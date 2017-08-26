Рабочая делегация проверила готовность Усинска к зиме

Как уже сообщалос ь ранее в Усинске с рабочим визитом находится заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев.

За время своего пребывания в городе зампред совершил ряд поездок по городу, осмотрел ремонтируемые дворы, пообщался с населением, посетил объекты сферы ЖКХ с целью проверки готовности муниципалитета к зиме. Осматривая строительные площадки, Константин Лазарев отметил, что в Усинске имеется хороший опыт реализации проектов в рамках социального партнерства и положительно оценил проводимую руководством муниципалитета работу.

Посетив котельную в Парме вместе с руководителем администрации МО ГО «Усинск» Станиславом Хахалкиным, главой городского округа — председателем Совета МО ГО «Усинск» Николаем Такаевым, Константин Григорьевич проверил её готовность к исправному функционированию в осенне-зимний период.

Котельная в Парме выбрана не случайно. Именно здесь случилась авария с остановкой теплоснабжения по всему поселку в прошлом году. На сегодняшний день, ремонтные работы здесь на финальной стадии завершения. Уже произведена замена трубного пучка теплообменника, установлен новый пульт управления, установлен запасной сетевой насос для работы от аварийного источника энергоснабжения. «Сейчас самое главное, чтобы все это оборудование бесперебойно работало в сезон длительной эксплуатации. Нельзя допускать аварий системы теплоснабжения, таких какая произошла в минувшем декабре,» — отметил Константин Лазарев.

В свою очередь Станислав Хахалкин рассказал, что в настоящий момент прорабатываются различные варианты решения вопроса о аварийных источниках электроснабжения: рассматривается возможность подключения к мощностям одного из промышленных предприятий города; также параллельно ведется работа по приобретению резервного источника энергоснабжения.

(с) Пресс-служба мэрии