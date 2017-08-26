Усинск с рабочим визитом посетил Константин Лазарев

Вчера в Усинск с трехдневным рабочим визитом приехал заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми — Константин Лазарев.

Основная цель его приезда – совещание с дорожниками по поводу Харьягинской автодороги и проверка готовности муниципалитета к осеннее — зимнему периоду.

Он уже успел посетить придомовые территории, где на данный момент ведутся ремонтные работы, пообщался с жильцами из этих домов.

После посещения Молодежной аллеи, а также обновленной детской площадки (на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой), благоустройство которых осуществляется администрацией совместно с ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства.

«Я сегодня посмотрел, как администрация совместно с депутатским корпусом занимаются благоустройством города. Честно признаюсь, не ожидал такого развития. Дело в том, что в этом году Усинску не выделялись средства из республиканского бюджета. И то, что делает сегодня муниципалитет за счет своего бюджета, достойно уважения. В Усинске реализуются интересные проекты. Предлагаю муниципалитету поделиться своим опытом с коллегами из других городов и районов нашей республики», - сказал министр после завершения поездки по городу.