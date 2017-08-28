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28.08.2017 07:37
Объекты "электриков" в городском пейзаже
Мэрия в очередной раз подняла вопрос о том, что постройки энергетиков находятся не в самом лучшем виде и это не меняется годами.
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По всему городу можно наблюдать объекты, принадлежащие службам, ответственным за обеспечение электроснабжения. Объекты эти могут выглядеть гармонично - быть покрашенными, отремонтированными и достойно вписываться в городской ландшафт, а можно - как сейчас.

Впрочем, давайте вместе оценим положение дел перед празднованием главного городского праздника - "Дня Нефтяника".

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • father
    28.08.2017, 7:56:09
    4
    А где фото трансформаторных будок, у 23-го садика и "Кристалика" ?
    И кто разукрашиаал их?:-)
    Да и за Томлун, кто-то постарался.:-)
    Явно не электрики. )))
    Не перекладывайте с больной головы на здоровую. :-)
    • ох
      28.08.2017, 8:32:17
      0
      У Нефтяников 41 практически так же. Крылечки в этом году заменили, а всё остальное оставляет желать лучшего. Вокруг этой будки не проехать не пройти- лужа огромная, камни и лысые газоны. Позор руководству злектриков.
      • father
        28.08.2017, 8:41:09
        6
        "Руководству города" - вы хотите сказать.)))
        Все принадлежит городу.
        Когда-то давно, я фотографировал будку на против Эвереста (зубная клиника, в 13-ом доме по Строителей)
        Уверен, что электрики ни при чем.:-)
  • -_-
    28.08.2017, 8:59:49
    2
    Так-то на 7,8,9,14 фото и дома не лучшим образом выглядят
    • Анти...
      28.08.2017, 10:08:02
      0
      Ну так запрягите свою управляющую компанию - пусть красит.
      • Пушок
        28.08.2017, 10:24:54
        1
        Если УК - Гелиос, то замучаетесь запрягать.
        • Greff
          28.08.2017, 10:39:15
          0
          На фото, вроде, Возейская 11 и 13 - это Модуль, а не Гелиос
          • ох
            28.08.2017, 12:17:07
            2
            Если будка принадлежит энергосетям,то разве УК должны их в порядок приводить? А дороги с ямами рядом кому принадлежат?
            • Солнце
              29.08.2017, 11:01:51
              -1
              А внимательнее прочитать и понять, что вопрос подняли о ремонте домов, а не подстанций образование не позволяет???
              • Солнцу
                30.08.2017, 0:49:14
                1
                Солнце, у вас затмение?
                Вопрос стоит о том, что это убожество могло бы в празднику хотя бы покраситься.
  • ямИ
    28.08.2017, 12:56:02
    0
    Вопрос
    Интересно, внутри такое же состояние оборудования как и здание снаружи???
  • Я сам прихожу
    28.08.2017, 16:36:55
    0
    А мне нравится, какая то ностальгия по детству сразу. Мы с этих будок в сугробы сальто крутили)) Да и надписи еще с середины 90-х смотрю наши остались.
  • Электрик
    28.08.2017, 22:17:43
    2
    Считаю самое главное на данных объектах не красота, а поддержание здания в исправном состоянии, отличные замки, крепкие двери, постоянный осмотр энергетиками. Огромные плакаты, предупреждающие об опасности. Очень много случаев по России когда в не запертую дверь лезут дети, в итоге электротравмы, в том числе не совместимые с жизнью.
    • электрику
      28.08.2017, 23:21:54
      0
      Хотите сказать, что эти будки украшают наш город? Или энергетикам можно и сараюхах деньги зарабатывать? У хорошего хозяина будки для собак краше выглядят, чем у наших бедных электриков.
      • Вика
        29.08.2017, 11:44:49
        0
        У знакомой дочка погибла, потому что присела пописать возле такой будки. Так что, тут вопрос не в украшении данных объектов, а в том, чтобы их лучше осматривали и содержали в порядке, для того, чтобы таких случаев не было. Не то, того, кто разукрашивает может постичь та же учесть.
        • father
          29.08.2017, 15:28:55
          -2
          Ребенок заплатил за тупость родителей.
          Печаль. :-(
  • ₽₽₽₽₽
    28.08.2017, 23:31:11
    0
    Другой вопрос
    - в городе хоть один тратуар ( хотябы на одной центральной улице ) освещается нормально ? !!! НЕТ , нужно ходить часов в 9ть вечера с фонариком , что говорить о подъездах домов .....
    • father
      29.08.2017, 10:15:23
      2
      Подъезды домов освещаются. )))
      Спросите сколько, власти города, задолжали электрикам?)))
      Что за тупой наезд?
      Может договор аренды надо почитать? Там по этому поводу должно быть все прописано. Смысл, за свои, ремонтировать чужое?
      (Мое мнение)
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