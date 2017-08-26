Усинск с рабочим визитом посетил Константин Лазарев

Основная цель его приезда – совещание с дорожниками по поводу Харьягинской автодороги и проверка готовности муниципалитета к осеннее — зимнему периоду.
Он уже успел посетить придомовые территории, где на данный момент ведутся ремонтные работы, пообщался с жильцами из этих домов.
После посещения Молодежной аллеи, а также обновленной детской площадки (на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой), благоустройство которых осуществляется администрацией совместно с ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства.
«Я сегодня посмотрел, как администрация совместно с депутатским корпусом занимаются благоустройством города. Честно признаюсь, не ожидал такого развития. Дело в том, что в этом году Усинску не выделялись средства из республиканского бюджета. И то, что делает сегодня муниципалитет за счет своего бюджета, достойно уважения. В Усинске реализуются интересные проекты. Предлагаю муниципалитету поделиться своим опытом с коллегами из других городов и районов нашей республики», - сказал министр после завершения поездки по городу.
Остальных Пузанов, надо из кадра убрать. Всех.)))
Этот приезжий, говорит, что удивлен тем, что воровать не с чего, и ещё и что-то в городе сделали... Вопреки его логики... )))
Что-то он себе позволяет!?)))
P.S. насчет "молодца" - вы father вроде бы Усинец со стажем-а забыли историю когда приезжали в Усинск Воркутинские и Интинские шахтеры, дабы присоеденить и нефтяников Усинска к забастовке на Горбатом мосту.....кто тогда "КИНУЛ" всех Усинцев ??? А шахтеры уехали ни с чем от нас НО выколотили касками себе преференции в виде живой программы переселения. И будучи в Сыктывкаре можно увидеть прекрасные кирпичные четырех подъездные девяти этажки возле Города мастеров-это итог тех преференций . Что то я ни одного дома не вижу построенного для Усинских нефтяников-пенсионеров. Например как в Тюмени.
Можно сказать, что я кроме Баранова, на фото никого и не знаю.
А вот он, человек в возрасте, а молодится.)))
Ну согласитесь, выглядит он как человек, не злоупотреб**ющий едой.)))
А про остальное я не знаю...
В Нижнем много переселенцев с севера и сибири.
Так говорят. )
Меня политика не интересует. В таком объеме. У меня и без нее проблем хватает.
Я далеко от всей этой "кухни".
Я просто иногда думаю в слух.
Некоторые считают это "потоком сознания"... Вполне вероятно - воспалённого. :-)
Я ж говорю. Я их даже не знаю. Кто есть кто. А мой друг, даже не знает, кто такой Такаев. Ему эта фамилия ни о чем. Не говорит. :-)
А вспомнили мы про него, потому что он "всплыл" в моем Фейсбуке... И Аллияров, и ещё куча ИТР-ов... Я их никого не знаю. И Баранова, в том числе. Ну был профсоюзным "лидером". Все.
А плохое забывается... В воспоминаниях, только хорошее. :-)
Вот дали ещё пожить... :-) Хорошо. :-)
Мне тоже красный цвет к лицу (бабы, как мухи на мед...) А жене не нравятся мои красные рубахи, )))
Галстук мне идёт.:-)
Ещё бы волосы покрасить в яркокрасный цвет...
От того , что вы гадости пишите вам зарплату не прибавят и должность не повысят, а уважение к себе потеряете.
Успешный, во всем, человек и выглядит хорошо. :-)
Ну в данном случае, конечно больше на злопыхательство и бессильную злобу похоже (к моему комменту не относится). )))
Лазарев КГ(человек на фото в концертном пиджаке)- ЭКС Глава администрации города Смоленск, бывший первый заместитель главы города Смоленска;
Вы думаете, что кто то объективно смотрел объекты и город?
Общественная Приемная депутата Лазарева)))
Не устану повторять: ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕСТИ АУДИТ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ и ЗАТРАТ при ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАРИФОВ НА Э\Э и ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. Если по материалам уголовного дела взятки проходят, как поощрение при установлении тарифов, то и величина самих тарифов не законна и должна быть пересмотрена. Последствия не предсказуемы. Стыдно и Больно