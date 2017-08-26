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26.08.2017 10:55
В Усинске работнику заплатят 30 рублей за задержку отпускных
Государственной инспекцией труда в Республике Коми восстановлены права 272 работников усинского предприятия «Водоканал-Сервис».
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Как сообщается на сайте трудовой инспекции, в результате принятых мер устранены следующие правонарушения:

  • произведена индексация компенсационной выплаты пропорционально росту цен на молоко с учетом компетентного органа ИВ субъекта РФ;
  • в трудовые договоры работников внесены дополнения в части норм выдачи смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда на рабочих местах;
  • выдача направлений на медицинские осмотры производиться под роспись работника;
  • графики работы доведены до работников за месяц до введения их в действие;
  • получено основание на удержание денежных средств из окончательного расчета двух работников;
  • обеспечено наличие штампов по проведению предрейсового и послерейсового, соответствующих требованию законодательства;
  • в соответствии с требованиями ст. 236 Трудового кодекса РФ, за задержку выплаты отпускных сумм 1 работнику выплачена компенсация в размере 29,81 рублей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

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  • Ух
    26.08.2017, 11:04:36
    7
    Теперь на компенсацию полетит на самолете.......
  • яяя
    26.08.2017, 11:10:15
    9
    О чём новость? Что работнику компенсацию 30 рублей дали? Что бы народ тут посмешить?
  • Толян
    26.08.2017, 11:18:43
    10
    Очень интересно, а как, по мнению редакции "Усинск-Онлайн", буквами пишется цифра в фразе "восстановлены права 272 работника"?
    • father
      26.08.2017, 11:19:56
      -1
      Убил. )))
    • Толян
      26.08.2017, 11:23:44
      4
      Ну, хоть, падеж в слове "работника" исправили, а про цифры мы так, видимо, и не узнаем...
  • Ну не я
    26.08.2017, 14:24:23
    3
    Хлеб не купит
    • )))))
      26.08.2017, 17:00:50
      3
      Пусть в Кремль отправит...эти 30 рублей.Позорники,мля(((
  • ????
    26.08.2017, 20:45:02
    1
    А это где строение такое?
    • Не вопрос
      26.08.2017, 22:30:03
      1
      Вы что, на водозаборе ни разу не были?
  • Ваща
    26.08.2017, 22:32:30
    1
    Мунтатыщ
  • 123
    27.08.2017, 9:12:37
    1
    Даже штампов по предрейсовому осмотру не было? лов нет. Позор.
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