.08.2017, 20:52:41
    8
    Твари
    По 50000т р на семью,только на обои чтоли или на картонный домик?!
  • Злая
    24.08.2017, 21:38:21
    13
    Сколько можно писать о том, что выделили копейки людям??? Будто по 2 миллиона каждому раздали. Хватит нервировать народ!!!!!!
  • Мдаа
    24.08.2017, 22:11:58
    12
    Станислав Юрьевич Вы в курсе что в Колве нет не только электричества, но и воды! Большое искрение спасибо за Ваш труд...
    • Гость
      25.08.2017, 11:43:54
      -2
      Река пересохла?
      • Гостю
        25.08.2017, 12:44:25
        3
        После нефти вкус странный...
  • вячеслав
    25.08.2017, 22:13:12
    0
    паводок
    а вы в курсе что сказал Хахалкин по поводу жалоб по подтоплению деревень в Усинском районе,,, люди которые жалуются в МЧС они везде жалуются и пишут ,,,,, и нехрена им верить,,,
Последние комментарии
Последние объявления
   
 