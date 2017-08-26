Рабочая делегация проверила готовность Усинска к зиме

За время своего пребывания в городе зампред совершил ряд поездок по городу, осмотрел ремонтируемые дворы, пообщался с населением, посетил объекты сферы ЖКХ с целью проверки готовности муниципалитета к зиме. Осматривая строительные площадки, Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства и положительно оценил проводимую руководством муниципалитета работу.
Посетив котельную в Парме вместе с руководителем администрации МО ГО «Усинск» Станиславом Хахалкиным, главой городского округа — председателем Совета МО ГО «Усинск» Николаем Такаевым, Константин Григорьевич проверил её готовность к исправному функционированию в осенне-зимний период.
Котельная в Парме выбрана не случайно. Именно здесь случилась авария с остановкой теплоснабжения по всему поселку в прошлом году. На сегодняшний день, ремонтные работы здесь на финальной стадии завершения. Уже произведена замена трубного пучка теплообменника, установлен новый пульт управления, установлен запасной сетевой насос для работы от аварийного источника энергоснабжения. «Сейчас самое главное, чтобы все это оборудование бесперебойно работало в сезон длительной эксплуатации. Нельзя допускать аварий системы теплоснабжения, таких какая произошла в минувшем декабре,» — отметил Константин Лазарев.
В свою очередь Станислав Хахалкин рассказал, что в настоящий момент прорабатываются различные варианты решения вопроса о аварийных источниках электроснабжения: рассматривается возможность подключения к мощностям одного из промышленных предприятий города; также параллельно ведется работа по приобретению резервного источника энергоснабжения.
(с) Пресс-служба мэрии
Лазарев КГ(человек на фото в концертном пиджаке)- ЭКС Глава администрации города Смоленск, бывший первый заместитель главы города Смоленска;
Вы думаете, что кто то объективно смотрел объекты и город?
Ольга Шаблинская, «АиФ. Здоровье»: Михаил, в одном интервью вы сказали, что чиновник обязательно должен быть худым…
Михаил Пореченков: Обязательно! Чиновнику надо быть нормальным по комплекции просто потому, чтобы с ним общаться было приятно населению. Ведь встречают по одёжке. Об этом ещё Чехов писал. Понятно, что не бывает идеальных людей, но надо стремиться к тому, чтобы быть не только умным, но и подтянутым, спортивным. Надо двигаться хотя бы чуть-чуть! Необязательно олимпийские рекорды устанавливать, но лишний квартал каждый может пешочком пройти.
НАШ КРАЙ ЗАМЕТЕЛЕН, ЗАБЫТЫ И МЫ.
ДОРОГОЙ ПОЗЕМКА И В РОСТ НАМ СУГРОБ,
ЗАБЫЛ Я ЛИШЬ СНЕГ ОТРЯХНУТЬ ЗА ПОРОГ.
ЗАБЫЛ Я ТЕБЯ ЗА ЗАСТЫВШИМ РУЧЬЕМ,
ЗАБЫЛ Я, ЧТО ЛЕТНИЙ СЕЗОН ЗА ПЛЕЧОМ.
ЗАБЫЛ Я МОЙ ШКОЛЬНЫЙ ЛИХОЙ МОРДОБОЙ,
ЗАБЫЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ШЕПОТ Я ТВОЙ,
ЗАБЫЛ ИНТЕРЕСНЫЙ ПУРГИ ХОРОВОД, ЗАБЫЛ БЛАГОРОДНЫЙ УСИНСКИЙ НАРОД. КАК СОН ВОСКРЕСАЕТ МОЙ СОН О ТЕБЕ,
КАК ЯВЬ - НАШИ НОЧИ, ЧТО СОЛНЦЕМ ВО МГЛЕ.
Просто глубочайшая мысль. Как он до неё додумался?!... Большого ума человек.