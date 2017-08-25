Нефтяники Тимано-Печоры вернулись с медалями

Лукойловцы Республики Коми и Ненецкого автономного округа вернулись с девятого конкурса профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии», прошедшего в Волгограде и Астрахани.В усинском аэропорту их встречали коллеги с цветами и приветственными плакатами.

В этом году 6 команд нефтяников из разных регионов Россиисоревновались на производственной площадке компании «РИТЭК». В теоретической части команда Тимано-Печоры, составленная из рабочих ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети,вошла в тройку лидеров. По окончательным итогам, после подсчета баллов за практическуючасть,«серебро»взялДмитрий Ожгибесов в номинации «Электрогазосварщик» и «бронзу» - Денис Ануфриев в номинации «Оператор по добыче нефти и газа»,а также Влас Бочков и Дмитрий Волк («Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования»).

Впервые на общекорпоративном конкурсе соревновались звенья спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. По результатам конкурса, который прошел в Астраханской области, представители Тимано-Печоры принесли в медальную копилку команды еще одну «бронзу».

- Несмотря на то, что уже не первый год в профессии, волновался как школьник на экзамене,и это не лучшим образом сказалось на результате, - рассказал оператор по добыче нефти и газа Денис Ануфриев. – Знаю, что третье место для меня не предел, и намерен принять участие в следующих соревнованиях. Считаю, что такие конкурсы очень важны – они помогают расти, развиваться в профессиональном плане.

- Я впервые участвовал в конкурсе и занял второе место, - делится электрогазосварщик6 разряда ЛУКОЙЛ-ЭнергосетиДмитрий Ожгибесов. –Соперники были очень сильные, но в этом есть плюс: коллеги с радостью делились секретами профессии. Выражаю большую благодарность руководству ЛУКОЙЛ-Коми и своим наставникам за доверие и поддержку на всех этапах соревнований.

Всем призерам вручили дипломы. Приятным бонусом станет и материальное вознаграждение по итогам конкурса.

Отдельно в Волгограде соревновались рабочие нефтеперерабатывающих предприятий. Участие в конкурсе приняли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Лучший результат показала лаборант химического анализа Лилия Ергалиева. Девушка впервые приняла участие в конкурсе, заняв среди своих коллег третье место.