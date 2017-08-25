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25.08.2017 11:35
Пропавшая усинка попала в ДТП под Кирово-Чепецком
Как её удалось найти?
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В полицию Усинска обратились родители девушки, которая уехала в отпуск из Усинска на автомобиле и долгое время не выходила на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушка, будучи за рулём, попала в ДТП в одном из населенных пунктов под Кирово-Чепецком. Этот населённый пункт, собственно, и был её конечным пунктом назначения.

В данный момент установлено, что девушка жива и её жизни ничего не угрожает.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • Местный.
    25.08.2017, 16:30:03
    4
    А че в Кирово-Чепецке связи нет чтоб отзвониться???
  • Игорь
    25.08.2017, 19:13:06
    7
    "Этот населённый пункт, собственно, и был её конечным пунктом назначения. " - когда текст писал мозги на горшке забыл?
    • father
      26.08.2017, 9:46:33
      0
      Так, интрига... )))
      Должна сохраняться до конца рассказа. :-)
  • Fucker
    26.08.2017, 16:09:40
    0
    "Пункт назначения"
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