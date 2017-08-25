25.08.2017 07:42
Усинск получил 679 тысяч на культуру
Региональные власти увеличили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
В общей сложности на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Уже опубликовано соответствующее постановление правительства Коми, пишет "Комиинформ".
Дополнительные средства - 1,7 миллиона рублей - направят в Сысольский район, который теперь, с учетом прибавки в субсидии, получит 2 миллиона 334 тысячи рублей на развитие отрасли культуры.
Больше всех в 2017 году получит Ухта - это 6,656 миллиона рублей. Меньше всех - Воркута - 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч рублей.
Мне ничего не говорят эти суммы. :-)
Ну кто-то из отдела Культуры, как-то это может прокомментировать?:-)
Чего они хотели? Зачем они просили?
Передвижной кинотеатр?:-) хотят купить, или что?
Нормальный баян (цифровой), - 250-500 р. сттоит. )
А клавишные и того больше.
В общем, ниочем, эти деньги.
Нижегородский прессекретарь, лям из резервного фонда на поездку в Китай потратил))) на троих.
http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=7916&a=entry.show&utm_campaign=nizhegorodskaya-prokuratura-soobschila--chto
Учитесь, недоумки)))
Воды нет, снова сгорел насос... это тот насос что поменяли 2 года назад, старый не справлялся хотя за 20 лет выходил только на ТО. А новый горит и горит. И горит то из за наверное его обслуживания? Вчера он сгорел из за того что кое кто зная об отключениях рубильник не повернул! Только за этот год 16! Дней без воды.
Я понимаю у администрации тропа здоровья, жители в комфортных домах, праздники, а сельчане это реально обуза, жалуются и жалуются, вам осталось только перекопать дорогу к нам и будет Ти Ши На.
социально-экономического развития муниципального
образования городского округа «Усинск» до 2020 года
-
На сегодняшний день администрацией муниципального образования реализуется четыре инвестиционных проекта: строительство кафе быстрого питания, строительство водозабора по извлечению подземных артезианских вод для обеспечения жителей г. Усинска питьевой водой, установка по переработке нефтешламов, строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. - НУ И КАК? Реализовали? 3 года прошло...
---------------------------------------------------------
В 2017 г. запланировано строительство автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на участке Акись - Ошкурья, строительство авто-мобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на участке Ошку-рья - Усть – Уса в адресной инвестиционной программе Республики Коми на 2014 г. и плановый период 2015 г. и 2016 г. (Распоряжение Правительства РК от 30.12.2013 г. № 531-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2014 г. и плановый период 2015 г. и 2016 г.»). - Ну как? Не очень устали?
----------------------------------------------------------------
Строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры планируется в рамках проектов:
- строительство музея в с. Колва;
- строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож;
- строительство водозабора по извлечению подземных артезианских вод для обеспечения жителей г. Усинска питьевой водой;
- установка по переработке нефтешламов;
- строительство мини-завода по переработке отработанных резинотехнических изделий;
- строительство завода по переработке твердых бытовых отходов;
- модернизация и реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения (субсидирование затрат), развитие производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование сельхозтоваропроизводителей), развитие животноводства (субсиди-рование затрат на содержание животных и птицы, крупного рогатого скота, на приоб-ретение племенного скота);
- строительство мини-завода по переработке отработанных резиновых изделий;
- строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож;
- обустройство туристических маршрутов (по р. Шарью, на Усинское болото, озеро Веякоты).
ДО 2020 осталось ой как мало!
-----------------------------------------------------------------
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Для реализации этой задачи необходимо:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- обеспечение условий для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
Вот КОМФОРТНЫЕ условия сейчас без воды и света! Спасибо!
-----------------------------------------------------------------
Приложение 5 (Ожидаемые результаты реализации Стратегии (целевые индикаторы)
строительство внутрипоселковых газо-распределительных сетей для обеспече-ния попутным газом сельских населенных пунктов в пгт. Парма, с. Колва, с. Усть-Уса, д. Новикбож (средства местного бюджета, оценка) - 2016! ОЙ!!!
строительство краеведческого музея в с. Колва (2017 г.) - 2017 Господа и Дамы как же так?!
Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов водоснабжения в сельских населённых пунктах -с. Колва -2 ДВА! ГДЕ?!
И это я всех проектов не касалась! К следующим выборам еще 1 программку придумаете? Или может Путину в его желтую папку эти вопросы отправить?
Из Сыктывкара придет арендатор... Ну вы понимаете. Сеть. По другому не выжить.
Тему не сечешь ваще)))