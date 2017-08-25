В Усинске появится школа профилактики диабета

Выездные семейные школы профилактики сахарного диабета и гипертонии откроются в 2018 году в половине муниципалитетов Республики Коми, в отдаленных, труднодоступных территориях и в Арктике.

Их откроет Центр медицинской профилактики республиканского врачебно-физкультурного диспансера на средства завоеванного президентского гранта в размере 2,293 млн рублей, рассказала ТАСС руководитель Центра Татьяна Лыюрова.

"Мы подготовим методические пособия, закупим оснащение [весы с определением состава тела, ростомеры, глюкометры, тонометры] для будущих школ, которые откроем на базе лечебных заведений. Специалисты нашего центра будут выезжать на места, проводить школы для пациентов и мастер-классы для медработников, которые затем уже сами будут проводить занятия, используя наши методики и предоставленное им оборудование", - сказала Лыюрова.

По ее словам, круг слушателей очень широк - это и абсолютно здоровые люди, и те, кто имеет больных родственников или предрасположенность к заболеваниям, акцент - на их профилактику. Такие школы появятся в 12 из 20 муниципалитетов Коми: в Воркуте, в районах Крайнего севера - в Инте, Печоре, Усинске, в селах Усть-Цильма и Ижма, в населенных пунктах Усогорск, Троицко-Печорск, Вуктыл, Усть-Кулом, Объячево, Койгородок.

Как отметила руководитель центра, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности по всему миру, в том числе в России и в Коми, а сахарный диабет уже признан мировой эпидемией.

"По итогам диспансеризации за шесть месяцев этого года выяснилось, что каждый четвертый житель Коми нерационально питается, каждый пятый имеет избыточную массу тела, каждый шестой - повышенный уровень артериального давления, седьмой - низкую физическую активность, что тоже приводит к заболеваниям. Повышенный уровень сахара выявлен у пяти человек из 100, 12% обследованных имеют высокий риск развития данных заболеваний", - отметила Лыюрова.

Она подчеркнула, что на базе созданных школ затем можно будет организовать профилактику и по другим заболеваниям. "На 60% эти болезни зависят от поведения человека, от его образа жизни, повлиять на ситуацию без участия самого человека невозможно. Людей нужно научить, что нужна умеренная физическая нагрузка, что нужно бросить курить и не злоупотреблять алкоголем, рационально питаться, контролировать уровень давления и сахара в крови. Исходя из результатов анкетирования, не все люди знают показатели сахара и давления в норме, учитывая, что территория Коми большая, мы сами отправимся в глубинку", - сказала она.

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