28.08.2017 07:37
Объекты "электриков" в городском пейзаже
Мэрия в очередной раз подняла вопрос о том, что постройки энергетиков находятся не в самом лучшем виде и это не меняется годами.
По всему городу можно наблюдать объекты, принадлежащие службам, ответственным за обеспечение электроснабжения. Объекты эти могут выглядеть гармонично - быть покрашенными, отремонтированными и достойно вписываться в городской ландшафт, а можно - как сейчас.
Впрочем, давайте вместе оценим положение дел перед празднованием главного городского праздника - "Дня Нефтяника".
(с) Усинск.Онлайн
И кто разукрашиаал их?:-)
Да и за Томлун, кто-то постарался.:-)
Явно не электрики. )))
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. :-)
Все принадлежит городу.
Когда-то давно, я фотографировал будку на против Эвереста (зубная клиника, в 13-ом доме по Строителей)
Уверен, что электрики ни при чем.:-)
Вопрос стоит о том, что это убожество могло бы в празднику хотя бы покраситься.
Печаль. :-(
Спросите сколько, власти города, задолжали электрикам?)))
Что за тупой наезд?
Может договор аренды надо почитать? Там по этому поводу должно быть все прописано. Смысл, за свои, ремонтировать чужое?
(Мое мнение)