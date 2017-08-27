Комментарии (18)

Константин Лазарев: "309 млн. рублей необходимо на ремонт дорог в Усинске"

Ремонт мостов и дорог в Усинске – основная тема визита Константина Лазарева.

Главная цель рабочего визита в Усинск заместителя Председателя Правительства Республики Коми, министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константина Лазарева — проведение совещания с руководителями крупных транспортных и промышленных предприятий по вопросам эксплуатации и реконструкции транспортной сети Усинска и всего района, а также проверка готовности муниципалитета к осеннее-зимнему периоду.

В пятницу 25 августа, в администрации МО ГО «Усинск», под председательством Константина Григорьевича прошло рабочее совещание по вопросам реконструкции и обновления транспортной инфраструктуры муниципалитета. В нем приняли участие представители ведущих промышленных и градообразующих предприятий Усинска: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная нефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Севертрансэкскавация», ООО «Енисей», ООО «УДРСУ», ОАО «Усинскгеонефть», ООО «Технотранс», АО «Комнедра», ООО СПАСФ «Природа» и другие, в том числе присутствовали и представители силовых структур, сотрудники ГИБДД.

На встрече с активными и главными пользователями дорог и мостов — Константин Лазарев затронул и тему взаимодействия компаний с муниципалитетом и республикой, возможность их участия в проектах по содержанию и ремонту транспортной сети. Говоря о Государственной программе Республики Коми «Развитие транспортной системы» Константин Григорьевич озвучил сумму в размере 309 млн рублей, которая необходима для проведения всех строительно-изыскательских и ремонтных работ по содержанию и обновлению дорог и мостов нашего муниципалитета.

Также он отметил, что многие масштабные проекты по реконструкции транспортной сети невозможно реализовать без активного привлечения средств, материальных и иных ресурсов самих пользователей данной инфраструктуры. В результате обсуждения, участниками совещания была поддержана инициатива Правительства Республики Коми об участии компаний в совместном содержании и своевременном обновлении транспортной инфраструктуры МО ГО «Усинск».

Пресс-служба усинской мэрии