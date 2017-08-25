Читайте книги

Книги для пациентов Усинской центральной районной больницы собрали сотрудники филиала Общественной приемной Главы Коми в Усинске.

В Усинской центральной районной больнице прошла акция по буккроссингу. Сотрудники Усинского филиала Общественной приемной Главы Республики Коми передали 5 больших коробок книг отечественных и зарубежных авторов для пациентов стационара. Каждая коробка была украшена логотипом «Год добрых дел» и надписью «Читайте на здоровье!» Все, кто сегодня проходит лечение в учреждении, сможет забрать себе любой понравившийся экземпляр для чтения.

Теперь имеющиеся в каждом отделении ЦРБ небольшие «библиотеки» пополнились новыми экземплярами книг.

Радует, что в Год Добрых дел множатся добрые поступки, которые, как оказалось, совсем не трудно совершать. Спасибо огромное инициаторам такой нужной акции.

(с) Коллектив Усинской ЦРБ