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26.08.2017 11:51
Смерть работника в Усинске посчитали несчастным случаем
Напомним, во время выполнения работ по восстановлению анкерного разрыва на опоре магистрали в усинском районе Коми погиб рабочий.
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Государственной инспекцией труда в Республике Коми завершено расследование причин несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 27 июня 2017 года с работником Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети" (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1978 года рождения ).

При выполнении работ по восстановлению разрыва ВЛ-6кВ на опоре №43 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования упал с опоры №2 ВЛ-6кВ Ф-8Ун. Согласно Выписки из заключения эксперта (Акта судебно-медицинского исследования) непосредственной причиной смерти явилась электротравма: поражение техническим электрическим током.

Комиссией по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда установлены причины произошедшего, а именно:

  • основная - неудовлетворительная организация производства работ;
  • сопутствующие - нарушение работником дисциплины труда.

Установлены виновные лица. Смертельный несчастный случай квалифицирован как несчастный случай - связанный с производством и подлежащий регистрации и учету в Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети".

По результатам расследования разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, назначены сроки исполнения.

Комментарии (17)

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  • Проверяльщик проверяльщиков
    26.08.2017, 12:29:07
    17
    Аххахахахахахахахахахаха, несчастный случай, загнали под предлогом увольнения, и никто не виноват кроме погибшего, бред да и только, в сибири плотину прорвало, так это потому что плохо в ссср строили ахахахахахаа, проверяльщики сколько денег получили за такие выводы...
    • Ахаха провепяльщику проверяльщиков
      26.08.2017, 22:40:38
      0
      - любая смерть несчастный случай , воскресить нельзя ! Производство - нужно найти обязательно виновного , так там никто не рад такому событию , может растреливать начать за то что он лазил по столбу и "воробьев " гонял ?
      • Mr. Sarcasm
        26.08.2017, 22:46:57
        0
        Oh Ho Ho LoL
        Про сарказм ничего не слышно...научитесь прочитывать текст полностью, осознавать его, и вычленять главное...

        30 лет демократии в РФ делают свое дело, в 5 строчном комментарии, состоящем из около 40 слов, читающий не может понять главного...
      • 321
        27.08.2017, 8:12:51
        0
        А вы серьезно про воробьев?
  • С
    26.08.2017, 12:46:43
    6
    Откуда было подано напряжение? Почему зз не повесили с обоих сторон опор, неивыполгегы меры безопасности
  • Мит
    26.08.2017, 12:49:25
    -6
    Что тут демогогию разводить у каждого есть своя голова на плечах и ему только ему решать как нужно было поступить, а остальное на совести им с ней жить.
    • )))
      26.08.2017, 16:49:06
      9
      Х.....вести! Когда эта п...ль отвечать начнет! В Тамане мужики говорят их возили стоя на раз...ном автобусе- кто возникал, увольняли(как в лукойле), а сейчас с утра на переломанного водилу дело завели. Нет ребята- нужно по другому с начальничками, а то они себя уже реально дворянами почуствовали, а народ крепостные. Не долго им кайфовать!
      • father
        27.08.2017, 8:07:49
        0
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Бявалый
    26.08.2017, 18:57:16
    5
    Гонка
    В лукойле каждая капля нефти на счету всегдв давай, давай быстрей, а как коснется дела так все и обосрались. Я помню что была такая бравада, что на Харьяге изолятор с вязкой меняли за 30 сек. Интересно как можно это сделать за такое время не наоушая. Интересно кто выписывал и регестировал наряд, кто допускал, кто был производителем работ кто был ответственным в наряде. И отдельно для Лукойлв с его професситнализмом надо ввести практику выполнения работ по наряду с 100% видиофиксацией всех работ как на авторегистраторе для каждого работника и итр.
    Я думаю станет сразу на свои места и проще будет комиссии и прокурору. Может я в чем то не прав? Уровень всего состава ИТР лукойла оставляет желать лучшего, а роботяги они просто работяги в чем их вина они исполнители.
  • усинка
    26.08.2017, 20:15:55
    -4
    АДМИНАМ
    Админы , так не честно. Недавно убрали мой коммент, только из-за того что я горе-папашку обозвала нехорошим словом ( не матерным), а здесь в некоторых комментах маты и не один раз и вы не убираете .Это как понять?
    • Усинке
      26.08.2017, 22:28:39
      4
      Вы реально хотите отыграть собственные амбиции на смерти человека?
  • :)
    27.08.2017, 14:33:28
    4
    Всё таже.
    Работы проводились на опоре 43. Упал с опоры 2. Предположительно поражение эл.током . У Лёхи обгорели руки. Даже д....у понятно что попал под напряжение. А виновны вэтом Родин нач.Р
    ЭС и Коновалов зам нач.РЭС который непосредственно загнал на опору. А поперёк слова не сказать Лукойловскому начальству. Даже сранный мастер себя возоблил генеральным . Земля пухом Алексею.
  • гость
    27.08.2017, 15:19:26
    3
    У нас в Усинске виноватых не найдешь это город Усинск здесь всё можно,
  • ***
    27.08.2017, 16:21:00
    2
    Человеческая жизнь совсем обесценилась.Конечно каждый нормальный человек держится за свое рабочее место...но нужно в приоритете держать в первую очередь собственную жизнь.Начальство "выкрутиться"..."отмажется"...человека не вернуть...Вечная ему память.
  • Ё
    28.08.2017, 9:13:54
    2
    Посмотрим какое постановление вынесет прокурор, заодно и оценим его (прокурора) компетентность и объективность.
  • На-На
    28.08.2017, 21:32:03
    1
    Лук
    В Луке все через одно место.Начальству надо для галочки, все быстро запустить и отчитаться,что все ОКей.А там хоть трава не расти.Жалко Леху,пусть земля будет пухом.
  • Электрик
    28.08.2017, 22:12:09
    -1
    Я так думаю сааавсем не последний случай
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