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26.08.2017 10:38
Усинск с рабочим визитом посетил Константин Лазарев
Вчера в Усинск с трехдневным рабочим визитом приехал заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми — Константин Лазарев.
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Основная цель его приезда – совещание с дорожниками по поводу Харьягинской автодороги и проверка готовности муниципалитета к осеннее — зимнему периоду.

Он уже успел посетить придомовые территории, где на данный момент ведутся ремонтные работы, пообщался с жильцами из этих домов.

После посещения Молодежной аллеи, а также обновленной детской площадки (на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой), благоустройство которых осуществляется администрацией совместно с ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства.

«Я сегодня посмотрел, как администрация совместно с депутатским корпусом занимаются благоустройством города. Честно признаюсь, не ожидал такого развития. Дело в том, что в этом году Усинску не выделялись средства из республиканского бюджета. И то, что делает сегодня муниципалитет за счет своего бюджета, достойно уважения. В Усинске реализуются интересные проекты. Предлагаю муниципалитету поделиться своим опытом с коллегами из других городов и районов нашей республики», - сказал министр после завершения поездки по городу.

Комментарии (54)

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  • father
    26.08.2017, 10:56:59
    -20
    Баранов, молодцом!!!
    Остальных Пузанов, надо из кадра убрать. Всех.)))
  • father
    26.08.2017, 11:00:03
    18
    Прочитал, прослезился...
    Этот приезжий, говорит, что удивлен тем, что воровать не с чего, и ещё и что-то в городе сделали... Вопреки его логики... )))
    Что-то он себе позволяет!?)))
    • father
      26.08.2017, 11:24:04
      -15
      Генератор минусов, ещё и индикатором правды может служить. Ха-ха-ха.
      • оленевод Бельдыев
        26.08.2017, 12:36:48
        36
        министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального
        Была статья-"В Коми проверят тарифы на тепло"-В Усинске - нет. И никто из этих "молодцов"не удосужился полюбопытствовать почему не хотят пересматривать тарифы в отличии от других регионов КОМИ???
        P.S. насчет "молодца" - вы father вроде бы Усинец со стажем-а забыли историю когда приезжали в Усинск Воркутинские и Интинские шахтеры, дабы присоеденить и нефтяников Усинска к забастовке на Горбатом мосту.....кто тогда "КИНУЛ" всех Усинцев ??? А шахтеры уехали ни с чем от нас НО выколотили касками себе преференции в виде живой программы переселения. И будучи в Сыктывкаре можно увидеть прекрасные кирпичные четырех подъездные девяти этажки возле Города мастеров-это итог тех преференций . Что то я ни одного дома не вижу построенного для Усинских нефтяников-пенсионеров. Например как в Тюмени.
        • Оленеводу
          26.08.2017, 12:43:18
          -17
          Тут коменты пишит каждый со своей правдой - субъективно . На кого магазин в бывшем ОРСЕ работает и человек 20ть , а на кого метла .... и каждый говорит правду - комментирует приезд министра республики
          • и что
            26.08.2017, 14:02:15
            -15
            как долго этим попрекать можно
            • и то
              26.08.2017, 14:07:12
              9
              взгляд со своей "калаколни - и тоже правда
        • father
          27.08.2017, 8:57:25
          -1
          Так я ж не читая. Чисто по фото.
          Можно сказать, что я кроме Баранова, на фото никого и не знаю.
          А вот он, человек в возрасте, а молодится.)))
          Ну согласитесь, выглядит он как человек, не злоупотреб**ющий едой.)))
          А про остальное я не знаю...
          В Нижнем много переселенцев с севера и сибири.
          Так говорят. )
          Меня политика не интересует. В таком объеме. У меня и без нее проблем хватает.
          • оленевод Бельдыев
            29.08.2017, 9:32:55
            2
            значит вы не тот-за кого себя выдаете
            поскольку в те года ситуация в городе затронула каждую семью. И это не политика-тогда реально есть не чего было. Мало кто помнит это.
            • father
              29.08.2017, 22:59:10
              0
              Я себя ни за кого не выдаю.)
              Я далеко от всей этой "кухни".
              Я просто иногда думаю в слух.
              Некоторые считают это "потоком сознания"... Вполне вероятно - воспалённого. :-)
              Я ж говорю. Я их даже не знаю. Кто есть кто. А мой друг, даже не знает, кто такой Такаев. Ему эта фамилия ни о чем. Не говорит. :-)
              А вспомнили мы про него, потому что он "всплыл" в моем Фейсбуке... И Аллияров, и ещё куча ИТР-ов... Я их никого не знаю. И Баранова, в том числе. Ну был профсоюзным "лидером". Все.
              А плохое забывается... В воспоминаниях, только хорошее. :-)
              Вот дали ещё пожить... :-) Хорошо. :-)
    • Фа
      26.08.2017, 12:38:17
      -17
      У тебя параноя .
      • father
        27.08.2017, 9:05:27
        2
        Есть манехо. )))
        • да не манёхо однако
          28.08.2017, 10:16:36
          -2
          живи пока
          • father
            28.08.2017, 21:14:36
            0
            Обиделся?
    • Алла
      26.08.2017, 21:28:09
      10
      Итог визита- ждем очередного повышения всех тарифов! Удивительно, что без своих "подружек" Воробьевой и Саладиной приехал- обоюдно же ратовали за повышение тарифа за кап.ремонт в 3 раза- а так бы вместе приехали и вместе бы очередное ярмо для народа придумали. Дармоеды!
  • -=-=
    26.08.2017, 11:00:14
    27
    Ещё надо было посетить дворы, где не делают ремонт.
  • Непонял
    26.08.2017, 11:30:42
    25
    В Колве то света нет, то воды, в Усть Усе проблемы, а у нас опять все готовы? Очень подозрительно! И судя по одежде Лазарев поотдыхать приехал. По дороге что решать? Скащал,что дегег нет -скидывайтесь, это и есть решение проблемы?
  • Ольга
    26.08.2017, 11:38:04
    24
    Правильно сказать : последний приезд Лазарева перед отставкой! Ктоже после ухода смоленского чиновника будет защищать нашего чудамэра? А Семакова с уголовокой красное платье зачем одела? Среди женщин есть устойчивое мнение по поводу красных одежд )))
    • впервые слышу
      26.08.2017, 12:57:08
      -14
      Ольге
      Чем вам не угодили "красные одежды", что за мнение "устойчивое"?
      • father
        27.08.2017, 9:10:17
        -4
        Красный цвет раздражает (возбуждает). Ну вот сложилось ошибочное мнение (из-за синонима)))
        Мне тоже красный цвет к лицу (бабы, как мухи на мед...) А жене не нравятся мои красные рубахи, )))
        Галстук мне идёт.:-)
    • Затойчи
      27.08.2017, 9:47:36
      -1
      А мне тёть-Симакова в красном с белой оторочкой понравилась . Сытинькая такая . Прям как мне нравится .
      Ещё бы волосы покрасить в яркокрасный цвет...
  • Министр слепой или просто дурак?!
    26.08.2017, 12:24:18
    21
    А что ему "отремонтированную дорогу", мимо КСК до Серебряного Шара не показали, он бы похвалил руководителей Администрации, премии бы назначил за то что могут воровать бабки бюджетные у всех на виду и ничего тебе за это не будет
  • зося
    26.08.2017, 12:34:43
    24
    нужно было лазарева провести пешком по городу.так нет каждый чинуша на своей персональной машине.на одном микроавтобусе западло........
  • Лара
    26.08.2017, 12:38:17
    28
    А дорогого гостя не провели по тротуарам улиц 60 лет Октября и Парковой? Ходить невозможно, вся щебенка поверх асфальта вышла, идти можно только под нос себе глядя. Пусть бы походил, ,,порадовался" за усинцев.
  • Хахалкину
    26.08.2017, 14:01:42
    21
    А почему УТК до сих пор Лефортовца кормит не рассказал лазареву?
  • Маня
    26.08.2017, 14:06:16
    17
    Да всем нас..ть.
  • Была
    26.08.2017, 14:08:11
    18
    В отпуске
    Весь июль в Усинске была жара, но ремонтные работы по ул Строителей так и остались на начальном этапе...А у, где вы, строители были, тоже в отпуске, что ли?
  • Ого
    26.08.2017, 15:09:07
    25
    Боярин то с чем пожаловал? Холопов порадовать, что воровские тарифы наконец будут отменены? Нет? Тогда какого рожна здесь делает? Кому он здесь нахрен нужен? Зачем злить народ????? Доколе будут издеваться над нами эти бояре???!
    • усинка
      26.08.2017, 20:30:51
      9
      У боярина была встреча с холопами судя по фотке, наверно они задали вопрос о тарифах, или нет? Или это как при встрече с Путиным , жить стало лучше, жить стало веселее.
  • Геннадий Букин
    26.08.2017, 15:59:03
    26
    Так и не понял для чего пожаловал сей персонаж. Какие дорожники, совещание о чём? У нас дорожников Сластён да Ханько. Не ужель мистер Лазарев приехал, чтобы сам лично провести это важное совещание? Бред..... А можно узнать оценку Лаазарева о подготовки к ОЗП и почему в селах проблемы с электичеством? где есть резервные источники? почему тарифы УТК не снижают, даже после проверки прокуратуры. ТОварищ просто приехал водки попить-так и надо писать!
  • Госпоже Семаковой
    26.08.2017, 16:54:40
    19
    Вам нужен имиджмейкер. Однозначно. Чёрные колготки с бело-красным костюмом - по меньшей мере вульгарно.
    • ))))
      26.08.2017, 17:04:59
      18
      про колготки
      Других не было..целых)))усе с дырками)))
  • Уже
    26.08.2017, 17:07:46
    15
    На колготке левой дырка.
    • ***
      26.08.2017, 17:30:08
      -19
      это ж какую унылую жизнь проживать надо, чтобы дырки на чужих колготках разглядывать
      • да унылая
        26.08.2017, 18:00:47
        20
        почему люди гадости пишут.ответ очевиден.нянечка в садике или в больнице,продавец в магазине да и вообще больше половины людей нашего города больших зарплат не получают.и когда видишь заплывшие или лоснящинся холеные рожи,которые кроме как рассказывать сказки ничего больше не умеют какие чуства могут испытывать эти люди видящие сплошную ложь
        • так
          26.08.2017, 18:53:50
          -18
          унылой.
          Не унылая, а завистливая. Многие живут как нянечки и продавцы, а иные и того хуже. Но не все позволяют себе унижать самого себя до того, чтобы осуждать и хаить человека, за то, что он одет не так как нянечка или санитарочка. Знаю людей, которые одеты с рынка, но ведут себя достойно в любом обществе и с ними за руку здороваются начальники.
          От того , что вы гадости пишите вам зарплату не прибавят и должность не повысят, а уважение к себе потеряете.
          • та ке
            26.08.2017, 21:00:39
            17
            не завистливая я а злая.злая от того что муж месяцами в тундре а выходной таксует сутками. я с детьми просвета не вижу. а меня льгот лишили в садике и у мужа ветеранские отняли. а из опубликованых деклораций подняли всем зарплату чуть не в два раза.у нас ведь отняли.и трубят на всех углах как хорошо мы все живем. а мы из кожи лезем.от того и злая и унылая а не завистливая. это вас жаба давит,когда в своем болоте друг перед другом красуетесь.как муж сказал Стас на старости пить один будет.
            • так
              26.08.2017, 22:18:38
              -7
              той же
              Вообще- то, я не из них, у меня обычная рабочая профессия. Миллионы и сотни тысяч не получаю, довольствуюсь одним нулём, но обсуждать и злорадствовать над человеком по поводу внешности и одежды считаю ниже собственного достоинства. А проблемы и неудачи свои решаю своими силами, так как никто не виноват в том, что происходит в моей жизни. Могу себе позволить выразить свое недовольство по поводу работы, вернее не работы, но не более того.
              • father
                27.08.2017, 9:20:22
                0
                Так работа/неработа, проецируется на внешний вид. :-)
                Успешный, во всем, человек и выглядит хорошо. :-)
                Ну в данном случае, конечно больше на злопыхательство и бессильную злобу похоже (к моему комменту не относится). )))
                • ох
                  27.08.2017, 9:43:24
                  -3
                  Вот и посмотрите сколько здесь "злопыхателей". которым в общем-то и сказать нечего по фактам "неработы", а обсуждают внешний вид и одежду, выбранную не по их вкусу.
            • той же
              28.08.2017, 9:54:46
              -1
              зло притягивает зло.
              Злых счастье не любит, улыбайся чаще и жизнь наладится!
    • ...
      26.08.2017, 17:33:30
      -1
      Скорее всего,мусоринка пролетала перед объективом )
  • после общения с китайцами
    26.08.2017, 17:21:18
    13
    у Хахалкина с лицом что то случилось?
    • после общения
      26.08.2017, 18:59:05
      12
      с Бахусом и нетакое бывает
  • для тех кто в танке
    26.08.2017, 17:38:10
    16
    Клинцевич ФА (протеже Хахалкина) - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области;
    Лазарев КГ(человек на фото в концертном пиджаке)- ЭКС Глава администрации города Смоленск, бывший первый заместитель главы города Смоленска;
    Вы думаете, что кто то объективно смотрел объекты и город?
    • father
      27.08.2017, 16:58:35
      2
      Сегодня по Бекетова, в Нижнем проезжал...
      Общественная Приемная депутата Лазарева)))
  • 82
    26.08.2017, 18:53:25
    13
    Совещание про Харьягинскую дорогу?? Неужели будут ремонт делать? Они наверное не знают, что черед 55 дней снег ляжет. Или просто попи, то есть поговорить?
  • )))
    26.08.2017, 19:59:58
    5
    )))
    чтобы не уходить в декретный отпуск, чуть-чуть пешком нужно ходить по Усинску))
  • "И ТО"для вас
    27.08.2017, 16:31:59
    4
    К великому сожалению.видимо усинцы действительно расселись каждый на" своей колокольне".Пока мы будем так сидеть,то у нас скоро пенсионеры не в состоянии будут квартплату оплатить.Если приехал этот министр.почему не счел нужным встретиться с жителями . почему не выслушал причину недовольства...почему не объяснил с чего состоит квартплата? откуда взялись заоблачные тарифы?Почему УК БЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА НЕВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ? Таких "почему" тысячи.
  • Затойчи
    27.08.2017, 16:35:24
    1
    Симакова это не родня ли случайно покойного Симакова.. . раньше квартирами занимался в администрации...
    • father
      27.08.2017, 16:59:43
      5
      Это его дочь...
    • усинец
      28.08.2017, 12:25:22
      0
      Не Симакова, а Семакова.
  • Да
    28.08.2017, 14:57:13
    0
    это его дочь.
    Но Семаков-порядочный работал руководителем в ЦЖРЦ, до отправления его в Сыктывкар (для сомнительной цели).
  • ...
    28.08.2017, 20:04:06
    5
    БЕДА
    Не устану повторять: ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕСТИ АУДИТ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ и ЗАТРАТ при ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАРИФОВ НА Э\Э и ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. Если по материалам уголовного дела взятки проходят, как поощрение при установлении тарифов, то и величина самих тарифов не законна и должна быть пересмотрена. Последствия не предсказуемы. Стыдно и Больно
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