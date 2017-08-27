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27.08.2017 12:56
В Щельябоже дом и машину активистов-экологов ночью разрисовали сатанинскими знаками
В усинском районе неизвестные разрисовали перевернутыми крестами дом местной активистки Натальи Лохановой, а на стене написано «Упокой». Аналогичными «художествами» расписан автомобиль «Нива» местного жителя Егора Канева. Незадолго до происшествия в доме Натальи останавливались экологические активисты, Егор Канев предоставлял им свою «Ниву», пишет «Новая газета».
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Наталья и Егор помогали привлечь внимание к бедственному положению жителей пострадавшей от паводка деревни Праскан.

— Я сейчас в Сыктывкаре, страшно, конечно, говорят, это ритуал какой-то, проклятие, — рассказала «Новой» Лоханова. — Мало того, что изрисовали стены и стекла, у порога еще насыпали соль, золу.

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Пострадавшие заявили о происшествии в полицию. Туда же, а также в районное управление ФСБ направили коллективное обращение жители села. Они боятся, что тоже станут объектом ненависти. Вот что говорится в их хаявлении (есть в распоряжении редакции):

«Наталья Лоханова активно помогала жителям в ситуации с затоплением деревни Праскан в паводок июня 2017 в условиях бездействия муниципальных властей.

Также Наталья Лоханова и Егор Канев принимали активное участие помощи организации экспедиции волонтеров-экологов.

Убедительно просим незамедлительно все необходимые меры по выявлению пресечению и привлечению виновных к ответственности, т.к. волонтерам помогали не только эти люди. И люди боятся.

Считаем, что акция направлена на широкий круг лиц, имеет целью запугивание сельских жителей».

Комментарии (25)

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  • тесть
    27.08.2017, 14:10:24
    -4
    покайтесь....
  • критик
    27.08.2017, 14:41:22
    12
    не вижу ничего сатанинского
    • психоаналитик
      27.08.2017, 16:39:43
      6
      Каким боком они экологи??? Бред. Обычные сельчане
      • правда
        27.08.2017, 17:17:48
        0
        Не живет в этом доме никто давно. А Наталья эта ваша очень не сдержаная на язык и много кого могла обидеть словом
        • Вера
          27.08.2017, 18:21:00
          6
          Скорее всего кто то хулиганил просто. Пустующий дом проще изрисовать, обычно так и делают. Хозяин же не выйдет
          • Ирина
            28.08.2017, 12:31:35
            4
            Почему другие дома не изрисовывали? Много же домов пустых?
  • Затойчи
    27.08.2017, 14:47:42
    -13
    Пять мотоциклеток с колясками пусть пришлют . А лоханкину с канём в бронированную камеру посодют . И кого там еще, ез помогальщиков .
  • Затойчи
    27.08.2017, 14:47:42
    -13
    Пять мотоциклеток с колясками пусть пришлют . А лоханкину с канём в бронированную камеру посодют . И кого там еще, ез помогальщиков .
  • н
    27.08.2017, 15:49:45
    5
    Хочу спросить у Затойчи.
    Что эти двое такое учудили?
    • Затойчи
      27.08.2017, 16:41:30
      -8
      Не учудили а отчебучили :-) . Кому они нужны . Тем более в Праскане . Туда хрен доберёшся .
      А случилось следуюшее . Очень нужен был нашим доморощенным эколохам пиар . А как попиариться ? Потоп в следущем году толи будет толи нет . Пожа лесного точно уже не будет . А снегом зимой в Праскане никого не удивишь .
      Вот и решили наши эколохи что-нибудь этакое совершить . С порчей имущества . Жечь дом или машину - жаль . А вот красочкой разрисовать - самое то .
      Скажу сразу, чужого в деревне сразу увидят . И соседа на чужом подворье тоже .
      Рисовал скорее всего канев . Краска - дешовая грунтовка для машины . Легко смывается уайспиритом . Если дом разрисован более-менее, то машина - в основном только окна . Ибо жалко свою машину портить .
      так что все эти "нападения сатанистов на эколохов" всего лишь грубый и неумный пиар самих еколохов :-) .
      • Дизель
        27.08.2017, 17:20:43
        0
        Чтобы получать финансирование от хозяев, надо много шуметь. Любыми способами, дешевый пиар тоже сойдет. Надо же отчитаться перед заграницей, которая "поможет"
        • Затойчи
          27.08.2017, 18:30:18
          -13
          Дизель, да ты прям экстрасенс :-) . Вот только лоханкиной до западных кураторов как до Китайской границы добежать на четвереньках :-) . Мелковато слишком . А вот Сыктывкарские кураторы - самое то .
          Они летом приезжали, денег дали . Сказали - мути . Нагнетай . Вот сейчас лоханкина с отчётом в Сыкт приехала . А что кураторам сказать . Что Народ угомонился и компенсацию получает . Этак денег пожалуй и не дадут .
          Вот и замутили дешовый пиарчик . А на кого свалить "ахцЫю устрашения" ? На администрацию ? А как ? На злобных жывадёров ? да вроде и не при делах они . Только и остаются "сатанисты " :-) .
          А ктож ещё :-) .
          • Иван
            28.08.2017, 19:01:54
            0
            Осипов?
  • ***
    27.08.2017, 15:59:31
    7
    Дуракам закон не писан...Вычислить и создать условия для "покаяния".
  • Соль на ягодичке
    27.08.2017, 17:38:47
    3
    Чет на селе совсем все плохо, не могли с берданками выйти по ж***м солью дегенератам великовозрастным настрелять, чтобы неповадно пакостить было.
  • БГБ
    27.08.2017, 19:07:45
    2
    Экзорциста
    на них нет.
    • Затойчи
      27.08.2017, 19:11:27
      -3
      В другой раз пусть эмблему Лукойла рисуют . Что-бы понятно было кого жителям деревни боятся :-) .
  • Хорошая
    27.08.2017, 19:48:20
    2
    До чегоже народ злой.
  • Затойчи
    27.08.2017, 19:55:40
    -8
    Интересно, а у канева есть жена ? Может ларчик просто открывался ? И все эти наскальные живописи банальные семейные разборки . За которые раньше ворота дёгтем мазали . Просто лоханкина вовремя с пиаром подсуетилась .
    Ну так пусть моську к расцарапыванию по приезду из Сыка готовит . С последующим пиаром :-) .
  • 123
    27.08.2017, 20:00:43
    2
    в их хаявлении
  • father
    28.08.2017, 8:42:53
    -2
    Скажите мне, кто (кроме диссидентов), читает "Новую газету"!?)))
  • мужик
    28.08.2017, 16:14:37
    1
    это скорее всего бытовые разборки. но есть и другая версия- Наталья слишком языкастая и события по праскани кого-то больно задели. вот и решили отомстить. а егор попал под раздачу. хотя есть и сомнения- как можно было дырявить окна, малевать стены и быть незамеченным. Правда это было сделано за ночь. Пусть полиция разбирается. а сатинистов в селе нет.
  • мужик
    28.08.2017, 16:14:40
    0
    это скорее всего бытовые разборки. но есть и другая версия- Наталья слишком языкастая и события по праскани кого-то больно задели. вот и решили отомстить. а егор попал под раздачу. хотя есть и сомнения- как можно было дырявить окна, малевать стены и быть незамеченным. Правда это было сделано за ночь. Пусть полиция разбирается. а сатинистов в селе нет.
  • Ольга
    28.08.2017, 17:14:18
    5
    разборки семейные
    А может и правда семенные разборки? Может одна сестра решила отомстить второй сестре, через Наталью. У Натальи ведь двоюродные сестры не поделили мужика. Только вот Егор тут причем?
  • Лариса
    28.08.2017, 17:25:08
    6
    мы за тебя
    Наталья , мы знаем, что ты знаешь чьих рук это дело. Мы за тебя. Ты всегда всем помогаешь, чем можешь. Бог накажет, тех кто тебе вредить. Главное ты сама верь, и не теряй надежду.
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