Комментарии (18)

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27.08.2017 11:20
Константин Лазарев: "309 млн. рублей необходимо на ремонт дорог в Усинске"
Ремонт мостов и дорог в Усинске – основная тема визита Константина Лазарева.
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Главная цель рабочего визита в Усинск заместителя Председателя Правительства Республики Коми, министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константина Лазарева — проведение совещания с руководителями крупных транспортных и промышленных предприятий по вопросам эксплуатации и реконструкции транспортной сети Усинска и всего района, а также проверка готовности муниципалитета к осеннее-зимнему периоду.

В пятницу 25 августа, в администрации МО ГО «Усинск», под председательством Константина Григорьевича прошло рабочее совещание по вопросам реконструкции и обновления транспортной инфраструктуры муниципалитета. В нем приняли участие представители ведущих промышленных и градообразующих предприятий Усинска: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная нефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Севертрансэкскавация», ООО «Енисей», ООО «УДРСУ», ОАО «Усинскгеонефть», ООО «Технотранс», АО «Комнедра», ООО СПАСФ «Природа» и другие, в том числе присутствовали и представители силовых структур, сотрудники ГИБДД.

На встрече с активными и главными пользователями дорог и мостов — Константин Лазарев затронул и тему взаимодействия компаний с муниципалитетом и республикой, возможность их участия в проектах по содержанию и ремонту транспортной сети. Говоря о Государственной программе Республики Коми «Развитие транспортной системы» Константин Григорьевич озвучил сумму в размере 309 млн рублей, которая необходима для проведения всех строительно-изыскательских и ремонтных работ по содержанию и обновлению дорог и мостов нашего муниципалитета.

Также он отметил, что многие масштабные проекты по реконструкции транспортной сети невозможно реализовать без активного привлечения средств, материальных и иных ресурсов самих пользователей данной инфраструктуры. В результате обсуждения, участниками совещания была поддержана инициатива Правительства Республики Коми об участии компаний в совместном содержании и своевременном обновлении транспортной инфраструктуры МО ГО «Усинск».

Пресс-служба усинской мэрии

Комментарии (18)

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  • Геннадий Букин
    27.08.2017, 11:41:04
    10
    из ДМБ: ....
    -взятку предлагал!?
    - и что...?
    ...- не дал...
  • или, или
    27.08.2017, 11:53:53
    12
    ...."на ремонтные работы на дороги"...или
    на ремонт дорог... или на ремонтные работы дорог....
    или .... скоро в школу...
  • ???
    27.08.2017, 11:59:07
    10
    Интересно, а насколько готов к зиме фонд Жилкомхоза?
  • Мастер
    27.08.2017, 12:13:54
    13
    Как он точно посчитал ?
  • Р
    27.08.2017, 12:35:17
    20
    9 млн на дорогу,300 на распил
    • Усинец
      27.08.2017, 13:39:42
      -6
      Наоборот. 300 на дорогу, а 9 на распил...
  • Дорожник
    27.08.2017, 14:00:19
    9
    https://rg.ru/2010/10/26/reg-roscentr/puti.html
    Учитвая, как это деятель в Смоленске решил вопрос с трамваями, - уверен с помощью Хахалкина он в нашем районе реализует самые смелые свои желания!
  • ***
    27.08.2017, 16:05:21
    11
    25 ЛЕТ ДОРОГИ НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!!! -у нас так же,не исключение.Сколько в Усинске машин??? за каждую машину платим налоги!Ежегодно!Куда ушли наши деньги?
    • хи
      27.08.2017, 17:04:29
      9
      куда, куда... знамо дело куда - по кармашкам и в Москву
  • Я правильно понял
    27.08.2017, 17:06:57
    11
    Этот перец приехал и открыл нам новость, что у нас плохие дороги. Но необходимых 309 млн в бюджете тоже нет, - поэтому сами себя порадуйте. А не кажется вам Лазарев, что предприятия найдут 309 млн.,но технику щарегистрируют в другом районе, где меньше транспортный налог и бюджет потеряет больше. Такой вариант приезжее правительство устроит? Или - денег нет, но вы держитесь, это ваш девиз?
  • БГБ
    27.08.2017, 19:04:00
    12
    Чё приехал
    то?
  • Оййй
    27.08.2017, 19:42:22
    12
    Прям 309 миллионов, ни больше, ни меньше. Хто ж у нас такой сметчик, прям с хвостиком насчитал? Почто не 500 миллионов? Откаты, презенты, сувениры, отдых, баня, сауна....
  • Житель бездорожья.
    27.08.2017, 20:12:57
    11
    Так пусть Такаев выделит хотя бы половину...Он прекрасно сосёт с лукойла.
    • 888
      27.08.2017, 21:28:57
      -10
      С ЛУКОЙЛа многие зарабатывают, почему Такаев должен вкладываться? Пусть введут доп сбор с каждого автомобиля проезжающего этот участок.
      • Арсэн
        27.08.2017, 21:50:38
        9
        Отработал, молодца
        Будем считать, что коммента не было
  • Ghh
    27.08.2017, 23:18:10
    9
    Надо 309 миллионов и дальше то что? Ну понятно что надо, а где их взять? Министр даст. Приезжал что бы поддержать какуюто там инициативу? Засем приезжал то, для чего прокатывал бюджетные деньги? Создаёт рабочий вид.
  • ***
    28.08.2017, 16:59:59
    4
    Платим сумасшедший транспортный налог, а деньги идут в федеральный бюджет. Почему не остаются в регионе не понятно. Платим то за региональную дорогу, должны и оставаться в регионе на ремонты и тд и тп. Кстати почему в статье не уточнили, что 309 млн необходимо чтобы отремонтировать только ТРИ моста из 11 !!!!! на все 11 необходимо 600 млн
  • Rio
    29.08.2017, 14:08:03
    0
    И, конечно же, эти деньги должны осваиваться через муниципалитет, а не "компании сделают дорогу со своей сметой и контролем"? Вместо бережливого расходования - наглое обдиралово.
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