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26.08.2017 15:18
В Колве «Шондi» и «Ӧшкамöшка» выявляли сильнейшего
Знание коми языка, ловкость и сноровка понадобились участникам игры «Путешествие по Коми краю», которая прошла 19 августа в Колве в рамках празднования Дня Республики Коми.
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Двум командам, «Шондi» и «Ӧшкамöшка», пришлось отправиться на встречу приключения, следуя от станции к станции.

А задания были самые разнообразные! К примеру, на станции «Зарни кияс» (пер. «Золотые руки»), участникам необходимо было собрать чум, а на станции «Пера-багатыр»(пер. «Пера – Богатырь»), нужно было показать меткость в стрельбе из лука!

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Кроме этого, команды побывали на станции «ВАСА»( пер. «Водяной»), на станции «Ёма»(пер. «Баба Яга»), «Лунпас» (пер.»«Календарь») и «Дзоридзъяс»(пер. «Цветы»).

Последним заданием для участников было приготовление из предоставленного набора продуктов необычных блюд и их презентация на коми языке.

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Обе команды отлично справились с заданиями и продемонстрировали знание родного края и коми языка!

Решением жюри, обе команды были признаны победителями. Все участники были награждены призами, после чего все дружно пили чай с угощениями и, конечно, дегустировали приготовленные блюда!

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Так же в этот день на площади Дома культуры развернулась самая настоящая ярмарка, на которой в изобилии были рыба, ягоды, зелень, молочная продукция, картофель, домашние яйца (куриные и перепелиные), разнообразнейшая выпечка и живые цветы. Можно было даже увидеть кроликов, цыплят и хомячков.

Вот так дружно, весело и активно колвинцы отметили День рождения любимой Республики Коми!

Комментарии (11)

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  • Вотттт
    26.08.2017, 18:05:30
    5
    Блинн а че не пригласили?
  • ))))
    26.08.2017, 19:44:56
    7
    Обидно..я бы съездила посмотреть и приобрела бы много чего(((
    • "
      27.08.2017, 8:00:49
      3
      Ну что Вы! Фермерскую продукцию уважает администрация. На вас просто не хватит. Вот и не афишируют подобные мероприятия заранее. В Усинске люди с деньгами все бы купили.
    • Затойчи
      27.08.2017, 8:46:01
      -7
      Лично тебе могу предложить вымоченные в уксусе собачьи уши . С бирками конечно :-) .
      Под пивасик они просто изумительны .
      • !
        27.08.2017, 9:12:05
        2
        спасибо конечно на добром слове. Хочу напомнить, что законы кармы никто не отменял. Так что приятного аппетита
        • Затойчи
          27.08.2017, 9:57:09
          -2
          Я христианин, православный . И во всякие там кармы и злые роки не верю . После кончины меня ждёт Второе Пришествие и Страшный Суд . Как и всех живущих на земле . И уж там будут решать - грех есть собачьи уши вымоченные в уксусе или не грех . И уж ни как не вам, здесь и сейчас .
          Кстати, в христианстве перед кончиной нужно причаститься и покаяться . И все грехи простятся :-) .
      • )))) затойчу
        27.08.2017, 9:36:09
        2
        Мы просто не имеем права претендовать на этот деликас)))ведь он вам так приглянулся,как и сыр с коньяком))))приятного подавления))))
        • Затойчи
          27.08.2017, 10:09:48
          -3
          Видел тут намедни одного побирка возле универмага с собакой . Я на него минут пять пялился . Он даже подумал что я ему денег дам, наивный :-) .
          Ну так вот, чета он меня не признал . А вот собака сразу почуяла во мне хорошего человека . Заулыбалась - заскалилась и хвостиком завиляла . Собаки они чувствуют хороших людей . А плохих кусают и облаивают .
          Вот я что подумал, если-бы я назвался побирку кто я, ведь он тогда меня укусил бы . Я бы взбесился и стал зоозащитником . И тогда Мезенцева точно за меня замуж вышла бы . Мы бы бегали голенькими по ночам по городу, разрывали кошек и выли на луну .
          Какая пара из нас вышла бы...
          • 123456
            27.08.2017, 10:31:04
            0
            Комментарий удален. Нарушение правил сайта
          • затойче
            28.08.2017, 7:56:42
            0
            какая пара вышла бы???))))
            да пара д****ов)))))
  • ямИ
    27.08.2017, 7:02:18
    3
    Очень оперативно
    Новость свежайшая, 19 праздник, публикуем 26.
    Оперативность на высоте.
    А могли бы и проанонсировать проведение мероприятия.
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