25.08.2017 11:35
Пропавшая усинка попала в ДТП под Кирово-Чепецком
Как её удалось найти?
В полицию Усинска обратились родители девушки, которая уехала в отпуск из Усинска на автомобиле и долгое время не выходила на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушка, будучи за рулём, попала в ДТП в одном из населенных пунктов под Кирово-Чепецком. Этот населённый пункт, собственно, и был её конечным пунктом назначения.
В данный момент установлено, что девушка жива и её жизни ничего не угрожает.
(с) Усинск.Онлайн
Должна сохраняться до конца рассказа. :-)