В Щельябоже дом и машину активистов-экологов ночью разрисовали сатанинскими знаками

В усинском районе неизвестные разрисовали перевернутыми крестами дом местной активистки Натальи Лохановой, а на стене написано «Упокой». Аналогичными «художествами» расписан автомобиль «Нива» местного жителя Егора Канева. Незадолго до происшествия в доме Натальи останавливались экологические активисты, Егор Канев предоставлял им свою «Ниву», пишет « Новая газета ».

Наталья и Егор помогали привлечь внимание к бедственному положению жителей пострадавшей от паводка деревни Праскан.

— Я сейчас в Сыктывкаре, страшно, конечно, говорят, это ритуал какой-то, проклятие, — рассказала «Новой» Лоханова. — Мало того, что изрисовали стены и стекла, у порога еще насыпали соль, золу.

Пострадавшие заявили о происшествии в полицию. Туда же, а также в районное управление ФСБ направили коллективное обращение жители села. Они боятся, что тоже станут объектом ненависти. Вот что говорится в их хаявлении (есть в распоряжении редакции):

«Наталья Лоханова активно помогала жителям в ситуации с затоплением деревни Праскан в паводок июня 2017 в условиях бездействия муниципальных властей.

Также Наталья Лоханова и Егор Канев принимали активное участие помощи организации экспедиции волонтеров-экологов.

Убедительно просим незамедлительно все необходимые меры по выявлению пресечению и привлечению виновных к ответственности, т.к. волонтерам помогали не только эти люди. И люди боятся.

Считаем, что акция направлена на широкий круг лиц, имеет целью запугивание сельских жителей».