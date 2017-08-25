22 мотоциклиста были оштрафованы в Усинске

В городе проводился рейд.

Как сообщил на аппаратном совещании в Администрации города представитель ОВД по Усинску, в августе полицейскими была проведена операция "Мото", в ходе которой особо проверялось соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов.

В итоге было составлено 22 административные протокола за самые разные правонарушения.

Спецоперация производилась, в том числе, из-за многочисленных жалоб усинцев на превышение скоростного режима в черте города, а также на громкий звук от транспортных средств, особенно по ночам.

(с) Усинск.Онлайн