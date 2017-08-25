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25.08.2017 15:26
Нефтяники Тимано-Печоры вернулись с медалями
Лукойловцы Республики Коми и Ненецкого автономного округа вернулись с девятого конкурса профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии», прошедшего в Волгограде и Астрахани.В усинском аэропорту их встречали коллеги с цветами и приветственными плакатами.
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В этом году 6 команд нефтяников из разных регионов Россиисоревновались на производственной площадке компании «РИТЭК». В теоретической части команда Тимано-Печоры, составленная из рабочих ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети,вошла в тройку лидеров. По окончательным итогам, после подсчета баллов за практическуючасть,«серебро»взялДмитрий Ожгибесов в номинации «Электрогазосварщик» и «бронзу» - Денис Ануфриев в номинации «Оператор по добыче нефти и газа»,а также Влас Бочков и Дмитрий Волк («Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования»).

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Впервые на общекорпоративном конкурсе соревновались звенья спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. По результатам конкурса, который прошел в Астраханской области, представители Тимано-Печоры принесли в медальную копилку команды еще одну «бронзу».

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- Несмотря на то, что уже не первый год в профессии, волновался как школьник на экзамене,и это не лучшим образом сказалось на результате, - рассказал оператор по добыче нефти и газа Денис Ануфриев. – Знаю, что третье место для меня не предел, и намерен принять участие в следующих соревнованиях. Считаю, что такие конкурсы очень важны – они помогают расти, развиваться в профессиональном плане.

- Я впервые участвовал в конкурсе и занял второе место, - делится электрогазосварщик6 разряда ЛУКОЙЛ-ЭнергосетиДмитрий Ожгибесов. –Соперники были очень сильные, но в этом есть плюс: коллеги с радостью делились секретами профессии. Выражаю большую благодарность руководству ЛУКОЙЛ-Коми и своим наставникам за доверие и поддержку на всех этапах соревнований.

Всем призерам вручили дипломы. Приятным бонусом станет и материальное вознаграждение по итогам конкурса.

Отдельно в Волгограде соревновались рабочие нефтеперерабатывающих предприятий. Участие в конкурсе приняли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Лучший результат показала лаборант химического анализа Лилия Ергалиева. Девушка впервые приняла участие в конкурсе, заняв среди своих коллег третье место.

Комментарии (6)

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  • Аноним
    25.08.2017, 15:40:10
    1
    У всех такие счастливые лица, как будто работа в Лукойле приносит им удовольствие)))
    • Дон
      25.08.2017, 21:51:03
      8
      для анонима
      Причем здесь удовольствие, люди работают. Профессией свей гордятся, уровень свой повышают. Чего сте****ся-то?
  • Великий и могучий
    25.08.2017, 16:12:52
    -1
    Ой
    А что ж столько ошибок-то? Торопились поделиться радостью? Спешка хороша сами знаете где...
  • Молодцы
    25.08.2017, 16:54:30
    -1
    Молодец крестный Влас!!!Так держать!!!
  • Оса
    25.08.2017, 18:01:21
    8
    Молодцы, ребята! дальнейших удач и побед на трудовом фронте, ну и в личной жизни удач!!
  • Олеся
    26.08.2017, 10:40:14
    -6
    лучше бы эти нефтяники Тимано - Печоры на работе добивались успехов! нефть кругом! в реках, лесах, дышим нефтью, а они всё ездят развлекаются!
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