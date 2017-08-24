24.08.2017 18:27
В Усинске сбили велосипедиста
Авария произошла в районе здания кинотеатра "Томлун".
По имеющийся у нас информации, сегодня в районе пяти часов вечера в районе перекрестка улицы Строителей и улицы 60 лет Октября был сбит велосипедист.
По свидетельствам очевидцев велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не переходил пешком, как того требуют правила дорожного движения. У автомобиля Hyundai повреждено лобовое стекло. На месте работает экипаж ДПС. Сообщается, что пострадавший жив.
Как только станут известны подробности, мы вам сообщим.
(с) Усинск.Онлайн
В основном-то он прав. Если кому-то не нравятся какие либо правила, это не значит, что их не надо придерживаться. :-)
Ну согласись, что на "пешеходном переходе", надо спешиваться. )))
Я, недавно, тоже чуть не залетел под автомобиль, из-за собственной невнимательности. :-)
При выезде со двора на основную дорогу.
Надеюсь, велик не сильно пострадал. )
По другому, иные, не понимают.
Данный случай, это подтверждает.
Судя по фото, и информации, которую дали УО.
Я слышал жёсткие и неприятные высказывания, в более безобидных ситуациях. )))
PS сам я, ниразу не водитель машин. Гоняют на велике. Придерживаюсь правила "правой руки". Буду в шлеме ездить (чего-то, я стесняюсь его)))
Это НОРМА... :-)
Пустая улица. Он спешился, и перешёл Звездинку по пешеходному переходу...
Велосипедистов не много. Стиль езды-смешанный (дорога/тротуар). Зависит от места. В автомобильный поток не лезут. :-)
Ну я здесь не долго... Насмотрюсь еше. :-) Но что-то мне подсказывает, что с культурой вождения, здесь не плохо все. Эвакуаторы работают тоже. )))
Вот дети на роликах частенько норовят под машну вылезти на красный свет на перекрестке строителей-нефтяников.... :)
Ну вот я, вмешиваюсь. Ещё ни разу по "пешику" не прокатился. И как-то не собираюсь этого делать.:-)