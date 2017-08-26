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26.08.2017 14:58
Рабочая делегация проверила готовность Усинска к зиме
Как уже сообщалось ранее в Усинске с рабочим визитом находится заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев.
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За время своего пребывания в городе зампред совершил ряд поездок по городу, осмотрел ремонтируемые дворы, пообщался с населением, посетил объекты сферы ЖКХ с целью проверки готовности муниципалитета к зиме. Осматривая строительные площадки, Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства и положительно оценил проводимую руководством муниципалитета работу.

Посетив котельную в Парме вместе с руководителем администрации МО ГО «Усинск» Станиславом Хахалкиным, главой городского округа — председателем Совета МО ГО «Усинск» Николаем Такаевым, Константин Григорьевич проверил её готовность к исправному функционированию в осенне-зимний период.

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Котельная в Парме выбрана не случайно. Именно здесь случилась авария с остановкой теплоснабжения по всему поселку в прошлом году. На сегодняшний день, ремонтные работы здесь на финальной стадии завершения. Уже произведена замена трубного пучка теплообменника, установлен новый пульт управления, установлен запасной сетевой насос для работы от аварийного источника энергоснабжения. «Сейчас самое главное, чтобы все это оборудование бесперебойно работало в сезон длительной эксплуатации. Нельзя допускать аварий системы теплоснабжения, таких какая произошла в минувшем декабре,» — отметил Константин Лазарев.

В свою очередь Станислав Хахалкин рассказал, что в настоящий момент прорабатываются различные варианты решения вопроса о аварийных источниках электроснабжения: рассматривается возможность подключения к мощностям одного из промышленных предприятий города; также параллельно ведется работа по приобретению резервного источника энергоснабжения.

(с) Пресс-служба мэрии

Комментарии (15)

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  • Геннадий Букин
    26.08.2017, 16:17:54
    22
    Я правильно понял: вопрос про резервный источник в Парме не решён и со слов Хахалкина, что он в настоящий момент прорабатывает различные варианты решения вопроса о аварийных источниках электроснабжения-указывает на то, что Парма НЕ ГОТОВА К ЗИМЕ НА 100%.
  • Парм
    26.08.2017, 18:07:20
    10
    Где Наш Депутат?
  • для тех кто в танке
    26.08.2017, 18:10:56
    12
    Клинцевич ФА (протеже Хахалкина) - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области;
    Лазарев КГ(человек на фото в концертном пиджаке)- ЭКС Глава администрации города Смоленск, бывший первый заместитель главы города Смоленска;
    Вы думаете, что кто то объективно смотрел объекты и город?
    • усинка
      26.08.2017, 20:01:12
      -11
      для танка
      А где вы на фотке увидели Клинцевича Ф.А.? Вообще это дядька которому 60 лет.
  • БГБ
    27.08.2017, 7:11:53
    10
    " осмотрел"
    А дорогу у ЖД после ремонта смотрел?
  • тесть
    27.08.2017, 8:37:29
    5
    Лучше бы министра культуры Коми пригласили.....
  • Господам чиновникам.
    27.08.2017, 10:47:32
    6
    Подтянись!

    Ольга Шаблинская, «АиФ. Здоровье»: Михаил, в одном интервью вы сказали, что чиновник обязательно должен быть худым…

    Михаил Пореченков: Обязательно! Чиновнику надо быть нормальным по комплекции просто потому, чтобы с ним общаться было приятно населению. Ведь встречают по одёжке. Об этом ещё Чехов писал. Понятно, что не бывает идеальных людей, но надо стремиться к тому, чтобы быть не только умным, но и подтянутым, спортивным. Надо двигаться хотя бы чуть-чуть! Необязательно олимпийские рекорды устанавливать, но лишний квартал каждый может пешочком пройти.
  • ***
    27.08.2017, 16:11:50
    9
    "Население" - это кто?Хахалкин с такаевым?
  • Уфффф
    27.08.2017, 19:45:14
    9
    Господин Лазарев, а поезжайте ка вы домой. Лучше в Смоленск. Не нервируйте нас, Устнцев. Пожалуйста.
    • БГБ
      27.08.2017, 20:02:45
      7
      В смысле
      ехай .......?
  • МЫ
    28.08.2017, 0:01:03
    6
    ДОРОГИ УСИНСКА, ДОРОГИ ЗИМЫ.
    НАШ КРАЙ ЗАМЕТЕЛЕН, ЗАБЫТЫ И МЫ.
    ДОРОГОЙ ПОЗЕМКА И В РОСТ НАМ СУГРОБ,
    ЗАБЫЛ Я ЛИШЬ СНЕГ ОТРЯХНУТЬ ЗА ПОРОГ.
    ЗАБЫЛ Я ТЕБЯ ЗА ЗАСТЫВШИМ РУЧЬЕМ,
    ЗАБЫЛ Я, ЧТО ЛЕТНИЙ СЕЗОН ЗА ПЛЕЧОМ.
    ЗАБЫЛ Я МОЙ ШКОЛЬНЫЙ ЛИХОЙ МОРДОБОЙ,
    ЗАБЫЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ШЕПОТ Я ТВОЙ,
    ЗАБЫЛ ИНТЕРЕСНЫЙ ПУРГИ ХОРОВОД, ЗАБЫЛ БЛАГОРОДНЫЙ УСИНСКИЙ НАРОД. КАК СОН ВОСКРЕСАЕТ МОЙ СОН О ТЕБЕ,
    КАК ЯВЬ - НАШИ НОЧИ, ЧТО СОЛНЦЕМ ВО МГЛЕ.
  • меня не зовут, я сам прихожу....
    28.08.2017, 0:08:35
    9
    "Нельзя допускать аварий системы теплоснабжения, таких какая произошла в минувшем декабре,» — отметил Константин Лазарев."
    Просто глубочайшая мысль. Как он до неё додумался?!... Большого ума человек.
    • уж да
      28.08.2017, 9:16:07
      5
      вот такие они деятели эти, бояре....
  • Александр
    29.08.2017, 17:35:55
    2
    Верните резервный источник энергоснабжения который стоял раньше.
  • слыш ты
    30.08.2017, 20:28:28
    1
    для Токаева
    жопу прикрывать свою умеем да? для населения стараемся, чушь!!! Наглый как танк, свистит везде доблестный труженик вот так и прибила бы лично лопатой как клопа!
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