В Колве «Шондi» и «Ӧшкамöшка» выявляли сильнейшего

Двум командам, «Шондi» и «Ӧшкамöшка», пришлось отправиться на встречу приключения, следуя от станции к станции.
А задания были самые разнообразные! К примеру, на станции «Зарни кияс» (пер. «Золотые руки»), участникам необходимо было собрать чум, а на станции «Пера-багатыр»(пер. «Пера – Богатырь»), нужно было показать меткость в стрельбе из лука!
Кроме этого, команды побывали на станции «ВАСА»( пер. «Водяной»), на станции «Ёма»(пер. «Баба Яга»), «Лунпас» (пер.»«Календарь») и «Дзоридзъяс»(пер. «Цветы»).
Последним заданием для участников было приготовление из предоставленного набора продуктов необычных блюд и их презентация на коми языке.
Обе команды отлично справились с заданиями и продемонстрировали знание родного края и коми языка!
Решением жюри, обе команды были признаны победителями. Все участники были награждены призами, после чего все дружно пили чай с угощениями и, конечно, дегустировали приготовленные блюда!
Так же в этот день на площади Дома культуры развернулась самая настоящая ярмарка, на которой в изобилии были рыба, ягоды, зелень, молочная продукция, картофель, домашние яйца (куриные и перепелиные), разнообразнейшая выпечка и живые цветы. Можно было даже увидеть кроликов, цыплят и хомячков.
Вот так дружно, весело и активно колвинцы отметили День рождения любимой Республики Коми!
Под пивасик они просто изумительны .
Кстати, в христианстве перед кончиной нужно причаститься и покаяться . И все грехи простятся :-) .
Ну так вот, чета он меня не признал . А вот собака сразу почуяла во мне хорошего человека . Заулыбалась - заскалилась и хвостиком завиляла . Собаки они чувствуют хороших людей . А плохих кусают и облаивают .
Вот я что подумал, если-бы я назвался побирку кто я, ведь он тогда меня укусил бы . Я бы взбесился и стал зоозащитником . И тогда Мезенцева точно за меня замуж вышла бы . Мы бы бегали голенькими по ночам по городу, разрывали кошек и выли на луну .
Какая пара из нас вышла бы...
Оперативность на высоте.
А могли бы и проанонсировать проведение мероприятия.