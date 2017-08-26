В Колве «Шондi» и «Ӧшкамöшка» выявляли сильнейшего

Знание коми языка, ловкость и сноровка понадобились участникам игры «Путешествие по Коми краю», которая прошла 19 августа в Колве в рамках празднования Дня Республики Коми.

Двум командам, «Шондi» и «Ӧшкамöшка», пришлось отправиться на встречу приключения, следуя от станции к станции.

А задания были самые разнообразные! К примеру, на станции «Зарни кияс» (пер. «Золотые руки»), участникам необходимо было собрать чум, а на станции «Пера-багатыр»(пер. «Пера – Богатырь»), нужно было показать меткость в стрельбе из лука!

Кроме этого, команды побывали на станции «ВАСА»( пер. «Водяной»), на станции «Ёма»(пер. «Баба Яга»), «Лунпас» (пер.»«Календарь») и «Дзоридзъяс»(пер. «Цветы»).

Последним заданием для участников было приготовление из предоставленного набора продуктов необычных блюд и их презентация на коми языке.

Обе команды отлично справились с заданиями и продемонстрировали знание родного края и коми языка!

Решением жюри, обе команды были признаны победителями. Все участники были награждены призами, после чего все дружно пили чай с угощениями и, конечно, дегустировали приготовленные блюда!

Так же в этот день на площади Дома культуры развернулась самая настоящая ярмарка, на которой в изобилии были рыба, ягоды, зелень, молочная продукция, картофель, домашние яйца (куриные и перепелиные), разнообразнейшая выпечка и живые цветы. Можно было даже увидеть кроликов, цыплят и хомячков.

Вот так дружно, весело и активно колвинцы отметили День рождения любимой Республики Коми!