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25.08.2017 16:05
Полицейские Усинска вновь обнаруживают игорные клубы
Действовали они под видом бинарных опционов.
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Организация и проведение игр вне игровых зон запрещена законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которым определены 5 зон на территории РФ (Усинск в эту зону не входит), где подобная деятельность разрешена. Однако, несмотря на это, в Усинске регулярно открываются игровые клубы, в которых проводятся незаконные азартные игры с использованием игорного оборудования.

Преступления, связанные с организацией и проведением незаконных азартных игр, являются преступлениями, которые влекут за собой совершение других преступлений, так как лица с «игровой зависимостью», как и лица с наркотической зависимостью, часто готовы пойти на преступление, а также вынести из дома последнее имущество для того, чтобы удовлетворить свою потребность в азартной игре, либо в очередной дозе наркотиков.

Сотрудниками ОМВД России по Усинску на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования. За период с 2015 по 2017 год сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России пресечена деятельность ряда незаконных игровых клубов, возбуждено 6 уголовных дел, предусмотренных статьёй 171.2 Уголовного кодекса, а виновные лица привлечены к ответственности.

В настоящее время работа по выявлению и пресечению деятельности незаконных игорных заведений на территории Усинска продолжается. Так, подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Усинску проведены мероприятия, в ходе которых установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности под видом торговли бинарными опционами в одном из торговых центров по улице Строителей. Изъяты 17 компьютеров, на которых осуществлялись незаконные азартные игры, а также полученные от посетителей заведения в качестве ставок денежные средства.

Собранные материалы переданы в Следственный комитет по для принятия процессуального решения. Работа в данном направлении будет продолжена усинскими полицейскими, которые обращаются к жителям Усинска с просьбой сообщать в полицию по телефонам 02 или 5-44-58 о случаях обнаружения в Усинске подобных нарушений, где и в дальнейшем сотрудниками будут проводиться мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности игорного бизнеса.

Комментарии (20)

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  • Билли
    25.08.2017, 16:21:19
    2
    Фига полицаи куш сорвали!
  • Местный.
    25.08.2017, 16:23:47
    0
    Давно надо было эти не трудовые доходы закрывать или не имоверным налогом обложить как народ обкладываете....
  • Я
    25.08.2017, 16:36:25
    19
    А ЧТО ИХ ИСКАТЬ? КАК БУДТО ПОЛИЦИЯ НЕ ВИДИТ-НЕ СЛЫШИТ НИЧЕГО!!! МАГАЗИН МИР-НЕФТЯНИКОВ 46
    • 13
      25.08.2017, 16:42:29
      21
      Неее, эти ребята вовремя платят, а у этих походу просрочка платежа)))
      .
  • Юсупов
    25.08.2017, 17:19:59
    7
    Вот это удача в Усинских 10 домах так сложно что то заметить и найти.
  • Олег
    25.08.2017, 18:42:45
    0
    На ул Строителей разве есть торговые центры?
    • 777
      25.08.2017, 22:15:55
      6
      Это наверное тот магазин где в подвале сауна.
  • father
    25.08.2017, 18:48:46
    1
    А чего это они сами таскают!?
    Игроков привлекли бы )))
    • Дав
      26.08.2017, 0:10:03
      5
      В другое место переносят, через пару месяцев туда нагрянут и еще раз закроют нелегальное казино.
  • Не игрок
    26.08.2017, 8:17:34
    5
    Прочитал, что в Москве хозяев помещений сдавших их под игровухи привлекают к уголовной ответственности как пособника по ст. 171.2 УК РФ, как предоставившего помещение.
    Мне кажется это справедливо и логично.
    Глава 7. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
    Статья 33. Виды соучастников преступления

    ....

    5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
    • father
      26.08.2017, 9:42:20
      4
      В Нижнем, как-то во время "борьбы" с игровыми автоматами, все победили, а вот одно место, ну прям не убиваете было. И звонили, и писали...
      Потом кто-то адрес этого заведения, написал на асфальте перед МВД, на Горького...)))
      Сразу "нашли".
    • ?
      26.08.2017, 18:52:10
      -1
      2 года назад в гос думе рассматривался законопроект о штрафе для собственников помещений сдающих их под игровые залы. Штраф 500 тысяч рублей за каждый аппарат. Может пора наказывать?
      • Усинск
        27.08.2017, 16:59:46
        -1
        А за что?
        • Усинску
          27.08.2017, 21:31:13
          3
          Как за что?! Собственники знают под какие цели используются их помещения значит они соучастники, а соучастники должны разделить и ответственность.
  • Родитель
    28.08.2017, 8:32:50
    3
    Надо вообще проверить под какие цели используются все здания расположенные около школ и садов. И почему на детсадовской и школьной территории появляются офисы, магазины, гаражи, автостоянки, сауны, биржи, буккмейкерские конторы... кто давал разрешение на строительство и насколько законно, может стоит проверить и если выдали незаконно обязать снести?!
    • father
      28.08.2017, 8:50:55
      3
      Вокруг третьей школы, одни букмекеры расположены, а ещё будет "детское кафе" (как нам говорят)))
      • Зож
        28.08.2017, 9:16:38
        3
        Ага говорят детское кафе, а потом получается взрослая игровуха. Может администрация вызовет этих предпринимателей на ковёр?
      • :)
        28.08.2017, 11:01:56
        0
        В букмейкерской конторе будет игровая зона, чтоб дети сразу втягивались в процесс и недалеко от школы, для экономии времени.
  • марина,
    28.08.2017, 18:03:29
    -2
    У нас оказывается г Усинске работают полиция молодцы,
  • Ангелина.Т
    28.08.2017, 23:55:31
    -1
    Игроки тоже там таскают то деньги отбирают то компьютеры то снесут там .они не закрываються нифига
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