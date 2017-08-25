Сбитого в Усинске велосипедиста накажут

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Усинске. Как сообщает БНК со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми, около 17 часов 35-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, выезжая на перекресток улиц 60 лет Октября и Строителей на разрешающий зеленый сигнал светофора, напротив дома 3 совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. При этом велолюбитель не спешился, как к тому обязывают правила дорожного движения.
В результате владелец двухколёсного транспорта получил ссадины, ушибы и гематому лба. Не госпитализирован.
В отношении водителя выписано определение по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью). В течение года мужчина к административной ответственности привлекался два раза, за управление транспортом с техническими неисправностями и использование разной резины на одной оси.
Ответственность понесет также и велосипедист за нарушение правил дорожного движения.
Сайт же хороший. Если б не этот сайт где б вы все всё узнавали?
Или на усинск.ру...
Его и "убили", что бы БНК, под себя все подгребла (никто ж не знал, что Гайзера посодют)))
Регик, все расставит по местам.
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.