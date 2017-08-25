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25.08.2017 12:21
Сбитого в Усинске велосипедиста накажут
Вчера на улице 60 лет Октября произошло ДТП: столкнулись автомобиль и велосипед.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Усинске. Как сообщает БНК со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми, около 17 часов 35-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, выезжая на перекресток улиц 60 лет Октября и Строителей на разрешающий зеленый сигнал светофора, напротив дома 3 совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. При этом велолюбитель не спешился, как к тому обязывают правила дорожного движения.

В результате владелец двухколёсного транспорта получил ссадины, ушибы и гематому лба. Не госпитализирован.

В отношении водителя выписано определение по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью). В течение года мужчина к административной ответственности привлекался два раза, за управление транспортом с техническими неисправностями и использование разной резины на одной оси.

Ответственность понесет также и велосипедист за нарушение правил дорожного движения.

Комментарии (18)

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  • А
    25.08.2017, 12:26:52
    38
    Где логика?! Авто ехал на свой зеленый, велосипедист решил, что он бессмертный и поехал на свой красный, а виноват водитель авто?! Может я что-то не догоняю?
    • lol
      25.08.2017, 12:41:54
      17
      тож не понял.....
    • 1122587
      25.08.2017, 18:01:51
      -1
      Там написано "В отношении водителя выписано определение по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью)." определение выписывают об отказе в возбуждении дела обычно, если штрафуют выписывают протокол, наверно так как-то.
  • Ол
    25.08.2017, 12:30:11
    7
    Судя по вчерашнму фото с дтп, его разве сбили не на 60 лет Октября, а то указваете комсомольская, там вообще нет светофоров.
    • (((
      25.08.2017, 13:28:53
      1
      На комсомольской есть светофоры на пешеходном.
  • Владимир.
    25.08.2017, 12:58:09
    15
    Перекрёсток.
    - Велосипедист, тот же самый участник движения и если он нарушил правила то должен и отвечать, а вот водитель не понятно как под "ГРАБЛИ ДПС " попал если поворот совершал на разрешающий сигнал светофора. - Уберите все светофоры и будем лбами стукаться как в Индии. И ещё, разбираете ДТП ,а зачем вспоминать (прошлые грехи) за которые водитель понёс наказание ? Или так на всякий случай, чтоб языком по трещать !!?
  • Непонятливая
    25.08.2017, 13:01:24
    6
    Каша какая- то. ...то Комсомольская, то 60 лет со Строителей. Сами хоть читают что пишут?
  • Непонятливая
    25.08.2017, 13:05:46
    7
    И начали статью , как я думала, наказуемым велосипедиста,а вся статья почти за ,,заслуги,, бывшие водителя. Вы в конце концов, определитесь уже!!!
  • как всегда
    25.08.2017, 13:12:21
    14
    УО в своём репертуаре, не статья, а каша сплошная. Когда научитесь подавать информацию грамотно?
  • -/
    25.08.2017, 13:48:57
    -12
    ссылка на бнк
    зачем корреспондентов ругаете, они ж пишут, что это взято с БНК
    Сайт же хороший. Если б не этот сайт где б вы все всё узнавали?
    • father
      25.08.2017, 14:11:05
      1
      На Усинск ом (независимом)))
      Или на усинск.ру...
      Его и "убили", что бы БНК, под себя все подгребла (никто ж не знал, что Гайзера посодют)))
  • Аноним
    25.08.2017, 14:24:15
    10
    Так я не понял - со стороны водителя какие нарушения были? Или теперь всех без разбору штрафуют, кто является участниками ДТП?)))
  • !
    25.08.2017, 15:13:34
    3
    Наконец то, задрали эти велосипеды, я понимаю что по нашим дорогам не возможно ехать, так как все обочины заняты автомобилями. Но велосипед все же является транспортным средством и не должен ехать, лавируя, между пешеходами по тротуару, у этих "водятлов" вообще отсутствует всякая культура вождения. Несутся по тротуарам и не задумываются о пешеходах
  • Ол
    25.08.2017, 15:41:03
    8
    А велосипедист теперь будет возмещать ущерб? У него- то ОСАГО нет !
  • Ну не я
    26.08.2017, 7:59:20
    4
    Водитель нарушил тем что управлял транпортным средством повышенной опсности. Пдд читайте. Я тоже так же попадал. Вот так то
  • Велосипедист
    26.08.2017, 15:39:35
    1
    Даже если велосипедист виноват, автомобилист автоматически виноват потому что сбил его. Выбрал не оптимальную скорость, не смог затормозить что б избежать ДТП. Автомобилисты . объезжайте велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 м. и будет всем счастье!
    • father
      26.08.2017, 22:46:28
      0
      С расстояния в полтора метра, поведение хруста непредсказуемо)))
      Регик, все расставит по местам.
  • 123
    27.08.2017, 10:09:37
    0
    12.24 КОаП
    Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, -
    влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
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