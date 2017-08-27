В Щельябоже дом и машину активистов-экологов ночью разрисовали сатанинскими знаками

Наталья и Егор помогали привлечь внимание к бедственному положению жителей пострадавшей от паводка деревни Праскан.
— Я сейчас в Сыктывкаре, страшно, конечно, говорят, это ритуал какой-то, проклятие, — рассказала «Новой» Лоханова. — Мало того, что изрисовали стены и стекла, у порога еще насыпали соль, золу.
Пострадавшие заявили о происшествии в полицию. Туда же, а также в районное управление ФСБ направили коллективное обращение жители села. Они боятся, что тоже станут объектом ненависти. Вот что говорится в их хаявлении (есть в распоряжении редакции):
«Наталья Лоханова активно помогала жителям в ситуации с затоплением деревни Праскан в паводок июня 2017 в условиях бездействия муниципальных властей.
Также Наталья Лоханова и Егор Канев принимали активное участие помощи организации экспедиции волонтеров-экологов.
Убедительно просим незамедлительно все необходимые меры по выявлению пресечению и привлечению виновных к ответственности, т.к. волонтерам помогали не только эти люди. И люди боятся.
Считаем, что акция направлена на широкий круг лиц, имеет целью запугивание сельских жителей».
Что эти двое такое учудили?
А случилось следуюшее . Очень нужен был нашим доморощенным эколохам пиар . А как попиариться ? Потоп в следущем году толи будет толи нет . Пожа лесного точно уже не будет . А снегом зимой в Праскане никого не удивишь .
Вот и решили наши эколохи что-нибудь этакое совершить . С порчей имущества . Жечь дом или машину - жаль . А вот красочкой разрисовать - самое то .
Скажу сразу, чужого в деревне сразу увидят . И соседа на чужом подворье тоже .
Рисовал скорее всего канев . Краска - дешовая грунтовка для машины . Легко смывается уайспиритом . Если дом разрисован более-менее, то машина - в основном только окна . Ибо жалко свою машину портить .
так что все эти "нападения сатанистов на эколохов" всего лишь грубый и неумный пиар самих еколохов :-) .
Они летом приезжали, денег дали . Сказали - мути . Нагнетай . Вот сейчас лоханкина с отчётом в Сыкт приехала . А что кураторам сказать . Что Народ угомонился и компенсацию получает . Этак денег пожалуй и не дадут .
Вот и замутили дешовый пиарчик . А на кого свалить "ахцЫю устрашения" ? На администрацию ? А как ? На злобных жывадёров ? да вроде и не при делах они . Только и остаются "сатанисты " :-) .
А ктож ещё :-) .
Ну так пусть моську к расцарапыванию по приезду из Сыка готовит . С последующим пиаром :-) .