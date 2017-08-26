Смерть работника в Усинске посчитали несчастным случаем

Государственной инспекцией труда в Республике Коми завершено расследование причин несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 27 июня 2017 года с работником Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети" (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1978 года рождения ).
При выполнении работ по восстановлению разрыва ВЛ-6кВ на опоре №43 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования упал с опоры №2 ВЛ-6кВ Ф-8Ун. Согласно Выписки из заключения эксперта (Акта судебно-медицинского исследования) непосредственной причиной смерти явилась электротравма: поражение техническим электрическим током.
Комиссией по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда установлены причины произошедшего, а именно:
- основная - неудовлетворительная организация производства работ;
- сопутствующие - нарушение работником дисциплины труда.
Установлены виновные лица. Смертельный несчастный случай квалифицирован как несчастный случай - связанный с производством и подлежащий регистрации и учету в Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети".
По результатам расследования разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, назначены сроки исполнения.
30 лет демократии в РФ делают свое дело, в 5 строчном комментарии, состоящем из около 40 слов, читающий не может понять главного...
Я думаю станет сразу на свои места и проще будет комиссии и прокурору. Может я в чем то не прав? Уровень всего состава ИТР лукойла оставляет желать лучшего, а роботяги они просто работяги в чем их вина они исполнители.
ЭС и Коновалов зам нач.РЭС который непосредственно загнал на опору. А поперёк слова не сказать Лукойловскому начальству. Даже сранный мастер себя возоблил генеральным . Земля пухом Алексею.