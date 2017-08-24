В регионе, в том числе и в усинском районе, объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию республики с запада на восток в период 15 часов 25 августа до 12 часов 26 августа в большинстве районов ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует населению:
- Воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или в ином помещении.
- Закрыть окна в домах и квартирах.
- Рекомендуем не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередач, антенн.
Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.
И вообще, если возникает вопрос про то что нет мобильного телефона, и если ума больше не на что не хватает кроме как формального оповещения для галочки, то можете ещё гонцов пустить по весям с объвлением...
Которую успешно удаляют при очередном ремонте квартир.
Многие написали заявления об отключении. )))
У кого-то, оно работает. Оповещение. :-)
Сейчас это МО (что означает - не знаю)))
Может Московская область? Или Округ... Наверное Округ, все же. Все "округ" Москвы, находится... )))