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24.08.2017 18:27
В Усинске сбили велосипедиста
Авария произошла в районе здания кинотеатра "Томлун".
avariya.jpg

По имеющийся у нас информации, сегодня в районе пяти часов вечера в районе перекрестка улицы Строителей и улицы 60 лет Октября был сбит велосипедист.

По свидетельствам очевидцев велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не переходил пешком, как того требуют правила дорожного движения. У автомобиля Hyundai повреждено лобовое стекло. На месте работает экипаж ДПС. Сообщается, что пострадавший жив.

Как только станут известны подробности, мы вам сообщим.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (29)

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  • -=-=
    24.08.2017, 18:36:11
    5
    А светофор кому разрешал двигаться?
  • Велосипедист
    24.08.2017, 18:54:16
    17
    Нельзя пересекать дорогу по зебре на велосипеде! Штраф-800 руб. + вероятность потерять здоровье.
  • Петрович
    24.08.2017, 19:12:06
    3
    Говорят гонял на красный по переходу вкруговую. Вот и докатался
    • Ус
      24.08.2017, 20:48:45
      -4
      !
      бред,негде он не гонял!
      • я
        25.08.2017, 15:07:24
        5
        Гонял, внаглую, по диагонали пересекая перекресток, когда машины уже тронулись на свой зеленый.
  • Мадленка
    24.08.2017, 19:17:38
    18
    Хмм...
    Я как водитель авто и любитель велопрогулок часто обращаю внимание, что велосипедисты крайне редко пересекают улицы пеши...
  • ужас
    24.08.2017, 19:29:59
    15
    наблюдала все лето, как в городе двигаются на велосипедах! сказать ужас - ничего не сказать. от мала до велика - никто не соблюдает правил! 6-7 летние дети сами катаются по городу, по оживленным дорогам пересекают не глядя по сторонам ВООБЩЕ! неужели родители не проводят беседы с детьми???? Или дети наигрались в компьютерные игры и убеждены, что у них 10 жизней???? На днях наблюдала мальчика лет 9-10 на перекрестке Нефтяников-Приполярная пересекал дорогу на гироскутере! Даже не смотрел по сторонам! Чуть не угодил под колесо, выскочил неожиданно. Родители, аууу, вам дети ваши не нужны? Зачем их родили????
    • Северянин
      24.08.2017, 20:05:03
      4
      Велосипед
      Второй случай столкновения авто и велосипедиста, пока все обходится ушибами и покареженными машинами, и не дай бог трагедии. Велосипедов как комаров, и никто правила не соблюдает, и едут они как хотят и куда хотят
      • Mad-Shooter
        24.08.2017, 20:32:20
        -9
        Северянину
        Если соблюдать все правила ПДД предписанные велосипедисту несчастных случаев будет не 2 а десятки.
        • Ке
          24.08.2017, 22:20:43
          6
          Балабол. ты обязан соблюдать правила. такие как ты портят своим примером "молодых" велосипедистов. и не надо тут говорить, что соблюдаешь и т.д и т.п, я видел твой лысый череп на дорогах и какой ты подавал пример. если что-то в правилах не нравится, пиши петиции т.п. в соответсвующие органы, а пока прикрой хлебальник и умерь свое эго, соблюдай правила
          • Mad-Shooter
            25.08.2017, 6:36:49
            4
            А разговаривать таким макаром это видимо тебя мама с папой научили?
            • father
              25.08.2017, 8:17:45
              5
              Скорее - жизнь.)))
              В основном-то он прав. Если кому-то не нравятся какие либо правила, это не значит, что их не надо придерживаться. :-)
              Ну согласись, что на "пешеходном переходе", надо спешиваться. )))
              Я, недавно, тоже чуть не залетел под автомобиль, из-за собственной невнимательности. :-)
              При выезде со двора на основную дорогу.
            • Ке
              25.08.2017, 10:32:08
              4
              Дорога. 20 лет за рулем и десятки раз опасных ситуаций с велодятлами. особенно когда едут по тротуару, обочине и резко сворачивают на(через) дорогу.
  • 1307
    24.08.2017, 21:56:51
    -12
    А если я, например, еду на велосипеде по автодороге , то на зебре должен всё равно идти пешком?
    • Местный
      24.08.2017, 22:40:47
      11
      Если ты едишь на велосипеди по дороге то ты должен иметь на тупой своей голове шлем и.т.п. а по переходу через дорогу должен катить свой велик и пока некоторые безмозглые велосепедисты будут переезжать дорогу а не катить вас будут СБИВАТЬ
      • Велосипедист
        24.08.2017, 22:48:45
        -6
        судя по всему тупой ты, велосипедист должен двигаться как транспортное средство, и на зеленый он проедет как и все автомобили, соблюдая ПДД
        • father
          25.08.2017, 8:28:38
          1
          Велосипедист
          В статье написано, что человек на велосипеде, кинулся под колеса на пешеходном переходе, не слезая с велика.
          Надеюсь, велик не сильно пострадал. )
          • Велосипедист
            25.08.2017, 12:23:47
            1
            Ответ был для 1307. Будьте внимательны!
      • 1307
        24.08.2017, 23:47:31
        -4
        За словами следи, недоумок.
        • father
          25.08.2017, 8:25:49
          1
          Все правильно он сказал.
          По другому, иные, не понимают.
          Данный случай, это подтверждает.
          Судя по фото, и информации, которую дали УО.
          Я слышал жёсткие и неприятные высказывания, в более безобидных ситуациях. )))
          PS сам я, ниразу не водитель машин. Гоняют на велике. Придерживаюсь правила "правой руки". Буду в шлеме ездить (чего-то, я стесняюсь его)))
          • 1307
            25.08.2017, 18:33:17
            7
            Я просто спросил, привёл пример, чтобы мне ответили знающие люди, а не оскорб**ли меня. Что народ слабумный пошёл, лишь бы обос**** и себя возвысить. Дизлайки ещё понаставляли, молодцы ребятки.
            • father
              25.08.2017, 18:39:42
              -3
              Ага. Ну тут так полемизирует.)))
              Это НОРМА... :-)
  • Сашка
    25.08.2017, 7:28:13
    4
    Все должны быть бдительными, дтп сейчас не предотвратили 2 человека (вод и вел)
  • father
    25.08.2017, 8:36:08
    1
    В Нижнем, встретил вчера вечером велосипедиста на "карбоне", он с прилегающей к Звездинка улицы выехал.
    Пустая улица. Он спешился, и перешёл Звездинку по пешеходному переходу...
    Велосипедистов не много. Стиль езды-смешанный (дорога/тротуар). Зависит от места. В автомобильный поток не лезут. :-)
    Ну я здесь не долго... Насмотрюсь еше. :-) Но что-то мне подсказывает, что с культурой вождения, здесь не плохо все. Эвакуаторы работают тоже. )))
  • Велосипедист
    25.08.2017, 9:12:37
    5
    В Усинске тоже всё не плохо. Единственное, большинство автомобилистов и велосипедистов плохо знают ПДД, а первые еще и пренебрегают присутствием вторых на дорогах.
    • пешеход
      25.08.2017, 10:24:25
      4
      если взрослые велосипедисты осознанно нарушают правила, то дети их просто не знают. Наблюдая за тем, как по городу носятся малолетки на великах, создается впечатление, что родители с ними вообще никаких бесед на эту тему не ведут. Вот что страшно!
      • 111
        25.08.2017, 12:18:09
        0
        вам везет. я ни разу не встречал в Усинске людей, которые на велике переезжают пешеходный переход.
        Вот дети на роликах частенько норовят под машну вылезти на красный свет на перекрестке строителей-нефтяников.... :)
        • father
          25.08.2017, 18:42:22
          2
          Да есть, много. Но кажись выправляется ситуация. :-)
          Ну вот я, вмешиваюсь. Ещё ни разу по "пешику" не прокатился. И как-то не собираюсь этого делать.:-)
        • для 111
          25.08.2017, 21:35:32
          3
          Вы похоже не в Усинске живёте.....
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