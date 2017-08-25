<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

25.08.2017 07:42
Усинск получил 679 тысяч на культуру
Региональные власти увеличили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
dsc_0172.jpg

В общей сложности на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Уже опубликовано соответствующее постановление правительства Коми, пишет "Комиинформ".

Дополнительные средства - 1,7 миллиона рублей - направят в Сысольский район, который теперь, с учетом прибавки в субсидии, получит 2 миллиона 334 тысячи рублей на развитие отрасли культуры.

Больше всех в 2017 году получит Ухта - это 6,656 миллиона рублей. Меньше всех - Воркута - 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч рублей.

aprovpt.jpg

Комментарии (24)

Добавить комментарий
  • father
    25.08.2017, 8:06:28
    6
    А где объяснение, этому?:-)
    Мне ничего не говорят эти суммы. :-)
    Ну кто-то из отдела Культуры, как-то это может прокомментировать?:-)
    Чего они хотели? Зачем они просили?
    Передвижной кинотеатр?:-) хотят купить, или что?
    • Андрюшин
      25.08.2017, 20:42:48
      2
      Отвечаю
      Куплю очередные баяны
      • father
        26.08.2017, 10:51:55
        -1
        Я не знаю кто ты, но хороший инструмент и стоит хорошо.
        Нормальный баян (цифровой), - 250-500 р. сттоит. )
        А клавишные и того больше.
        В общем, ниочем, эти деньги.
        Нижегородский прессекретарь, лям из резервного фонда на поездку в Китай потратил))) на троих.
        http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=7916&a=entry.show&utm_campaign=nizhegorodskaya-prokuratura-soobschila--chto
        Учитесь, недоумки)))
  • На фото
    25.08.2017, 8:45:20
    19
    ДК Колвы, той самой Колвы на которую положили мифический болт в администрации. Электричества сегодня будет 4 день отключение! Законы? ПУЭ? Плевать на эти мелочи в нашей администрации.
    Воды нет, снова сгорел насос... это тот насос что поменяли 2 года назад, старый не справлялся хотя за 20 лет выходил только на ТО. А новый горит и горит. И горит то из за наверное его обслуживания? Вчера он сгорел из за того что кое кто зная об отключениях рубильник не повернул! Только за этот год 16! Дней без воды.
    Я понимаю у администрации тропа здоровья, жители в комфортных домах, праздники, а сельчане это реально обуза, жалуются и жалуются, вам осталось только перекопать дорогу к нам и будет Ти Ши На.
    • СТРАТЕГИ! 2020
      25.08.2017, 11:14:50
      12
      Приятно вспомнить 2014!
      СТРАТЕГИЯ
      социально-экономического развития муниципального
      образования городского округа «Усинск» до 2020 года
      -
      На сегодняшний день администрацией муниципального образования реализуется четыре инвестиционных проекта: строительство кафе быстрого питания, строительство водозабора по извлечению подземных артезианских вод для обеспечения жителей г. Усинска питьевой водой, установка по переработке нефтешламов, строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. - НУ И КАК? Реализовали? 3 года прошло...
      ---------------------------------------------------------
      В 2017 г. запланировано строительство автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на участке Акись - Ошкурья, строительство авто-мобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на участке Ошку-рья - Усть – Уса в адресной инвестиционной программе Республики Коми на 2014 г. и плановый период 2015 г. и 2016 г. (Распоряжение Правительства РК от 30.12.2013 г. № 531-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2014 г. и плановый период 2015 г. и 2016 г.»). - Ну как? Не очень устали?
      ----------------------------------------------------------------
      Строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры планируется в рамках проектов:
      - строительство музея в с. Колва;
      - строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож;
      - строительство водозабора по извлечению подземных артезианских вод для обеспечения жителей г. Усинска питьевой водой;
      - установка по переработке нефтешламов;
      - строительство мини-завода по переработке отработанных резинотехнических изделий;
      - строительство завода по переработке твердых бытовых отходов;
      - модернизация и реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения (субсидирование затрат), развитие производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование сельхозтоваропроизводителей), развитие животноводства (субсиди-рование затрат на содержание животных и птицы, крупного рогатого скота, на приоб-ретение племенного скота);
      - строительство мини-завода по переработке отработанных резиновых изделий;
      - строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож;
      - обустройство туристических маршрутов (по р. Шарью, на Усинское болото, озеро Веякоты).
      ДО 2020 осталось ой как мало!
      -----------------------------------------------------------------
      Задача 4. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
      Для реализации этой задачи необходимо:
      - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
      - обеспечение условий для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
      Вот КОМФОРТНЫЕ условия сейчас без воды и света! Спасибо!
      -----------------------------------------------------------------
      Приложение 5 (Ожидаемые результаты реализации Стратегии (целевые индикаторы)
      строительство внутрипоселковых газо-распределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож (средства местного бюджета, оценка) - 2016! ОЙ!!!
      строительство краеведческого музея в с. Колва (2017 г.) - 2017 Господа и Дамы как же так?!
      Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов водоснабжения в сельских населённых пунктах -с. Колва -2 ДВА! ГДЕ?!

      И это я всех проектов не касалась! К следующим выборам еще 1 программку придумаете? Или может Путину в его желтую папку эти вопросы отправить?
      • Стратегии 2020
        25.08.2017, 11:23:32
        7
        http://rkomi.ru/services/obrasch/inet-priemnaia/
        сюда для начала!
      • БГБ
        25.08.2017, 20:56:54
        7
        Потому ненавижу
        тропы и алллеи.
  • Ян
    25.08.2017, 8:59:20
    10
    Почему так мало? Что с нашим Томлуном? Надо его поднимать.
    • father
      25.08.2017, 10:24:01
      -4
      Томлун опять станет кинотеатром, с зоной развлечения для детей.:-)
      Из Сыктывкара придет арендатор... Ну вы понимаете. Сеть. По другому не выжить.
      • Фазеру
        25.08.2017, 10:33:26
        10
        привет любителю луж!
        наврядли.... за те деньги которые просит Администрация из сыктывкара ни Рублик, ни Бублик... с места не сдвинется
        • father
          25.08.2017, 14:35:04
          6
          "Молочную кухню" же сдали за аxyллиapд.)))
          • Mother
            28.08.2017, 14:46:52
            2
            И здание "поликлиники взрослой" бывшее тоже сдали за ахуллиард таксистам нелегальным под общественное очко...
  • 4444
    25.08.2017, 9:02:09
    6
    Дорогу которую 2 недели назад сделали напротив 5-6 школы по Возейской уже дорожники всю сдирают. Что происходит?
    • для 4444
      25.08.2017, 9:02:47
      6
      ошибки свои исправляют
    • Дорога
      28.08.2017, 14:48:18
      1
      Освоение бюджетных средств, зачем где-то еще делать дорогу, если можно в одном и том же месте несколько раз освоить средства, а написать в актах, что весь город заасфальтирован
  • Усинец
    25.08.2017, 9:28:28
    15
    Какой "Томлун"! Это на очередной банкет!
  • 102
    25.08.2017, 16:20:21
    9
    Станислав Юрьевич видели Вашу машину по дороге в Парму, скажите Вы, кому то в Колве воды отвезли? Можно попрасить завтра водички пару пяти литровок суп мужу сварить?
    • 102
      25.08.2017, 19:28:19
      4
      Воду дали!
  • горожанка
    25.08.2017, 17:41:07
    11
    В усинскую культуру нынче,к сожалению, пришли люди, которые ,не стыдясь никого и ничего заняты только одной проблемой: набить свой карман. Поэтому предлагаю узаконить ПОЛНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ отчёт о расходовании любых выделенных на культуру средств. Такой же отчёт ввести во всех учреждениях культуры. Я -за полную прозрачность расходования бюджетных денег.
    • Культура
      25.08.2017, 20:45:03
      9
      Горожанке
      Поддерживаю, отличная идея!
      • Мультурия
        25.08.2017, 21:06:26
        9
        О чем вы говорите, если сам мэр сбежал от отчета
        • father
          26.08.2017, 10:53:41
          2
          С китайцами, ты чоли, переговоры будешь проводить?
          Тему не сечешь ваще)))
          • )))))
            26.08.2017, 19:49:05
            4
            Мля,кто слямзил штуку???680 было))))
  • гость
    28.08.2017, 14:31:13
    1
    о опять у кого день рождения отметят на эти деньги.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 