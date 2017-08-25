Сбитого в Усинске велосипедиста накажут

Вчера на улице 60 лет Октября произошло ДТП: столкнулись автомобиль и велосипед.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Усинске. Как сообщает БНК со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми, около 17 часов 35-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, выезжая на перекресток улиц 60 лет Октября и Строителей на разрешающий зеленый сигнал светофора, напротив дома 3 совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. При этом велолюбитель не спешился, как к тому обязывают правила дорожного движения.

В результате владелец двухколёсного транспорта получил ссадины, ушибы и гематому лба. Не госпитализирован.

В отношении водителя выписано определение по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью). В течение года мужчина к административной ответственности привлекался два раза, за управление транспортом с техническими неисправностями и использование разной резины на одной оси.

Ответственность понесет также и велосипедист за нарушение правил дорожного движения.