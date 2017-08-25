<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

25.08.2017 17:38
Читайте книги
Книги для пациентов Усинской центральной районной больницы собрали сотрудники филиала Общественной приемной Главы Коми в Усинске.
_20170824_144309.JPG

В Усинской центральной районной больнице прошла акция по буккроссингу. Сотрудники Усинского филиала Общественной приемной Главы Республики Коми передали 5 больших коробок книг отечественных и зарубежных авторов для пациентов стационара. Каждая коробка была украшена логотипом «Год добрых дел» и надписью «Читайте на здоровье!» Все, кто сегодня проходит лечение в учреждении, сможет забрать себе любой понравившийся экземпляр для чтения.

_20170824_135238.JPG

Теперь имеющиеся в каждом отделении ЦРБ небольшие «библиотеки» пополнились новыми экземплярами книг.

_20170825_140855-1.JPG _20170824_144408.JPG

Радует, что в Год Добрых дел множатся добрые поступки, которые, как оказалось, совсем не трудно совершать. Спасибо огромное инициаторам такой нужной акции.

(с) Коллектив Усинской ЦРБ

Комментарии (4)

Добавить комментарий
  • ***
    25.08.2017, 19:56:07
    5
    Если наша больница нуждается в книгах,для больничной библиотеки...вы только "пискните",мы вас книгами обеспечим...Но ведь речи никогда не шло о литературе.... Городская библиотека отказывается принимать добротный новые книги.В книгах не нуждается...В какое отделение или в приемный покой доставить книги?
  • )))))
    26.08.2017, 17:53:49
    0
    И у меня книг полно,включая детские...
  • /-
    27.08.2017, 16:08:16
    3
    -
    В Сыктывкаре на вокзале есть шкаф с табличкой" Возьми книгу в дорогу", можно и у нас сделать такие в аэропорту и на вокзале
    • father
      28.08.2017, 8:48:16
      0
      В 14-ом доме, по Строителей, можно выбрать книгу. В библиотеке. Они часто (при хорошей погоде), стол выносят с книгами, во двор. )))
      А в Сыктывкаре, такие "домики под деревом" для книг, есть в Кировском парке, по Коммунистической (не доходят до ТЦ "Парма", со стороны вокзала...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 