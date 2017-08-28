Мошенники зарабатывают, прикрываясь детьми

В принципе, схема довольно проста: берётся фотография реального ребёнка и собираются деньги на его "лечение".

Вот только, чаще всего, деньги на лечение были собраны несколько лет назад.

Мошенники, которые начали свою деятельность, с Ухты, позже переориентировались на Усинск.

Деньги на лечение ребенка в Усинске начали собирать недавно, но люди заметили одну особенность - в Ухте недавно собирали деньги для той же малышки с фотографий, с тем же диагнозом, ту же сумму, но... ребенка звали иначе, отмечает "Прогород Ухта".

"Я возмущена, как только я на их странице назвала мошенниками, они тут же отправили меня в черный список, - говорит ухтинка Арина Маслова. - Я еще по их ухтинкой акции поняла, что не все чисто. А когда те же фото увидела в усинских пабликах - поняла, что теперь они и там будет прочесывать".

В Ухте объявление выглядело вот так:

А в Усинске - так:

В данный момент все аккаунты мошенников в социальных сетях заблокированы. необходимо отметить, что этих же мошенников выявляли и раньше: через какое-то время они вновь "всплывают".

Что это значит? Теперь не надо никому помогать?

Вовсе нет. Просто помогать необходимо через специальные фонды - они проверяют всю документацию, делают запросы в учреждения здравоохранения - в общем, проводят своё расследование. В Усинске, например, такой фонд - "Пульс радости", а в Сыктывкаре - "Сила Добра".

А всем тем, кто перевёл деньги этим мошенникам - просьба обратиться с заявлением в полицию Усинска.

(с) Усинск.Онлайн