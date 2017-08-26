Смерть работника в Усинске посчитали несчастным случаем

Напомним , во время выполнения работ по восстановлению анкерного разрыва на опоре магистрали в усинском районе Коми погиб рабочий.

Государственной инспекцией труда в Республике Коми завершено расследование причин несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 27 июня 2017 года с работником Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети" (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1978 года рождения ).

При выполнении работ по восстановлению разрыва ВЛ-6кВ на опоре №43 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования упал с опоры №2 ВЛ-6кВ Ф-8Ун. Согласно Выписки из заключения эксперта (Акта судебно-медицинского исследования) непосредственной причиной смерти явилась электротравма: поражение техническим электрическим током.

Комиссией по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда установлены причины произошедшего, а именно:

основная - неудовлетворительная организация производства работ;

сопутствующие - нарушение работником дисциплины труда.

Установлены виновные лица. Смертельный несчастный случай квалифицирован как несчастный случай - связанный с производством и подлежащий регистрации и учету в Усинское региональное управление ООО Лукойл-Энергосети".

По результатам расследования разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, назначены сроки исполнения.