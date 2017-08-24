В Усинске сбили велосипедиста

Авария произошла в районе здания кинотеатра "Томлун".

По имеющийся у нас информации, сегодня в районе пяти часов вечера в районе перекрестка улицы Строителей и улицы 60 лет Октября был сбит велосипедист.

По свидетельствам очевидцев велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не переходил пешком, как того требуют правила дорожного движения. У автомобиля Hyundai повреждено лобовое стекло. На месте работает экипаж ДПС. Сообщается, что пострадавший жив.

Как только станут известны подробности, мы вам сообщим.

(с) Усинск.Онлайн