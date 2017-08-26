26.08.2017 10:55
В Усинске работнику заплатят 30 рублей за задержку отпускных
Государственной инспекцией труда в Республике Коми восстановлены права 272 работников усинского предприятия «Водоканал-Сервис».
Как сообщается на сайте трудовой инспекции, в результате принятых мер устранены следующие правонарушения:
- произведена индексация компенсационной выплаты пропорционально росту цен на молоко с учетом компетентного органа ИВ субъекта РФ;
- в трудовые договоры работников внесены дополнения в части норм выдачи смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда на рабочих местах;
- выдача направлений на медицинские осмотры производиться под роспись работника;
- графики работы доведены до работников за месяц до введения их в действие;
- получено основание на удержание денежных средств из окончательного расчета двух работников;
- обеспечено наличие штампов по проведению предрейсового и послерейсового, соответствующих требованию законодательства;
- в соответствии с требованиями ст. 236 Трудового кодекса РФ, за задержку выплаты отпускных сумм 1 работнику выплачена компенсация в размере 29,81 рублей.
(с) Усинск.Онлайн
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