Объекты "электриков" в городском пейзаже

Мэрия в очередной раз подняла вопрос о том, что постройки энергетиков находятся не в самом лучшем виде и это не меняется годами.

По всему городу можно наблюдать объекты, принадлежащие службам, ответственным за обеспечение электроснабжения. Объекты эти могут выглядеть гармонично - быть покрашенными, отремонтированными и достойно вписываться в городской ландшафт, а можно - как сейчас.

Впрочем, давайте вместе оценим положение дел перед празднованием главного городского праздника - "Дня Нефтяника".

(с) Усинск.Онлайн