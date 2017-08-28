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28.08.2017 09:55
Мошенники зарабатывают, прикрываясь детьми
В принципе, схема довольно проста: берётся фотография реального ребёнка и собираются деньги на его "лечение".
SDy1W_r8iA0.jpg

Вот только, чаще всего, деньги на лечение были собраны несколько лет назад.

Мошенники, которые начали свою деятельность, с Ухты, позже переориентировались на Усинск.

Деньги на лечение ребенка в Усинске начали собирать недавно, но люди заметили одну особенность - в Ухте недавно собирали деньги для той же малышки с фотографий, с тем же диагнозом, ту же сумму, но... ребенка звали иначе, отмечает "Прогород Ухта".

"Я возмущена, как только я на их странице назвала мошенниками, они тут же отправили меня в черный список, - говорит ухтинка Арина Маслова. - Я еще по их ухтинкой акции поняла, что не все чисто. А когда те же фото увидела в усинских пабликах - поняла, что теперь они и там будет прочесывать".

В Ухте объявление выглядело вот так:

img15036644151204.jpg

А в Усинске - так:

img15036643852923.jpg

В данный момент все аккаунты мошенников в социальных сетях заблокированы. необходимо отметить, что этих же мошенников выявляли и раньше: через какое-то время они вновь "всплывают".

Что это значит? Теперь не надо никому помогать?

Вовсе нет. Просто помогать необходимо через специальные фонды - они проверяют всю документацию, делают запросы в учреждения здравоохранения - в общем, проводят своё расследование. В Усинске, например, такой фонд - "Пульс радости", а в Сыктывкаре - "Сила Добра".

А всем тем, кто перевёл деньги этим мошенникам - просьба обратиться с заявлением в полицию Усинска.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

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  • Матвей
    28.08.2017, 10:37:47
    13
    А еще они любят возле Провиантов стоять с картинками детей. А когда начинаешь вопросы "неудобные" задавать - подходит мужичок и начинает угрожать. Звонки в полицию особого результата не приносят
    • Верталь под спайсухой из прошлой темы
      28.08.2017, 14:41:14
      2
      А кто им "ясак на кормление" от народа дал то, естественно соответствующие органы, 2 здания полицаев,1 здание СОСУНИНКИ, 1 здание прокуратура, 1 здание ФСБ для такого маленького городишки, не много ли бюджетных поджирал, и такой уровень преступности, наркомании, лудомании, пьяных за рулем, просто за рулем тех у кого нет специального права на управление, всякого рода мошенников, вопрос риторический, комментарий тоже.
  • Борис
    28.08.2017, 10:58:47
    1
    Так может на этом ресурсе или на сайте администрации размещать данные тех людей кому нужна помощь? Не каждому хочется отдавать деньги в благотворительные фонды, иногда, по крайне мере мне так кажется, лучше помогать без посредников.
    • Инга
      28.08.2017, 11:10:03
      4
      Фонды хоть как-то проверяют информацию о нуждающихся в помощи. А так опять псевдобольные понабегут, и уйдут ваши денежки к мошенникам, а не на лечение
    • Северная
      28.08.2017, 14:42:53
      3
      В Пульсе радости чудесный руководитель.Светлана замечательный и чуткий человек. Никогда она никого не обманет.
  • Северный
    28.08.2017, 14:07:25
    2
    Не удивительно. Скорей всего и по каналам телевидения тоже самое проходит. Всей страной СМС отправляем, а больных все больше и больше, все дороже и дороже. На на футболистов милионы отваливаем с пол слова.
  • ***
    28.08.2017, 22:30:39
    -2
    С одной стороны жалко любого ребенка ...Но есть и другие нормы поведения,нормы морали и т.д...Есть заболевания которые не поддаются лечению...сколько бы операций не сделали,единственное -доставляете ребенку дополнительное физическое страдание.а родители себе доставляют так же дополнительное переживание...Но вопрос к родителям,вот нет у вас денег на лечение, представьте такой вариант - вы обязанные сами заработать эти деньги, ведь это ваша карма,почему этого не делаете?Вместо того чтобы именно отработать карму,халтурите спихнув ответственность на чужих людей...Хуже всего ,что это все превратилось просто в бизнес...
    • чужую беду...
      28.08.2017, 23:12:54
      5
      рукой разведу...
      Не надо всех под одну гребёнку. Родители могут и не успеть заработать большие деньги на лечение и не факт, что вообще когда -либо смогут заработать такие деньжищи.
  • Я
    29.08.2017, 12:45:54
    0
    Да карма и так будет отработана, ведь они не спихивают больных детей в детские дома и интернаты. Они всю свою жизнь посвящают ребенку, ухаживают, лечат как могут в силу своих возможностей, даже прибегают к помощи посторонних. Они же не спихивают детей на других. Даже за это им уважение и поклон. Родители которые не бросают больных детей а идут до конца - святые люди.
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