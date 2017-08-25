Полицейские Усинска вновь обнаруживают игорные клубы

Действовали они под видом бинарных опционов.

Организация и проведение игр вне игровых зон запрещена законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которым определены 5 зон на территории РФ (Усинск в эту зону не входит), где подобная деятельность разрешена. Однако, несмотря на это, в Усинске регулярно открываются игровые клубы, в которых проводятся незаконные азартные игры с использованием игорного оборудования.

Преступления, связанные с организацией и проведением незаконных азартных игр, являются преступлениями, которые влекут за собой совершение других преступлений, так как лица с «игровой зависимостью», как и лица с наркотической зависимостью, часто готовы пойти на преступление, а также вынести из дома последнее имущество для того, чтобы удовлетворить свою потребность в азартной игре, либо в очередной дозе наркотиков.

Сотрудниками ОМВД России по Усинску на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования. За период с 2015 по 2017 год сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России пресечена деятельность ряда незаконных игровых клубов, возбуждено 6 уголовных дел, предусмотренных статьёй 171.2 Уголовного кодекса, а виновные лица привлечены к ответственности.

В настоящее время работа по выявлению и пресечению деятельности незаконных игорных заведений на территории Усинска продолжается. Так, подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Усинску проведены мероприятия, в ходе которых установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности под видом торговли бинарными опционами в одном из торговых центров по улице Строителей. Изъяты 17 компьютеров, на которых осуществлялись незаконные азартные игры, а также полученные от посетителей заведения в качестве ставок денежные средства.

Собранные материалы переданы в Следственный комитет по для принятия процессуального решения. Работа в данном направлении будет продолжена усинскими полицейскими, которые обращаются к жителям Усинска с просьбой сообщать в полицию по телефонам 02 или 5-44-58 о случаях обнаружения в Усинске подобных нарушений, где и в дальнейшем сотрудниками будут проводиться мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности игорного бизнеса.