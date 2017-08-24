Комментарии (7)

Пострадавшим от весеннего паводка выделено порядка 2 млн. рублей

2 040 000 рублей направлено в адрес пострадавших от паводков весной текущего года в усинском районе, сообщает администрация города.

По состоянию на 24 августа 2017 года средства, выделенные из резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО ГО «Усинск» для оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи пострадавшим гражданам в период паводка 2017 года, выплачены в полном объеме по территориальным органам: с. Колва, с. Усть-Уса, с. Щельябож (д. Праскан, д. Захарвань,), с. Мутный Материк, д. Васькино, д. Денисовка. Размер выплат составил:

Единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на каждого члена семьи — это 134 человека, всего в сумме 1 340 000 рублей.

Финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, в размере по 50 000 рублей на семью — это 14 семей, что составляет в сумме 700 000 рублей.