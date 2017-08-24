<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

24.08.2017 16:04
В регионе, в том числе и в усинском районе, объявлено штормовое предупреждение
В республике по прогнозам ожидается шквалистый ветер в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию региона.
schtormovoe.jpg

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию республики с запада на восток в период 15 часов 25 августа до 12 часов 26 августа в большинстве районов ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует населению:

  • Воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или в ином помещении.
  • Закрыть окна в домах и квартирах.
  • Рекомендуем не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.
  • Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередач, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.

Комментарии (18)

Добавить комментарий
  • Хз
    24.08.2017, 16:07:59
    8
    Те люди кто не читает этот сайт как должны узнать отштормовом предупреждении?
    • Ххх
      25.08.2017, 7:09:04
      2
      Мне на телефон смс приходят. Многим моим знакомым тоже. Правда почти никогда не сбывается когда приходят. А когда на самом деле непогода, как вчера и позавчера, смс нет.
  • для ХЗ
    24.08.2017, 16:18:21
    -6
    читать другие сайты города, везде есть эта информация
  • Хз
    24.08.2017, 16:21:56
    4
    Интересно, человек должен неприрывно мониторь усинские сайты для того что бы узнать о предупреждении? Если в данный момент человек не в интернете и он не экстрасенс, как он должен узнать о шторме? Почему нет рассылки на мобильные телефоны?
    • ...
      24.08.2017, 16:37:37
      0
      ... а если нет мобильного телефона?
      • Хз
        24.08.2017, 16:44:31
        6
        Наверно вероятность того что у человека есть мобильный телефон выше чем полагать что человек неприрывно читает усинские сайты. А люди пожилые вообще в интернет не выходят.
        И вообще, если возникает вопрос про то что нет мобильного телефона, и если ума больше не на что не хватает кроме как формального оповещения для галочки, то можете ещё гонцов пустить по весям с объвлением...
        • ох
          24.08.2017, 17:23:02
          0
          Земля слухами полнится- до завтра все практически узнают.
          • Имя *
            24.08.2017, 17:38:03
            7
            ))) Земля слухами полнится.... 21 век, усинское МЧС )))) Жесть))))
            • father
              25.08.2017, 8:42:03
              1
              В каждой квартире Усинска, построенной при Советах, придусмотрена радиоточка...
              Которую успешно удаляют при очередном ремонте квартир.
              Многие написали заявления об отключении. )))
              У кого-то, оно работает. Оповещение. :-)
              • father
                25.08.2017, 8:42:43
                -1
                Предусмотрена.:-)
  • критик
    24.08.2017, 18:27:01
    5
    липовые штормовые предупреждения.
  • Кхмеръ
    24.08.2017, 18:59:17
    3
    Брэхня...
  • Вит
    24.08.2017, 22:44:03
    1
    Усинский район пишется с заглавной буквы! Редактора на ускоренные курсы русского языка.
    • Петрович
      24.08.2017, 22:55:53
      0
      Облазил кучу сайтов, но так и не нашел подтверждения твоим словам. Обоснуй свой вариант
      • что
        24.08.2017, 23:06:56
        3
        Каким словам? Что названия районов, как имена собственные, должны писаться с заглавной буквы?
        • Филолог
          25.08.2017, 8:15:23
          -1
          С единственным только условием, что усинского района более не существует, а так ты прав.
          • father
            25.08.2017, 8:45:28
            -1
            Согласен с филологом. )))
            Сейчас это МО (что означает - не знаю)))
            Может Московская область? Или Округ... Наверное Округ, все же. Все "округ" Москвы, находится... )))
            • Стасик Х.
              25.08.2017, 11:19:13
              1
              Это же муниципальное образование!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 