В регионе, в том числе и в усинском районе, объявлено штормовое предупреждение

В республике по прогнозам ожидается шквалистый ветер в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию региона.

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию республики с запада на восток в период 15 часов 25 августа до 12 часов 26 августа в большинстве районов ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует населению:

Воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или в ином помещении.

Закрыть окна в домах и квартирах.

Рекомендуем не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередач, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Напоминаем: