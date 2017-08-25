<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

25.08.2017 09:49
22 мотоциклиста были оштрафованы в Усинске
В городе проводился рейд.
ukpimp.jpg

Как сообщил на аппаратном совещании в Администрации города представитель ОВД по Усинску, в августе полицейскими была проведена операция "Мото", в ходе которой особо проверялось соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов.

В итоге было составлено 22 административные протокола за самые разные правонарушения.

Спецоперация производилась, в том числе, из-за многочисленных жалоб усинцев на превышение скоростного режима в черте города, а также на громкий звук от транспортных средств, особенно по ночам.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (26)

Добавить комментарий
  • Гость
    25.08.2017, 10:03:30
    12
    Поэтому их в последнее время не видно- не слышно? Боятся! А мы то думали, что совесть проснулась, повысилась культура поведения.
    • Имя
      25.08.2017, 10:08:32
      -16
      Наивный. Сыро на улице вот и не ездим. Подсохнет тогда держитесь))
      • Местный.
        25.08.2017, 10:21:11
        8
        Это угроза... наивный мотопердун!!!
        • Фамилия
          25.08.2017, 10:24:31
          -18
          Пффф, кому угрожать то? Тебе задроте? При виде мота ты сам обделаешься и без угроз)))))
          • Местный.
            25.08.2017, 11:01:51
            14
            Ты когда ещё под себя ходил я тогда на ИжСпорте по этому городу рысачил...не обольщайся сынок и закрой своё хайло.
            • Брат-2
              25.08.2017, 11:27:26
              -12
              Дорысачишься и под себя ходить начнешь
            • Отчество
              25.08.2017, 11:41:23
              -11
              С тех пор когда ты рысачил на ижаке и по сегодняшний день уровень твоего развития похоже не изменился
              • Местный
                25.08.2017, 16:32:47
                9
                Удачи тебе....хрустик у тя по моему все мозги то ли выдуло то ли высохли....
  • наконец то
    25.08.2017, 11:50:05
    15
    эти мотопердуны достали уже, все наровят убийца об твою машину и тебя еще виноватым выставят
    • Хрен с Бугра
      25.08.2017, 12:02:04
      -15
      Именно об твою машину все и норовят. Что бы тебя д****а подставить.
  • МотоПирдун
    25.08.2017, 12:43:29
    5
    Не смешите народ )))) какие ночи??? На улице дубак ночью. Не путайте прямотоки малолеток на машинах с мотоциклами. Да и не было никакой операции, не от кого не слышал, чтобы останавливали. Ложь!
    • ПирдунИото
      25.08.2017, 12:51:45
      3
      Меня останавливали. Проверили доки и разошлись.
    • Анти...
      25.08.2017, 16:04:17
      -4
      Вот теперь услышал)
      • МотоПирдун
        26.08.2017, 7:14:17
        5
        Анти, ага - услышал) только протокола-то не было. От балды ляпнули на совещании за 22 мотоциклиста, чтобы отмазаться с этой операцией, вот и все.
  • МТ Днепр 11
    25.08.2017, 19:05:47
    2
    Передвигаются "понтово", разговоры "понтрвые", культуры нет... Даже тут агресивны... Хотите скорости - идите в администрацию, договаривайтесь... Ориндуйте аэродром на пару часов и соревнуйтесь. Я и сам посмотрел. Или договорились Нефтяников наночь перекрыть. Вы даже не пытались... Раньше ИЖи, Уралы, МТ, Явы форсировали, химичили с карбюраторами, с звездами, а че с топлививом творили, особенно с мед.эфиром...
    • Псевдоним
      25.08.2017, 21:20:21
      5
      Вот делать нехер форсировать, химичить с карбами, по яйца в мазуте.... Возьми нормальный мот инжектор и езди без заморочек.
    • Имя
      26.08.2017, 8:00:47
      2
      Вы о чем, какая огрессия? Нормальная реакция людей на брехню. А культуру вы не наблюдаете, интересно, только у мотоциклистов? По мне так у автомобилистов и пешеходов её впринципе нет.
      • father
        26.08.2017, 11:04:11
        -4
        Ой, ты принципиальная, шо триндец. :)
        • Имя
          26.08.2017, 17:32:00
          3
          В чем принцып-то? Опять ерись пошла...
          • ))))
            26.08.2017, 17:51:13
            4
            Такая тёлочка зачётная носится на мотике ..в шлеме и с красной косой)))
            • )))
              27.08.2017, 15:50:28
              -3
              Сама себя не похвалишь, никто не похвалит(((
            • МотоПирдун
              28.08.2017, 12:42:46
              3
              )))), во первых, у нас не гоняют "телочки" на мото, это девушки! Во вторых, с красной косой тоже нет!
          • father
            26.08.2017, 22:48:33
            -2
            Ересь несёшь ты.
            Вообще, думаешь, что пишешь? Или лишь бы что брякнул?)))
            • Имя
              26.08.2017, 23:27:29
              0
              father
              Комментарий удален. Нарушение правил сайта
              • Имя
                26.08.2017, 23:31:19
                1
                На родину *
                • father
                  27.08.2017, 21:41:55
                  1
                  Я в Советском Союзе родился. :-)
Последние комментарии
Последние объявления
   
 