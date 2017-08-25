Пропавшая усинка попала в ДТП под Кирово-Чепецком

Как её удалось найти?

В полицию Усинска обратились родители девушки, которая уехала в отпуск из Усинска на автомобиле и долгое время не выходила на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушка, будучи за рулём, попала в ДТП в одном из населенных пунктов под Кирово-Чепецком. Этот населённый пункт, собственно, и был её конечным пунктом назначения.

В данный момент установлено, что девушка жива и её жизни ничего не угрожает.

(с) Усинск.Онлайн